Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqda
O'zbekistonda koreys sut zotli qoramol embrionlari ko'chirilgan sigirlarning 50 foizida homiladorlik qayd etildi, bu boshqa xorijiy embrionlar bo'yicha 30 foizlik natijadan 20 foizga yuqori. The Korea Times xabariga ko'ra, texnologiya Sirdaryo viloyatidagi Sultan Farm xo'jaligida o'tkazilgan amaliy namoyishda sinovdan o'tkazilib, yuqori mahsuldor qoramollar podasini shakllantirish imkoniyatini ko'rsatgan.
Janubiy Koreyaning chorvachilik sohasidagi zamonaviy texnologiyalari O‘zbekistonda qoramollarni ko‘paytirish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, koreyalik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan sut yo‘nalishidagi qoramol embrionlarini ko‘chirish texnologiyasi sinovlarda yuqori natija ko‘rsatgan.
The Korea Times xabariga ko‘ra, O‘zbekistonda koreys sut zotli qoramol embrionlari ko‘chirilgan sigirlarning 50 foizida homiladorlik qayd etilgan. Bu avval mamlakatga olib kirilgan boshqa xorijiy embrionlardan foydalanilganda kuzatilgan 30 foizlik natijadan 20 foizga yuqori.
Mazkur texnologiya Sirdaryo viloyatidagi Sultan Farm xo‘jaligida o‘tkazilgan amaliy namoyish vaqtida sinovdan o‘tkazilgan. Tajriba natijalari koreys embrionlarini O‘zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish va yuqori mahsuldor qoramollar podasini shakllantirishda qo‘llash imkoniyatlari borligini ko‘rsatgan.
Embrion ko‘chirish texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biri — yuqori nasldor hayvonlarning genetik xususiyatlarini qisqa vaqt ichida ko‘proq avlodga yetkazish imkonini berishidir. Shu orqali sut mahsuldorligini oshirish, podaning sifatini yaxshilash va chorvachilik xo‘jaliklarida samaradorlikni ko‘tarish maqsad qilinadi.
Koreya texnologiyalari bilan bog‘liq boshqa tajribalar ham ijobiy natijalarni ko‘rsatgan. Jumladan, koreys veterinariya preparatlari qo‘llangan sut yo‘nalishidagi qoramollarda kunlik sut mahsuldorligi o‘rtacha 2,4 kilogrammga oshgani qayd etilgan.
Shuningdek, Janubiy Koreya va O‘zbekiston chorvachilik sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olgan. Tomonlar sun’iy urug‘lantirish va naslchilik texnologiyalari bo‘yicha tajriba almashish, qo‘shma tadqiqotlar olib borish hamda veterinariya dori vositalarini ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonlarini soddalashtirishni ko‘zda tutuvchi kelishuvlarga erishgan.
Koreya qishloq xo‘jaligi texnologiyalarining O‘zbekistonga kirib kelishi faqat embrion ko‘chirish bilan cheklanmayapti. Ikki davlat o‘rtasida yuqori hosildor guruch yetishtirish, qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash va mutaxassislar almashinuvi bo‘yicha ham hamkorlik olib borilmoqda.
…