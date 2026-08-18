Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda

·18·Sport
Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda
Qisqacha

Chelsi Enso Fernandes Manchester Siti safiga o'tib ketgan taqdirda, uning o'rniga Bornmut yarim himoyachisi Aleks Skottni sotib olishni rejalashtirmoqda. Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun 2022 yilgi Jahon chempioni Enso Fernandesga qiziqish bildirmoqda. Chelsi avvalroq futbolchi uchun 120 million funt sterling so'ragan, shuningdek Aleks Skott bo'yicha 64 million funt sterlinglik taklifi rad etilgan.

Londonning Chelsi klubi oʻz vitse-kapitani Enso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlari fonida faol ravishda zaxira rejalarini ishlab chiqmoqda. Agar argentinalik yarim himoyachi Manchester Siti safiga oʻtsa, “aristokratlar” uning oʻrnini egallaydigan asosiy nomzodni aniqlab qoʻyishgan. Bu vaziyat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Telegraph nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bosh murabbiyi jamoa yarim himoyasini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Xususan, Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishga yaqin turgani va Tijey Reynders Al-Qadsiah safiga yoʻl olayotgani "shaharliklar"ni transfer bozorida faol harakat qilishga majbur qilmoqda. Shu sababli, amaldagi chempionlar eʼtiborini 2022 yilgi Jahon chempioni Enso Fernandesga qaratishgan.

Dastlab Chelsi klubi oʻz yetakchisi uchun 120 million funt sterling talab qilgan edi. Biroq transfer oynasining yopilishiga oz vaqt qolgani va oʻrinbosar topish qiyinligi sababli, londonliklar futbolchining narxini yanada oshirdilar. Agar transfer amalga oshsa, Chelsi tushgan mablagʻning bir qismini tarkibni yangilashga yoʻnaltirishi kutilmoqda.

Aleks Skott – asosiy nomzod

Metro xabar qilishicha, Chelsi rahbariyati Enso Fernandes ketgan taqdirda Bornmut yulduzi Aleks Skottni sotib olishni rejalashtirmoqda. Garchi Bornmut futbolchini sotish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidlayotgan boʻlsa-da, ingliz yarim himoyachisining shartnomasida yana ikki yil qolgani londonliklarga umid bermoqda.

Avvalroq Arsenal va Manchester Yunayted klublari ham ingliz yoshlar terma jamoasi aʼzosini kuzatib kelgan edi. Biroq hozirda bu grandlar oʻz eʼtiborini boshqa futbolchilarga qaratgani Chelsi uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. London klubi avvalroq 64 million funt sterling miqdorida taklif yuborgan boʻlib, u rad etilgan edi.

Muxlislarning munosabati va keyingi qadamlar

Enso Fernandes atrofidagi transfer mish-mishlari va uning feʼl-atvori bilan bogʻliq bahsli vaziyatlar jamoa muxlislarining noroziligiga sabab boʻlmoqda. Xususan, Real Sosedadga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida yarim himoyachi Stamford Bridge stadionida tribunalar tomonidan hushtakbozlik bilan kutib olindi.

Shunga qaramay, Manchester Siti tomonidan rekord darajadagi taklif kelib tushsa, vaziyat keskin oʻzgarib ketishi ehtimoldan xoli emas. Chelsi rahbariyati esa yuzaga kelishi mumkin boʻlgan har qanday ssenariyga tayyor turish uchun transfer bozoridagi harakatlarini yanada faollashtirdi.

ChelsiEnso FernandesManchester SitiAleks SkottAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaLuis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 15:50Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi