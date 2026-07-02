Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildi

·17·Texno
Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildi

Aviatsiya olamining giganti Boeing kompaniyasiga qarashli Wisk Aero startapi jiddiy mojarolar markazida qoldi. Kompaniyaning sobiq dasturiy taʼminot menejeri Briahna O’Neill uchuvchisiz uchar taksilar xavfsizligi borasida xavotir bildirgani uchun ishdan boʻshatilganini daʼvo qilib, sudga murojaat qildi. Ushbu holat havo transporti kelajagi hisoblangan elektr uchar qurilmalarning xavfsizlik standartlari qanchalik taʼminlanayotgani borasida katta savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Santa Clara yuqori sudiga topshirilgan daʼvo arizasida keltirilishicha, Briahna O’Neill kompaniya ichida ikki marotaba maxsus hisobot tayyorlagan. Uning taʼkidlashicha, Wisk Aero muhandislari 2025-yilda rejalashtirilgan sinov parvozlariga ulgurish maqsadida AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan talab qilingan dasturiy taʼminot sinovlari hajmini ataylab qisqartirishgan. Bu esa kelajakda yoʻlovchi tashishi kutilayotgan qurilmalarning texnik ishonchliligiga putur yetkazishi mumkin.

Muddatlar va xavfsizlik oʻrtasidagi ziddiyat

O’Neillning soʻzlariga koʻra, u ikkinchi marta ichki shikoyat xatini yuborganidan bir necha hafta oʻtib, hech qanday asosli sabablarsiz ishdan boʻshatilgan. Sobiq xodim oʻz daʼvosida nafaqat nohaq ishdan boʻshatish, balki kamsitish holatlari yuz berganini ham qayd etgan. The Seattle Times nashri xabariga koʻra, Boeing hozircha ushbu sud jarayoni yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda.

Wisk Aero 2019-yilda tashkil etilgan boʻlib, u vertikal koʻtarilish va qoʻnish imkoniyatiga ega boʻlgan (eVTOL) elektr havo taksilari ustida ishlayotgan dunyodagi eng ilgʻor kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — toʻliq avtonom, yaʼni inson aralashuvisiz boshqariladigan uchar qurilmalarni tijoriy foydalanishga topshirishdir. Bu yoʻnalishda raqobat juda kuchli boʻlib, har bir kompaniya birinchilardan boʻlib bozorni egallashga intilmoqda.

Sanoatdagi oqibatlar va tekshiruvlar

Joriy yilning boshida FAA tomonidan uch yillik sinov dasturiga ruxsat berilgan sakkizta kompaniyadan biri aynan Wisk Aero edi. Agar sud jarayonida xavfsizlik sinovlarining qisqartirilgani tasdiqlansa, bu nafaqat kompaniya obroʻsiga, balki uning parvoz litsenziyalariga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Aviatsiya sohasida xavfsizlik qoidalarini chetlab oʻtish har doim ogʻir oqibatlarga olib kelgan.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar ham kelajakda havo taksilari xizmatidan foydalanishni rejalashtirayotgan bir paytda, bunday texnologik gigantlar atrofidagi mojarolar xalqaro standartlarning qanchalik muhimligini koʻrsatmoqda. Hozircha Wisk Aero vakillari vaziyat yuzasidan jimjitlik saqlamoqda, biroq sud jarayoni ushbu innovatsion sohadagi koʻplab yashirin muammolarni yuzaga chiqarishi kutilmoqda.

BoeingWisk AeroHavo TaksisiAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdiYerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdiBugun, 23:27Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiKaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiBugun, 22:56Dunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiDunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiBugun, 22:20Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiIntel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiBugun, 21:59Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda