Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadi

·26·Texno
Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadi
Qisqacha

Oppo Find X10 displeyi BT.2020 ranglar qamrovi, yuqori foydali qizil nur darajasi va past zararli ko‘k nur hajmi bilan ajralib turadi. Yangi ekran texnologiyasi rang uzatish aniqligini oshirib, nurlanishning ko‘zga salbiy ta’sirini kamaytirishga qaratilgan. Qurilma nihoyatda yupqa romlarga ega bo‘ladi.

Yaqinlashib kelayotgan flagman smartfonlar bozorida yana bir muhim texnologik yutuq qayd etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur va nufuzli insayder Digital Chat Station yangi avlod Oppo Find X10 qurilmasini sinovdan o‘tkazib, uning displeyi bir yo‘la bir nechta yo‘nalishlarda jiddiy yaxshilanishlarga ega bo‘lganini tasdiqlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lum bo‘lishicha, Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri bo‘lgan Oppo o‘zining hamkorlari bilan birgalikda mobil sanoat uchun tubdan yangi ekran texnologiyasini ishlab chiqqan. Ushbu yondashuv displey imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqib, foydalanuvchilarga nafaqat yuqori sifatli tasvir, balki ko‘rish qobiliyatini himoya qilishda ham muhim afzalliklarni taqdim etadi.

Innovatsion displey va ko‘zni himoya qilish

Yangi texnologiyaning asosiy yutuqlaridan biri sifatida sanoatdagi eng keng BT.2020 ranglar qamrovi ta’minlangani ko‘rsatib o‘tildi. Shuningdek, yangi ekran o‘z sinfida eng yuqori ko‘rsatkichdagi foydali qizil nur darajasiga va eng past zararli ko‘k nur hajmiga ega bo‘lishi aytilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu texnik yechim displeyning rang uzatish aniqligini mutlaqo yangi darajaga ko‘taradi. Shu bilan birga, zamonaviy foydalanuvchilar duch keladigan asosiy muammolardan biri — ekran nurlanishining ko‘zga salbiy ta’sirini sezilarli darajada kamaytirishga erishiladi.

Dizayn va kelajakdagi raqobat

Oppo Find X10 modeli nafaqat texnik ko‘rsatkichlari, balki tashqi ko‘rinishi bilan ham e’tiborni tortadi. Insayderning so‘zlariga ko‘ra, qurilma ekranining atrofi nihoyatda yupqa romlar bilan o‘ralgan bo‘ladi. Bunday natijaga kompaniyaning yangi maxsus ishlab chiqarish liniyasini ishga tushirishi evaziga erishilgan.

Hozirgi kunda smartfonlar bozorida raqobat juda shiddatli kechmoqda. Biroq, mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, Oppo kompaniyasining asosiy raqobatchilari ham shunga o‘xshash texnologiyalar ustida ish olib borayotgan bo‘lsa-da, ularning o‘xshash yechimlari bozorda faqat kelgusi yildagina paydo bo‘lishi mumkin. Bu esa Oppo Find X10 modeliga o‘z segmentida vaqtincha ustunlik taqdim etadi.

OppoOppo Find X10SmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiSamsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiBugun, 15:24SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiBugun, 11:22OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi