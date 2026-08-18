Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi
Trevoh Chalobax Chelsidan Komoga o'tishiga bosh murabbiy Sesk Fabregas bilan shaxsiy suhbati va klubning ulkan rejalari hal qiluvchi ta'sir ko'rsatganini aytdi. Amaldagi chempion Inter qiziqish bildirganiga qaramay, futbolchi Komo loyihasi unga o'z izini qoldirish va yetakchilik qilish imkonini berishini tanlagan. Transfer 30 million yevro va qo'shimcha bonuslar evaziga amalga oshdi, shu tariqa 27 yoshli futbolchining Chelsi safidagi 20 yillik faoliyati yakunlandi.
Himoyachi Trevoh Chalobax Angliyaning Chelsi klubini tark etib, Italiyaning Komo jamoasiga oʻtishiga nima sabab boʻlganini oshkor qildi. BBC Sport nashriga bergan intervyusida futbolchi amaldagi chempion Inter jamoasi qiziqish bildirganiga qaramay, ayniqsa bosh murabbiy Sesk Fabregasning shaxsiy suhbati va klubning ulkan rejalari bu qarorga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer 30 million yevro va qoʻshimcha bonuslar evaziga amalga oshdi. Shu tariqa, 27 yoshli futbolchi Chelsi safida 9 yoshidan beri davom etib kelgan 20 yillik faoliyatiga yakun yasadi. Londonliklar safida turli murabbiylar qoʻstiqshiligida asosiy tarkibda barqaror oʻynamaganiga qaramay, Chalobax yangi jamoaning rivojlanish vektori va oʻziga yuklatiladigan liderlik vazifasi uni ilhomlantirganini yashirmadi.
Sesk Fabregas omili va Inter rad etilishiTransfer oynasi davomida Italiya chempioni Inter futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni qattiq istagan edi. Biroq Chalobax Komo loyihasi unga oʻz izini qoldirish va noyob imkoniyat yaratishini tushunib yetdi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, bosh murabbiy Sesk Fabregas bilan suhbat hammasini hal qilgan.
"Fabregas bu ishda ulkan rol oʻynadi. U klubni qanday koʻrishini, mni bu jamoaga qanday moslashishim mumkinligini va oʻz tajribam, jismoniy imkoniyatlarim hamda yetakchilik qobiliyatim bilan qanday yordam berishim mumkinligini tushuntirib berdi", — deydi futbolchi. U bu qaror birdaniga qabul qilinmagani, barcha xatarlar oʻylab koʻrilganini qoʻshimcha qildi.
Chelsi bilan xayrlashuv va faxrKomo loyihasiga qoʻshilish ingliz futbolchisi uchun oson kechmadi. U Chelsi safida barcha turnirlarda 151 ta oʻyin oʻtkazib, klub akademiyasidan asosiy tarkibgacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtdi. Klub bilan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati kabi sovrinlarni qoʻlga kiritgan himoyachi londonliklar safida oʻtkazgan har bir kunidan minnatdor ekanini bildirdi.
"Men qanday vaziyat boʻlishidan qatʼi nazar, doim Chelsi uchun oʻynashni istaganman. Har bir qiyinchilik va sovrin uchun minnatdor-man. Bu yerga yosh bola boʻlib kelib, erkak boʻlib ketdim", — deya eʼtirof etdi u. Chalobax mavsum davomida oʻzining sobiq jamoasini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini va koʻk rangli bayroq doimo baland lanishini taʼkidlab oʻtdi.
…