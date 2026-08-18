Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildi

·5·Sport
Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildi
Qisqacha

Ueyn Runi fikricha, Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal joriy mavsumda chempionlik uchun yaqqol favorit bo'lib, unvonini munosib himoya qilishi mumkin. U raqobat kuchayishini, xususan, Chelsi va Tottenxem ancha kuchayishini, Liverpul esa kurashni davom ettirishini ta'kidladi. Runi Maykl Karrik boshchiligidagi Manchester Yunayted Premyer-liganing kuchli to'rtligidan joy olishi va Chempionlar ligasiga yo'llanmani saqlab qolishi mumkinligini aytdi.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi start olishi arafasida futbol olamining mashhur namoyandalari oʻz taxminlarini bildirmoqda. Manchester Yunayted klubining afsonaviy hujumchisi Ueyn Runining fikricha, Londonning Arsenal jamoasi joriy mavsumda chempionlik unvonini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogar boʻlib turibdi va hatto musobaqada yaqqol ustunlik bilan oldinga chiqib ketishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Stick to United podkastida soʻz yuritgan Runi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholagan. Unga koʻra, oʻtgan mavsumda uzoq yillik tanaffusdan keyin Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan «toshchilar» oʻz unvonini munosib tarzda himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Ta’qibchilar va raqobatdagi oʻzgarishlar

ixbt.com va boshqa manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Ueyn Runi mavsum oldidan raqobatchi jamoalarda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarga ham alohida toʻxtalib oʻtgan. Uning fikricha, turnir jadvalining yuqori qismidagi vaziyat ancha murakkab va jiddiy oʻzgarishlarga boy boʻlishi kutilmoqda.

Runi raqib klublardagi murabbiylar almashinuvi va tarkibdagi oʻzgarishlarga ishora qilib, shunday degan: «Siz Arsenal va Manchester Siti klublariga qarayapsiz – Chelsi va Tottenxem bu mavsumda ancha kuchayishi aniq. Shuningdek, Liverpul ham kurashda davom etadi. Shuning uchun bu safar juda qiyin boʻladi».

Manchester Yunayted va kuchli toʻrtlik

Sobiq hujumchi oʻzi uchun qadrdon boʻlgan Manchester Yunayted klubining imkoniyatlarini ham baholab oʻtdi. Uning bashoratiga koʻra, Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa joriy mavsumda Premyer-liganing kuchli toʻrtligidan joy olishi mumkin. Runi klub Chempionlar ligasiga yoʻllanmani saqlab qolishi va raqobatbardoshligini yoʻqotmasligi muhimligini ta’kidladi.

«Arsenal chempionlik uchun yaqqol favorit, ammo Manchester Yunayted Manchester Siti bilan kurashib, ikkinchi oʻrinni egallay oladimi va kelgusi mavsumda chempionlik uchun chinakamiga kurasha oladimi – buni vaqt koʻrsatadi», deya qoʻshimcha qildi Runi.

Eslatib oʻtamiz, Arsenal mavsumoldi Community Shield bahsida Manchester Siti ustidan gʻalaba qozonib, oʻzining ilk sovrinini qoʻlga kiritgan edi. Arteta shogirdlari chempionatdagi ilk oʻyinini oʻz uyida oʻtkazadi.

Ueyn RuniArsenalManchester YunaytedPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiAlessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiBugun, 14:40Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi