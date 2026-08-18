Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda
Chelsi Enso Fernandes Manchester Siti safiga o'tib ketgan taqdirda, uning o'rniga Bornmut yarim himoyachisi Aleks Skottni sotib olishni rejalashtirmoqda. Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun 2022 yilgi Jahon chempioni Enso Fernandesga qiziqish bildirmoqda. Chelsi avvalroq futbolchi uchun 120 million funt sterling so'ragan, shuningdek Aleks Skott bo'yicha 64 million funt sterlinglik taklifi rad etilgan.
Londonning Chelsi klubi oʻz vitse-kapitani Enso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlari fonida faol ravishda zaxira rejalarini ishlab chiqmoqda. Agar argentinalik yarim himoyachi Manchester Siti safiga oʻtsa, “aristokratlar” uning oʻrnini egallaydigan asosiy nomzodni aniqlab qoʻyishgan. Bu vaziyat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Telegraph nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bosh murabbiyi jamoa yarim himoyasini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Xususan, Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishga yaqin turgani va Tijey Reynders Al-Qadsiah safiga yoʻl olayotgani "shaharliklar"ni transfer bozorida faol harakat qilishga majbur qilmoqda. Shu sababli, amaldagi chempionlar eʼtiborini 2022 yilgi Jahon chempioni Enso Fernandesga qaratishgan.
Dastlab Chelsi klubi oʻz yetakchisi uchun 120 million funt sterling talab qilgan edi. Biroq transfer oynasining yopilishiga oz vaqt qolgani va oʻrinbosar topish qiyinligi sababli, londonliklar futbolchining narxini yanada oshirdilar. Agar transfer amalga oshsa, Chelsi tushgan mablagʻning bir qismini tarkibni yangilashga yoʻnaltirishi kutilmoqda.
Aleks Skott – asosiy nomzodMetro xabar qilishicha, Chelsi rahbariyati Enso Fernandes ketgan taqdirda Bornmut yulduzi Aleks Skottni sotib olishni rejalashtirmoqda. Garchi Bornmut futbolchini sotish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidlayotgan boʻlsa-da, ingliz yarim himoyachisining shartnomasida yana ikki yil qolgani londonliklarga umid bermoqda.
Avvalroq Arsenal va Manchester Yunayted klublari ham ingliz yoshlar terma jamoasi aʼzosini kuzatib kelgan edi. Biroq hozirda bu grandlar oʻz eʼtiborini boshqa futbolchilarga qaratgani Chelsi uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. London klubi avvalroq 64 million funt sterling miqdorida taklif yuborgan boʻlib, u rad etilgan edi.
Muxlislarning munosabati va keyingi qadamlarEnso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlari va uning feʼl-atvori bilan bogʻliq bahsli vaziyatlar jamoa muxlislarining noroziligiga sabab boʻlmoqda. Xususan, Real Sosedadga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida yarim himoyachi Stamford Bridge stadionida tribunalar tomonidan hushtakbozlik bilan kutib olindi.
Shunga qaramay, Manchester Siti tomonidan rekord darajadagi taklif kelib tushsa, vaziyat keskin oʻzgarib ketishi ehtimoldan xoli emas. Chelsi rahbariyati esa yuzaga kelishi mumkin boʻlgan har qanday ssenariyga tayyor turish uchun transfer bozoridagi harakatlarini yanada faollashtirdi.
…