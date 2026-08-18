Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?
Qirg‘izistonda 28 yoshli ayol jazo o‘tayotgan sevgilisi bilan nikohdan o‘tish uchun kelinlik libosida Cho‘y viloyatidagi 27-sonli koloniyaga bordi. Nikoh marosimi FHDYO xodimlari belgilangan vaqtda yetib kelmagani sababli qoldirildi. Qirg‘iziston qonunchiligi mahbus bilan nikohni penitensiar muassasaning o‘zida, muassasa rahbari bilan kelishilgan joyda rasmiylashtirishga imkon beradi. Juftlik avval birga yashagani va farzandi borligi aytilmoqda.
Qirg‘izistonda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. Unda 28 yoshli ayol kelinlik libosida Cho‘y viloyatining Moldavanovka qishlog‘ida joylashgan 27-sonli koloniyaga kelgani aks etgan. Mazkur koloniya rasman Qirg‘iziston Jazoni ijro etish davlat xizmati tasarrufidagi muassasa sifatida qayd etilgan.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayol shu muassasada jazo o‘tayotgan sevgilisi bilan nikohdan o‘tish uchun kelgan. Juftlik avval birga yashagani va farzandi borligi ham aytilmoqda. Nikoh marosimini to‘g‘ridan to‘g‘ri koloniya hududida o‘tkazish rejalashtirilgan, biroq FHDYO xodimlari belgilangan vaqtda yetib kelmagani sababli marosim amalga oshmagan.
Qizig‘i, Qirg‘iziston qonunchiligi mahbus bilan nikohni penitensiar muassasaning o‘zida rasmiylashtirish imkonini beradi. Bunda nikohni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish muassasa rahbari bilan kelishilgan holda belgilangan joyda amalga oshiriladi.
Video ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar ayolning qarori va sevgan insonni qo‘llab-quvvatlashini jasorat sifatida baholagan. Boshqalar esa bunday qarorga tanqidiy munosabat bildirib, uni noto‘g‘ri tanlov deb hisoblagan.
Siz bu vaziyatga qanday qaraysiz? Ayolning qarori — muhabbat va sadoqat namunasimi yoki noto‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…