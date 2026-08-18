Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi

·3·Sport
Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi
Qisqacha

Trevoh Chalobax Chelsidan Komoga o'tishiga bosh murabbiy Sesk Fabregas bilan shaxsiy suhbati va klubning ulkan rejalari hal qiluvchi ta'sir ko'rsatganini aytdi. Amaldagi chempion Inter qiziqish bildirganiga qaramay, futbolchi Komo loyihasi unga o'z izini qoldirish va yetakchilik qilish imkonini berishini tanlagan. Transfer 30 million yevro va qo'shimcha bonuslar evaziga amalga oshdi, shu tariqa 27 yoshli futbolchining Chelsi safidagi 20 yillik faoliyati yakunlandi.

Himoyachi Trevoh Chalobax Angliyaning Chelsi klubini tark etib, Italiyaning Komo jamoasiga oʻtishiga nima sabab boʻlganini oshkor qildi. BBC Sport nashriga bergan intervyusida futbolchi amaldagi chempion Inter jamoasi qiziqish bildirganiga qaramay, ayniqsa bosh murabbiy Sesk Fabregasning shaxsiy suhbati va klubning ulkan rejalari bu qarorga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer 30 million yevro va qoʻshimcha bonuslar evaziga amalga oshdi. Shu tariqa, 27 yoshli futbolchi Chelsi safida 9 yoshidan beri davom etib kelgan 20 yillik faoliyatiga yakun yasadi. Londonliklar safida turli murabbiylar qoʻstiqshiligida asosiy tarkibda barqaror oʻynamaganiga qaramay, Chalobax yangi jamoaning rivojlanish vektori va oʻziga yuklatiladigan liderlik vazifasi uni ilhomlantirganini yashirmadi.

Sesk Fabregas omili va Inter rad etilishi

Transfer oynasi davomida Italiya chempioni Inter futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni qattiq istagan edi. Biroq Chalobax Komo loyihasi unga oʻz izini qoldirish va noyob imkoniyat yaratishini tushunib yetdi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, bosh murabbiy Sesk Fabregas bilan suhbat hammasini hal qilgan.

"Fabregas bu ishda ulkan rol oʻynadi. U klubni qanday koʻrishini, mni bu jamoaga qanday moslashishim mumkinligini va oʻz tajribam, jismoniy imkoniyatlarim hamda yetakchilik qobiliyatim bilan qanday yordam berishim mumkinligini tushuntirib berdi", — deydi futbolchi. U bu qaror birdaniga qabul qilinmagani, barcha xatarlar oʻylab koʻrilganini qoʻshimcha qildi.

Chelsi bilan xayrlashuv va faxr

Komo loyihasiga qoʻshilish ingliz futbolchisi uchun oson kechmadi. U Chelsi safida barcha turnirlarda 151 ta oʻyin oʻtkazib, klub akademiyasidan asosiy tarkibgacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtdi. Klub bilan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati kabi sovrinlarni qoʻlga kiritgan himoyachi londonliklar safida oʻtkazgan har bir kunidan minnatdor ekanini bildirdi.

"Men qanday vaziyat boʻlishidan qatʼi nazar, doim Chelsi uchun oʻynashni istaganman. Har bir qiyinchilik va sovrin uchun minnatdor-man. Bu yerga yosh bola boʻlib kelib, erkak boʻlib ketdim", — deya eʼtirof etdi u. Chalobax mavsum davomida oʻzining sobiq jamoasini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini va koʻk rangli bayroq doimo baland lanishini taʼkidlab oʻtdi.

Trevoh ChalobaxChelsiKomoSesk FabregasA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiAlessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiBugun, 14:40Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi