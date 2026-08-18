Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradan
Nigeriya futboli afsonasi Jey-Jey Okocha Lionel Messini Krishtianu Ronaldudan ustun qo'ydi. Okocha Ronalduning ulkan yutuqlarini e'tirof etib, uni samarali to'purar, Messini esa tabiiy mahorat sohibi deb ta'rifladi. Sobiq yarim himoyachi Messini sof san'atkor va tabiiy daho deb atab, u boshqa sayyoradan ekanini aytdi.
Nigeriya futbolining afsonaviy vakili Jey-Jey Okocha jahon futbolidagi abadiy bahsga oʻz munosabatini bildirib, Krishtianu Ronaldu ustidan Lionel Messini ustun qoʻydi. Goal.com xabar qilishicha, sobiq yarim himoyachi argentinalik futbolchini sof sanʼatkor va tabiiy daho deb atagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Taxminan yigirma yildan buyon muxlislar va sobiq oʻyinchilar oʻrtasida davom etib kelayotgan Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu qarama-qarshiligi hamon oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Oʻz vaqtida Pari Sen-Jermen va Bolton Uonderers safida oʻynab, maydondagi betakror texnikasi bilan tanilgan Okocha individual mahoratni chuqur tushunadigan mutaxassislardan biridir.
Afsonaning tanlovi va farqlarJon Obi Mikel va Kris MakHardi boshchiligidagi The Obi One Podcast koʻrsatuvida mehmon boʻlgan Nigeriya terma jamoasining sobiq sardoridan ikki yulduz oʻrtasidagi raqobatga nuqta qoʻyish soʻraldi. Ikkilanmasdan javob bergan Okocha oʻz tanlovini Lionel Messi foydasiga hal qildi.
Krishtianu Ronaldu erishgan ulkan yutuqlarni eʼtirof etgan holda, nigeriyalik sobiq futbolchi portugaliyalik hujumchining oʻta samaradorligi bilan Messining tabiiy mahorati oʻrtasida keskin farq borligini taʼkidladi. U Ronaldu oʻyinini boshqa top-snayperlarning harakatlari bilan qiyosladi.
“Messi, Messi. Ronaldu – maxsus oʻyinchi, ammo u men uchun gol uruvchi. U oʻn millionlab gol ura oladi. U shunchaki toʻpurar, xuddi Erling Xoland kabi”, – deya tushuntirdi Okocha.
Tabiiy daho va sanʼatOʻz fikrini davom ettirarkan, afsonaviy oʻyinchi Lionel Messining toʻp bilan tabiiy uygʻunligi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy jihat ekanini aytdi. U argentinalik hujumchining harakatlarida mashaqqatli mehnatdan koʻra koʻproq tugʻma isteʼdod ustunligiga eʼtibor qaratdi.
“Lekin Messi boshqa sayyorada. Messi – bu sanʼat. U futbol oʻynash uchun tugʻilgan. Agar futbol oʻynamasa, u kasal boʻlib qolishi mumkin. U daho va bunga tan berish kerak”, – deya qoʻshimcha qildi Jey-Jey Okocha.
…