Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildi
Aviatsiya olamining giganti Boeing kompaniyasiga qarashli Wisk Aero startapi jiddiy mojarolar markazida qoldi. Kompaniyaning sobiq dasturiy taʼminot menejeri Briahna O’Neill uchuvchisiz uchar taksilar xavfsizligi borasida xavotir bildirgani uchun ishdan boʻshatilganini daʼvo qilib, sudga murojaat qildi. Ushbu holat havo transporti kelajagi hisoblangan elektr uchar qurilmalarning xavfsizlik standartlari qanchalik taʼminlanayotgani borasida katta savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Santa Clara yuqori sudiga topshirilgan daʼvo arizasida keltirilishicha, Briahna O’Neill kompaniya ichida ikki marotaba maxsus hisobot tayyorlagan. Uning taʼkidlashicha, Wisk Aero muhandislari 2025-yilda rejalashtirilgan sinov parvozlariga ulgurish maqsadida AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan talab qilingan dasturiy taʼminot sinovlari hajmini ataylab qisqartirishgan. Bu esa kelajakda yoʻlovchi tashishi kutilayotgan qurilmalarning texnik ishonchliligiga putur yetkazishi mumkin.
Muddatlar va xavfsizlik oʻrtasidagi ziddiyatO’Neillning soʻzlariga koʻra, u ikkinchi marta ichki shikoyat xatini yuborganidan bir necha hafta oʻtib, hech qanday asosli sabablarsiz ishdan boʻshatilgan. Sobiq xodim oʻz daʼvosida nafaqat nohaq ishdan boʻshatish, balki kamsitish holatlari yuz berganini ham qayd etgan. The Seattle Times nashri xabariga koʻra, Boeing hozircha ushbu sud jarayoni yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda.
Wisk Aero 2019-yilda tashkil etilgan boʻlib, u vertikal koʻtarilish va qoʻnish imkoniyatiga ega boʻlgan (eVTOL) elektr havo taksilari ustida ishlayotgan dunyodagi eng ilgʻor kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — toʻliq avtonom, yaʼni inson aralashuvisiz boshqariladigan uchar qurilmalarni tijoriy foydalanishga topshirishdir. Bu yoʻnalishda raqobat juda kuchli boʻlib, har bir kompaniya birinchilardan boʻlib bozorni egallashga intilmoqda.
Sanoatdagi oqibatlar va tekshiruvlarJoriy yilning boshida FAA tomonidan uch yillik sinov dasturiga ruxsat berilgan sakkizta kompaniyadan biri aynan Wisk Aero edi. Agar sud jarayonida xavfsizlik sinovlarining qisqartirilgani tasdiqlansa, bu nafaqat kompaniya obroʻsiga, balki uning parvoz litsenziyalariga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Aviatsiya sohasida xavfsizlik qoidalarini chetlab oʻtish har doim ogʻir oqibatlarga olib kelgan.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar ham kelajakda havo taksilari xizmatidan foydalanishni rejalashtirayotgan bir paytda, bunday texnologik gigantlar atrofidagi mojarolar xalqaro standartlarning qanchalik muhimligini koʻrsatmoqda. Hozircha Wisk Aero vakillari vaziyat yuzasidan jimjitlik saqlamoqda, biroq sud jarayoni ushbu innovatsion sohadagi koʻplab yashirin muammolarni yuzaga chiqarishi kutilmoqda.
…