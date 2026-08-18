Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdi

·2·Sport
Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdi
Qisqacha

Serxio Buskets Barselonaning zahira jamoasi Barca Atletic bosh murabbiyi Juliano Belletti shtabida yordamchi murabbiy bo'lib ish boshladi. Bu tayinlov uning murabbiylik faoliyatidagi ilk qadam bo'ldi. Buskets ayni vaqtda UEFA litsenziyalarini olish uchun zarur o'quv kurslarini yakunlamoqda. U o'tgan yil oxirida Inter Miami safidagi faoliyatidan so'ng professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan edi.

Ispan futbolining afsonaviy vakillaridan biri Serxio Buskets oʻzining murabbiylik faoliyatidagi ilk qadamini tashlab, qadrdon jamoasi Barselona ga qaytdi. Goal.com xabar berishicha, sobiq yarim himoyachi Kataloniya klubining zahira jamoasi boʻlgan Barca Atletic bosh murabbiyi Juliano Belletti shtabida yordamchi murabbiy vazifasini bajarishga kirishdi. Ushbu tayinlov klub rasmiy resurslari tomonidan eʼlon qilingan boʻlib, muxlislar uchun oʻziga xos hissiy va quvonchli voqelikka aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, tajribali futbolchi oʻtgan yilning oxirida AQShning Inter Miami klubidagi faoliyatidan soʻng professional oʻyinchi sifatidagi faoliyatiga yakun yasagan edi. Oʻshanda New England Revolution jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvdan keyin u kelajakda murabbiylik qilish niyati borligini, biroq avvaliga bir yillik tanaffuz olmoqchiligini maʼlum qilgandi. Oradan oylar oʻtib, Buskets oʻzining yashil maydondagi boy tajribasini endi murabbiylik stulida davom ettirishga qaror qildi.

Yangi lavozim va oʻqish jarayoni

Mazkur tayinlov faqatgina ramziy qadam emas, balki jiddiy kasbiy oʻsish bosqichi hisoblanadi. Barselona safida oʻtkazilgan yorqin yillardan soʻng uch yil deganda klubga qaytgan Buskets Juliano Belletti boshchiligidagi murabbiylar shtabida ish boshladi. Ayni paytda u bir vaqtning oʻzida UEFA litsenziyalarini olish uchun zarur boʻlgan oʻquv kurslarini yakunlash ustida ishlaydi.

Barca Atletic jamoasi Barselona tizimidagi asosiy zaxira jamoasi boʻlib, La Masia akademiyasidan farqli oʻlaroq, professional ligalarda ishtirok etadi. Hozirgi kunda jamoa Ispaniya futbolining toʻrtinchi divizioni boʻlgan Segunda Federacion chempionatida qatnashmoqda va oldiga yuqori divizionlarga qaytish vazifasini qoʻygan. Busketsning maydondagi noyob oʻyin intellekti va taktik savodi yosh futbolchilarning shakllanishida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

BarselonaSerxio BusketsLa LigaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50Alessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiAlessio Takkinardi A Seriya favoritlarini eʼlon qildiBugun, 14:40Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi