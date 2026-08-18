Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqda

·12·Iqtisodiyot
Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqda
Qisqacha

O'zbekistonda koreys sut zotli qoramol embrionlari ko'chirilgan sigirlarning 50 foizida homiladorlik qayd etildi, bu boshqa xorijiy embrionlar bo'yicha 30 foizlik natijadan 20 foizga yuqori. The Korea Times xabariga ko'ra, texnologiya Sirdaryo viloyatidagi Sultan Farm xo'jaligida o'tkazilgan amaliy namoyishda sinovdan o'tkazilib, yuqori mahsuldor qoramollar podasini shakllantirish imkoniyatini ko'rsatgan.

Janubiy Koreyaning chorvachilik sohasidagi zamonaviy texnologiyalari O‘zbekistonda qoramollarni ko‘paytirish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, koreyalik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan sut yo‘nalishidagi qoramol embrionlarini ko‘chirish texnologiyasi sinovlarda yuqori natija ko‘rsatgan.

The Korea Times xabariga ko‘ra, O‘zbekistonda koreys sut zotli qoramol embrionlari ko‘chirilgan sigirlarning 50 foizida homiladorlik qayd etilgan. Bu avval mamlakatga olib kirilgan boshqa xorijiy embrionlardan foydalanilganda kuzatilgan 30 foizlik natijadan 20 foizga yuqori.

Mazkur texnologiya Sirdaryo viloyatidagi Sultan Farm xo‘jaligida o‘tkazilgan amaliy namoyish vaqtida sinovdan o‘tkazilgan. Tajriba natijalari koreys embrionlarini O‘zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish va yuqori mahsuldor qoramollar podasini shakllantirishda qo‘llash imkoniyatlari borligini ko‘rsatgan.

Embrion ko‘chirish texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biri — yuqori nasldor hayvonlarning genetik xususiyatlarini qisqa vaqt ichida ko‘proq avlodga yetkazish imkonini berishidir. Shu orqali sut mahsuldorligini oshirish, podaning sifatini yaxshilash va chorvachilik xo‘jaliklarida samaradorlikni ko‘tarish maqsad qilinadi.

Koreya texnologiyalari bilan bog‘liq boshqa tajribalar ham ijobiy natijalarni ko‘rsatgan. Jumladan, koreys veterinariya preparatlari qo‘llangan sut yo‘nalishidagi qoramollarda kunlik sut mahsuldorligi o‘rtacha 2,4 kilogrammga oshgani qayd etilgan.

Shuningdek, Janubiy Koreya va O‘zbekiston chorvachilik sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olgan. Tomonlar sun’iy urug‘lantirish va naslchilik texnologiyalari bo‘yicha tajriba almashish, qo‘shma tadqiqotlar olib borish hamda veterinariya dori vositalarini ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonlarini soddalashtirishni ko‘zda tutuvchi kelishuvlarga erishgan.

Koreya qishloq xo‘jaligi texnologiyalarining O‘zbekistonga kirib kelishi faqat embrion ko‘chirish bilan cheklanmayapti. Ikki davlat o‘rtasida yuqori hosildor guruch yetishtirish, qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash va mutaxassislar almashinuvi bo‘yicha ham hamkorlik olib borilmoqda.

South KoreaUzbekistanThe Korea TimesSultan FarmSyrdarya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 13:30Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?Kecha, 22:1218 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4218 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 12:01O‘zbekiston benzin importini 54 foizga oshirdiO‘zbekiston benzin importini 54 foizga oshirdiKecha, 09:24«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob15.08, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda