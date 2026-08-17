John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerak

·16·Sport
John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerak
Qisqacha

John Elkann Yuventusni qayta qurish jarayoni Italiya futboli va klubning tarixiy o'zligiga tayanishi kerakligini ta'kidladi. U jamoa o'tish davrida bo'lishiga qaramay, asosiy maqsad har bir musobaqada g'alaba qozonish ekanini qayd etdi. Exor rahbari klubdagi har bir inson Yuventusni yana cho'qqiga olib chiqishga bel bog'laganini aytdi. Shuningdek, Giovanni Carnevalining tajribasi va Italiya futbolini yaxshi bilishi klub ambitsiyalariga mos kelishi ta'kidlandi.

Yuventus klubining xoʻjayini hamda Exor kompaniyasi bosh ijrochi direktori John Elkann jamoaning kelajakdagi rivojlanish strategiyasi, amalga oshirilayotgan oʻzgarishlar va klub oldiga qoʻyilgan eng asosiy maqsadlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Sky Sport nashriga bergan intervyusida u jamoa hozirda yangilanish bosqichini boshdan kechirayotganini, biroq asosiy vazifa oʻzgarmasligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Allianz stadionida asosiy jamoa va Yuventus Next Gen ishtirokida oʻtkazilgan anʼanaviy oʻrtoqlik uchrashuvi bayramona muhitda oʻtdi. Muxlislar maydonga yopirilib chiqqani sababli bahs birinchi boʻlimdan soʻng yakuniga yetgan boʻlsa-da, bu tadbir klub rahbariyati va jamoatchilik uchun muhim uchrashuv maydoniga aylandi. John Elkann aynan shu yerda jurnalistlarning savollariga javob qaytardi.

Yangi bosqich va Italiya futboliga tayanish

Klub egasining soʻzlariga koʻra, hozirgi kunda Turin klubi oʻzining tarixiy qadriyatlariga tayanib ish koʻrishi zarur. Yangi qurilish va tarkibni yangilash jarayoni aynan Italiya futbolining oʻziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda olib borilishi lozimligi qayd etildi.

«Biz boshlagan qayta qurish jarayoni aynan Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi shart. Klub oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishi muhim», — deya taʼkidladi John Elkann oʻz nutqida.

G‘alaba qozonish — asosiy vazifa

Jamoa hozirda oʻtish davrini boshdan kechirayotganiga qaramamay, rahbariyat oldiga qoʻyilgan talablar pasaygani yoʻq. John Elkann Yuventusdek buyuk klub uchun har doim faqat bitta bosh maqsad mavjudligini, bu ham boʻlsa har bir musobaqada zafar quchish ekanini qatʼiy taʼkidlab oʻtdi.

«Siz doimo gʻalaba qozonishingiz kerak, chunki muvaffaqiyatlar ortidan Italiyada ham, Yevropada ham muhim natijalar keladi. Futbol sikllardan iborat va biz hozir qayta qurish bosqichidamiz, ammo klubdagi har bir inson bu jamoani yana choʻqqiga olib chiqishga qatʼiy bel bogʻlagan», — dedi Exor rahbari.

Shuningdek, intervyu davomida rahbariyatning soʻnggi kadrlar borasidagi qarorlariga ham toʻxtalib oʻtildi. Giovanni Carnevalining tajribasi va uning Italiya futbolini yaxshi bilishi klubning ambitsiyalariga toʻla mos kelishi, bu esa qoʻyilgan vazifalarni bajarishda muhim qadam boʻlishi eʼtirof etildi.

YuventusJohn ElkannItaliya futboliA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Bugun, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi