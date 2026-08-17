Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldi

·15·Sport
Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldi
Qisqacha

Anan Xalailining Italiyaning Inter klubiga o'tishi tibbiy ko'rik va sportga yaroqlilik talablaridan o'ta olmagani sababli amalga oshmadi. Futbolchining agenti Boaz Gorenning 103FM radiostansiyasiga aytishicha, Italiya va Angliya futbol ligalarining tibbiy protokollari o'rtasida sezilarli farq bor. Angliya Premyer-ligasi vakili Kristal Pelas shifokorlari futbolchini atigi ikki daqiqada ko'rikdan o'tkazib, unga o'ynash uchun ruxsat bergan.

Goal.com xabar berishicha, Isroil futbolchisi Anan Xalailining Italiyaning Inter klubiga oʻz vaqtida amalga oshmagan transferi yozgi transfer oynasining eng muhim voqealaridan biriga aylandi. Dastlab milanliklar safini toʻldirishi kutilgan hujumchi tibbiy koʻrik va sportga yaroqlilik talablaridan oʻta olmagach, mazkur transfer barbod boʻlgan edi. Oqibatda Inter rahbariyati oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻldi va himoya chizigʻiga futbolchi jalb etishga eʼtibor qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbolchining agenti Boaz Goren 103FM radiostansiyasiga bergan intervyusida mazkur kelishuv nima sababdan amalga oshmagani va vaziyatdan qanday chiqib ketishgani haqida batafsil maʼlumot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Inter bilan muzokaralar toʻxtatilganini qabul qilish oson kechmagan, biroq muammo hal boʻlmasligi aniq boʻlgach, tomonlar vaziyatga vazminlik bilan yondashgan. Agent va futbolchi bu holatni hatto kulgi bilan qarshi olib, tezda keyingi qadamlarga oʻtishgan.

Tibbiy talablar va Angliya variant

Agentning taʼkidlashicha, Italiya va Angliya futbol liganing tibbiy protokollari oʻrtasida sezilarli farqlar mavjud. Anan Xalaili Italiya qoidalariga koʻra mamlakatda oʻynay olmasligi maʼlum boʻlgach, boshqa chempionatlar vakillari unga faol qiziqish bildira boshladi. Xususan, Angliya Premyer-ligasi vakili Kristal Pelas futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishda tezkorlik koʻrsatdi.

Maʼlum boʻlishicha, Kristal Pelas shifokorlari futbolchining holatini juda qisqa fursatda oʻrganib chiqib, unga oʻynash uchun ruxsat berishgan. Boaz Gorenning aytishicha, Angliyada tibbiy koʻrikdan oʻtish va barcha masalalarni hal qilish uchun atigi ikki daqiqa vaqt ketgan. Shu tariqa, isroilyan futbolchi faoliyatini Angliya chempionatida davom ettiradigan boʻldi.

Garchi Inter futbolchi uchun har doim ustuvor variant boʻlgan boʻlsa-da, yuzaga kelgan vaziyat tufayli transfer amalga oshmadi. Agentning qayd etishicha, milanliklar oʻzlarining oʻyin tizimi sababli birinchi oʻrinda turgandi, Kristal Pelas esa ikkinchi variant sifatida qarolgan. Shunga qaramay, transfer bozori yopilguniga qadar Yevropaning koʻplab nufuzli klublari futbolchining xizmatiga qiziqish bildirgan.

Anan XalailiInterKristal PelasTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 21:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi