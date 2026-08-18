Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradan

·28·Sport
Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradan
Qisqacha

Nigeriya futboli afsonasi Jey-Jey Okocha Lionel Messini Krishtianu Ronaldudan ustun qo'ydi. Okocha Ronalduning ulkan yutuqlarini e'tirof etib, uni samarali to'purar, Messini esa tabiiy mahorat sohibi deb ta'rifladi. Sobiq yarim himoyachi Messini sof san'atkor va tabiiy daho deb atab, u boshqa sayyoradan ekanini aytdi.

Nigeriya futbolining afsonaviy vakili Jey-Jey Okocha jahon futbolidagi abadiy bahsga oʻz munosabatini bildirib, Krishtianu Ronaldu ustidan Lionel Messini ustun qoʻydi. Goal.com xabar qilishicha, sobiq yarim himoyachi argentinalik futbolchini sof sanʼatkor va tabiiy daho deb atagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Taxminan yigirma yildan buyon muxlislar va sobiq oʻyinchilar oʻrtasida davom etib kelayotgan Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu qarama-qarshiligi hamon oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Oʻz vaqtida Pari Sen-Jermen va Bolton Uonderers safida oʻynab, maydondagi betakror texnikasi bilan tanilgan Okocha individual mahoratni chuqur tushunadigan mutaxassislardan biridir.

Afsonaning tanlovi va farqlar

Jon Obi Mikel va Kris MakHardi boshchiligidagi The Obi One Podcast koʻrsatuvida mehmon boʻlgan Nigeriya terma jamoasining sobiq sardoridan ikki yulduz oʻrtasidagi raqobatga nuqta qoʻyish soʻraldi. Ikkilanmasdan javob bergan Okocha oʻz tanlovini Lionel Messi foydasiga hal qildi.

Krishtianu Ronaldu erishgan ulkan yutuqlarni eʼtirof etgan holda, nigeriyalik sobiq futbolchi portugaliyalik hujumchining oʻta samaradorligi bilan Messining tabiiy mahorati oʻrtasida keskin farq borligini taʼkidladi. U Ronaldu oʻyinini boshqa top-snayperlarning harakatlari bilan qiyosladi.

“Messi, Messi. Ronaldu – maxsus oʻyinchi, ammo u men uchun gol uruvchi. U oʻn millionlab gol ura oladi. U shunchaki toʻpurar, xuddi Erling Xoland kabi”, – deya tushuntirdi Okocha.

Tabiiy daho va sanʼat

Oʻz fikrini davom ettirarkan, afsonaviy oʻyinchi Lionel Messining toʻp bilan tabiiy uygʻunligi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy jihat ekanini aytdi. U argentinalik hujumchining harakatlarida mashaqqatli mehnatdan koʻra koʻproq tugʻma isteʼdod ustunligiga eʼtibor qaratdi.

“Lekin Messi boshqa sayyorada. Messi – bu sanʼat. U futbol oʻynash uchun tugʻilgan. Agar futbol oʻynamasa, u kasal boʻlib qolishi mumkin. U daho va bunga tan berish kerak”, – deya qoʻshimcha qildi Jey-Jey Okocha.

Lionel MessiKrishtianu RonalduJey-Jey OkochaFutbol afsonalariGOAT bahsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaLuis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 15:50Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi