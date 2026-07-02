600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi

·21·Jamiyat
600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi

Toshkentdagi «Farhod» avtomobil ehtiyot qismlari bozorida faoliyat yuritgan 14 nafar shaxs tovlamachilikda aybdor deb topildi. Ular mijozlarni qo‘rqitib, avtomobillarga ruxsatsiz ehtiyot qismlari o‘rnatish va keyin katta miqdorda haq talab qilishda ayblangan.

Ish hujjatlarida qayd etilishicha, ayblanuvchilar xizmatning haqiqiy qiymatidan ancha yuqori pul so‘ragan. Jumladan, 600 dollarlik xizmat evaziga 13 ming dollar talab qilingan holat ham bo‘lgan.

Uchtepa tumanidagi avtomobil ehtiyot qismlari bozorida sodir etilgan ushbu jinoyatlar bo‘yicha sud barcha 14 nafar shaxsni aybdor deb topdi. Ularga 3 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi.

Avval ham sudlangan mahkumlarning bir qismi jazoni qattiq tartibli koloniyada o‘taydi. Boshqalari esa umumiy tartibdagi koloniyalarga yuboriladi.

Farhod bozoriUchtepa tumaniTovlamachilikAvtomobil bozoriMahkumlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiBugun, 20:11Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiAndijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiBugun, 18:58Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaQizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaBugun, 13:47Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiAndijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiBugun, 13:18Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)