Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdi
Serxio Buskets Barselonaning zahira jamoasi Barca Atletic bosh murabbiyi Juliano Belletti shtabida yordamchi murabbiy bo'lib ish boshladi. Bu tayinlov uning murabbiylik faoliyatidagi ilk qadam bo'ldi. Buskets ayni vaqtda UEFA litsenziyalarini olish uchun zarur o'quv kurslarini yakunlamoqda. U o'tgan yil oxirida Inter Miami safidagi faoliyatidan so'ng professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan edi.
Ispan futbolining afsonaviy vakillaridan biri Serxio Buskets oʻzining murabbiylik faoliyatidagi ilk qadamini tashlab, qadrdon jamoasi Barselona ga qaytdi. Goal.com xabar berishicha, sobiq yarim himoyachi Kataloniya klubining zahira jamoasi boʻlgan Barca Atletic bosh murabbiyi Juliano Belletti shtabida yordamchi murabbiy vazifasini bajarishga kirishdi. Ushbu tayinlov klub rasmiy resurslari tomonidan eʼlon qilingan boʻlib, muxlislar uchun oʻziga xos hissiy va quvonchli voqelikka aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, tajribali futbolchi oʻtgan yilning oxirida AQShning Inter Miami klubidagi faoliyatidan soʻng professional oʻyinchi sifatidagi faoliyatiga yakun yasagan edi. Oʻshanda New England Revolution jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvdan keyin u kelajakda murabbiylik qilish niyati borligini, biroq avvaliga bir yillik tanaffuz olmoqchiligini maʼlum qilgandi. Oradan oylar oʻtib, Buskets oʻzining yashil maydondagi boy tajribasini endi murabbiylik stulida davom ettirishga qaror qildi.
Yangi lavozim va oʻqish jarayoniMazkur tayinlov faqatgina ramziy qadam emas, balki jiddiy kasbiy oʻsish bosqichi hisoblanadi. Barselona safida oʻtkazilgan yorqin yillardan soʻng uch yil deganda klubga qaytgan Buskets Juliano Belletti boshchiligidagi murabbiylar shtabida ish boshladi. Ayni paytda u bir vaqtning oʻzida UEFA litsenziyalarini olish uchun zarur boʻlgan oʻquv kurslarini yakunlash ustida ishlaydi.
Barca Atletic jamoasi Barselona tizimidagi asosiy zaxira jamoasi boʻlib, La Masia akademiyasidan farqli oʻlaroq, professional ligalarda ishtirok etadi. Hozirgi kunda jamoa Ispaniya futbolining toʻrtinchi divizioni boʻlgan Segunda Federacion chempionatida qatnashmoqda va oldiga yuqori divizionlarga qaytish vazifasini qoʻygan. Busketsning maydondagi noyob oʻyin intellekti va taktik savodi yosh futbolchilarning shakllanishida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.
…