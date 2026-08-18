Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadi
Oppo Find X10 displeyi BT.2020 ranglar qamrovi, yuqori foydali qizil nur darajasi va past zararli ko‘k nur hajmi bilan ajralib turadi. Yangi ekran texnologiyasi rang uzatish aniqligini oshirib, nurlanishning ko‘zga salbiy ta’sirini kamaytirishga qaratilgan. Qurilma nihoyatda yupqa romlarga ega bo‘ladi.
Yaqinlashib kelayotgan flagman smartfonlar bozorida yana bir muhim texnologik yutuq qayd etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur va nufuzli insayder Digital Chat Station yangi avlod Oppo Find X10 qurilmasini sinovdan o‘tkazib, uning displeyi bir yo‘la bir nechta yo‘nalishlarda jiddiy yaxshilanishlarga ega bo‘lganini tasdiqlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma’lum bo‘lishicha, Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri bo‘lgan Oppo o‘zining hamkorlari bilan birgalikda mobil sanoat uchun tubdan yangi ekran texnologiyasini ishlab chiqqan. Ushbu yondashuv displey imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqib, foydalanuvchilarga nafaqat yuqori sifatli tasvir, balki ko‘rish qobiliyatini himoya qilishda ham muhim afzalliklarni taqdim etadi.
Innovatsion displey va ko‘zni himoya qilishYangi texnologiyaning asosiy yutuqlaridan biri sifatida sanoatdagi eng keng BT.2020 ranglar qamrovi ta’minlangani ko‘rsatib o‘tildi. Shuningdek, yangi ekran o‘z sinfida eng yuqori ko‘rsatkichdagi foydali qizil nur darajasiga va eng past zararli ko‘k nur hajmiga ega bo‘lishi aytilmoqda.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu texnik yechim displeyning rang uzatish aniqligini mutlaqo yangi darajaga ko‘taradi. Shu bilan birga, zamonaviy foydalanuvchilar duch keladigan asosiy muammolardan biri — ekran nurlanishining ko‘zga salbiy ta’sirini sezilarli darajada kamaytirishga erishiladi.
Dizayn va kelajakdagi raqobatOppo Find X10 modeli nafaqat texnik ko‘rsatkichlari, balki tashqi ko‘rinishi bilan ham e’tiborni tortadi. Insayderning so‘zlariga ko‘ra, qurilma ekranining atrofi nihoyatda yupqa romlar bilan o‘ralgan bo‘ladi. Bunday natijaga kompaniyaning yangi maxsus ishlab chiqarish liniyasini ishga tushirishi evaziga erishilgan.
Hozirgi kunda smartfonlar bozorida raqobat juda shiddatli kechmoqda. Biroq, mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, Oppo kompaniyasining asosiy raqobatchilari ham shunga o‘xshash texnologiyalar ustida ish olib borayotgan bo‘lsa-da, ularning o‘xshash yechimlari bozorda faqat kelgusi yildagina paydo bo‘lishi mumkin. Bu esa Oppo Find X10 modeliga o‘z segmentida vaqtincha ustunlik taqdim etadi.
…