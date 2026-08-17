John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerak
John Elkann Yuventusni qayta qurish jarayoni Italiya futboli va klubning tarixiy o'zligiga tayanishi kerakligini ta'kidladi. U jamoa o'tish davrida bo'lishiga qaramay, asosiy maqsad har bir musobaqada g'alaba qozonish ekanini qayd etdi. Exor rahbari klubdagi har bir inson Yuventusni yana cho'qqiga olib chiqishga bel bog'laganini aytdi. Shuningdek, Giovanni Carnevalining tajribasi va Italiya futbolini yaxshi bilishi klub ambitsiyalariga mos kelishi ta'kidlandi.
Yuventus klubining xoʻjayini hamda Exor kompaniyasi bosh ijrochi direktori John Elkann jamoaning kelajakdagi rivojlanish strategiyasi, amalga oshirilayotgan oʻzgarishlar va klub oldiga qoʻyilgan eng asosiy maqsadlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Sky Sport nashriga bergan intervyusida u jamoa hozirda yangilanish bosqichini boshdan kechirayotganini, biroq asosiy vazifa oʻzgarmasligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Allianz stadionida asosiy jamoa va Yuventus Next Gen ishtirokida oʻtkazilgan anʼanaviy oʻrtoqlik uchrashuvi bayramona muhitda oʻtdi. Muxlislar maydonga yopirilib chiqqani sababli bahs birinchi boʻlimdan soʻng yakuniga yetgan boʻlsa-da, bu tadbir klub rahbariyati va jamoatchilik uchun muhim uchrashuv maydoniga aylandi. John Elkann aynan shu yerda jurnalistlarning savollariga javob qaytardi.
Yangi bosqich va Italiya futboliga tayanishKlub egasining soʻzlariga koʻra, hozirgi kunda Turin klubi oʻzining tarixiy qadriyatlariga tayanib ish koʻrishi zarur. Yangi qurilish va tarkibni yangilash jarayoni aynan Italiya futbolining oʻziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda olib borilishi lozimligi qayd etildi.
«Biz boshlagan qayta qurish jarayoni aynan Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi shart. Klub oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishi muhim», — deya taʼkidladi John Elkann oʻz nutqida.
G‘alaba qozonish — asosiy vazifaJamoa hozirda oʻtish davrini boshdan kechirayotganiga qaramamay, rahbariyat oldiga qoʻyilgan talablar pasaygani yoʻq. John Elkann Yuventusdek buyuk klub uchun har doim faqat bitta bosh maqsad mavjudligini, bu ham boʻlsa har bir musobaqada zafar quchish ekanini qatʼiy taʼkidlab oʻtdi.
«Siz doimo gʻalaba qozonishingiz kerak, chunki muvaffaqiyatlar ortidan Italiyada ham, Yevropada ham muhim natijalar keladi. Futbol sikllardan iborat va biz hozir qayta qurish bosqichidamiz, ammo klubdagi har bir inson bu jamoani yana choʻqqiga olib chiqishga qatʼiy bel bogʻlagan», — dedi Exor rahbari.
Shuningdek, intervyu davomida rahbariyatning soʻnggi kadrlar borasidagi qarorlariga ham toʻxtalib oʻtildi. Giovanni Carnevalining tajribasi va uning Italiya futbolini yaxshi bilishi klubning ambitsiyalariga toʻla mos kelishi, bu esa qoʻyilgan vazifalarni bajarishda muhim qadam boʻlishi eʼtirof etildi.
…