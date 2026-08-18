Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?

·66·Dunyo
Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?
Qisqacha

Qirg‘izistonda 28 yoshli ayol jazo o‘tayotgan sevgilisi bilan nikohdan o‘tish uchun kelinlik libosida Cho‘y viloyatidagi 27-sonli koloniyaga bordi. Nikoh marosimi FHDYO xodimlari belgilangan vaqtda yetib kelmagani sababli qoldirildi. Qirg‘iziston qonunchiligi mahbus bilan nikohni penitensiar muassasaning o‘zida, muassasa rahbari bilan kelishilgan joyda rasmiylashtirishga imkon beradi. Juftlik avval birga yashagani va farzandi borligi aytilmoqda.

Qirg‘izistonda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. Unda 28 yoshli ayol kelinlik libosida Cho‘y viloyatining Moldavanovka qishlog‘ida joylashgan 27-sonli koloniyaga kelgani aks etgan. Mazkur koloniya rasman Qirg‘iziston Jazoni ijro etish davlat xizmati tasarrufidagi muassasa sifatida qayd etilgan.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayol shu muassasada jazo o‘tayotgan sevgilisi bilan nikohdan o‘tish uchun kelgan. Juftlik avval birga yashagani va farzandi borligi ham aytilmoqda. Nikoh marosimini to‘g‘ridan to‘g‘ri koloniya hududida o‘tkazish rejalashtirilgan, biroq FHDYO xodimlari belgilangan vaqtda yetib kelmagani sababli marosim amalga oshmagan.

Qizig‘i, Qirg‘iziston qonunchiligi mahbus bilan nikohni penitensiar muassasaning o‘zida rasmiylashtirish imkonini beradi. Bunda nikohni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish muassasa rahbari bilan kelishilgan holda belgilangan joyda amalga oshiriladi.

Video ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar ayolning qarori va sevgan insonni qo‘llab-quvvatlashini jasorat sifatida baholagan. Boshqalar esa bunday qarorga tanqidiy munosabat bildirib, uni noto‘g‘ri tanlov deb hisoblagan.

Siz bu vaziyatga qanday qaraysiz? Ayolning qarori — muhabbat va sadoqat namunasimi yoki noto‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiTexasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiBugun, 14:44Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiOq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiBugun, 14:22Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi