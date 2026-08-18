Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildi
Ueyn Runi fikricha, Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal joriy mavsumda chempionlik uchun yaqqol favorit bo'lib, unvonini munosib himoya qilishi mumkin. U raqobat kuchayishini, xususan, Chelsi va Tottenxem ancha kuchayishini, Liverpul esa kurashni davom ettirishini ta'kidladi. Runi Maykl Karrik boshchiligidagi Manchester Yunayted Premyer-liganing kuchli to'rtligidan joy olishi va Chempionlar ligasiga yo'llanmani saqlab qolishi mumkinligini aytdi.
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi start olishi arafasida futbol olamining mashhur namoyandalari oʻz taxminlarini bildirmoqda. Manchester Yunayted klubining afsonaviy hujumchisi Ueyn Runining fikricha, Londonning Arsenal jamoasi joriy mavsumda chempionlik unvonini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogar boʻlib turibdi va hatto musobaqada yaqqol ustunlik bilan oldinga chiqib ketishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Stick to United podkastida soʻz yuritgan Runi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholagan. Unga koʻra, oʻtgan mavsumda uzoq yillik tanaffusdan keyin Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan «toshchilar» oʻz unvonini munosib tarzda himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarga ega.
Ta’qibchilar va raqobatdagi oʻzgarishlarixbt.com va boshqa manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Ueyn Runi mavsum oldidan raqobatchi jamoalarda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarga ham alohida toʻxtalib oʻtgan. Uning fikricha, turnir jadvalining yuqori qismidagi vaziyat ancha murakkab va jiddiy oʻzgarishlarga boy boʻlishi kutilmoqda.
Runi raqib klublardagi murabbiylar almashinuvi va tarkibdagi oʻzgarishlarga ishora qilib, shunday degan: «Siz Arsenal va Manchester Siti klublariga qarayapsiz – Chelsi va Tottenxem bu mavsumda ancha kuchayishi aniq. Shuningdek, Liverpul ham kurashda davom etadi. Shuning uchun bu safar juda qiyin boʻladi».
Manchester Yunayted va kuchli toʻrtlikSobiq hujumchi oʻzi uchun qadrdon boʻlgan Manchester Yunayted klubining imkoniyatlarini ham baholab oʻtdi. Uning bashoratiga koʻra, Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa joriy mavsumda Premyer-liganing kuchli toʻrtligidan joy olishi mumkin. Runi klub Chempionlar ligasiga yoʻllanmani saqlab qolishi va raqobatbardoshligini yoʻqotmasligi muhimligini ta’kidladi.
«Arsenal chempionlik uchun yaqqol favorit, ammo Manchester Yunayted Manchester Siti bilan kurashib, ikkinchi oʻrinni egallay oladimi va kelgusi mavsumda chempionlik uchun chinakamiga kurasha oladimi – buni vaqt koʻrsatadi», deya qoʻshimcha qildi Runi.
Eslatib oʻtamiz, Arsenal mavsumoldi Community Shield bahsida Manchester Siti ustidan gʻalaba qozonib, oʻzining ilk sovrinini qoʻlga kiritgan edi. Arteta shogirdlari chempionatdagi ilk oʻyinini oʻz uyida oʻtkazadi.
…