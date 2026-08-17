Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkin

·13·Texno
Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkin
Qisqacha

2022 yilda chiqarilgan Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus va Galaxy S22 Ultra modellari rasmiy qo'llab-quvvatlash muddati tugaganidan keyin ham LineageOS orqali yangi Android versiyalarini olishi mumkin. Hozirda ushbu qurilmalar uchun Android 16 asosidagi LineageOS 23 yig'malari mavjud, kelgusida esa Android 17 bazasidagi versiya ham chiqishi kutilmoqda.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2022 yilda chiqarilgan Samsung Galaxy S22 flagmanlar seriyasi rasmiy qoʻllab-quvvatlash muddati tugagandan soʻng ham yangi operatsion tizim versiyalarini olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bunga mashhur LineageOS muqobil proshivkasining rasmiy qoʻllab-quvvatlashi sabab boʻlib, u foydalanuvchilarga qurilmaning dasturiy umrini uzaytirish yoʻlini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus va Galaxy S22 Ultra modellari bozorga Android 12 operatsion tizimi bilan chiqqan edi. Samsung kompaniyasi mazkur turkum uchun toʻrt avlod yirik Android yangilanishlarini vaʼda qilgan boʻlib, unga koʻra Android 16 qurilmalar uchun oxirgi rasmiy versiya boʻlishi kutilmoqda. Samsung keyingi avlod flagmanlari uchun joriy etgan yetti yillik qoʻllab-quvvatlash dasturi ushbu modellarga taalluqli emas.

Kompaniyaning joriy yoʻl xaritasiga koʻra, Galaxy S22 qurilmalari One UI 8.5 yangilanishini oluvchi qurilmalar roʻyxatiga kiritilmagan. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash yakunlangach, foydalanuvchilarning oldida faqat oxirgi versiyada qolish yoki muqobil yechimlarni izlash yoʻli qoladi. Ana shunday ishonchli muqobil variantlardan biri sifatida LineageOS loyihasi namoyon boʻlmoqda.

LineageOS 23 va Android 17 istiqbollari

Dasturchilar Galaxy S22 seriyasini oʻzlari qoʻllab-quvvatlaydigan rasmiy qurilmalar roʻyxatiga kiritdi. Bu norasmiy portlardan farqli olaroq, bevosita LineageOS jamoasi tomonidan chiqarilishi va kuz ishlab borilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda ushbu flagmanlar uchun Android 16 asosidagi LineageOS 23 yigʻmalari mavjud.

Kelgusida Android 17 bazasida navbatdagi LineageOS versiyasining chiqishi ham kutilmoqda. Agar dasturchilar yangi platformaga oʻtishda qurilmani qoʻllab-quvvatlashni davom ettirsa, Galaxy S22 egalari Samsung tomonidan rasmiy xizmat toʻxtatilganidan keyin ham Android 17 tizimini oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻlishadi.

Muhim cheklovlar va ehtiyot choralari

Taqdim etilayotgan muqobil proshivka 2022 yilgi flagmanlarning apparat taʼminoti kundalik vazifalar uchun hamon yetarlicha kuchli ekanligini hisobga olgan holda, ulardan foydalanish muddatini uzaytirish imkonini beradi. Biroq bunday usul texnik jihatdan bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xususan, LineageOS oʻrnatish uchun yuklovchini (bootloader) blokdan chiqarish talab etiladi, bu esa qurilmani oʻzboshimchalik bilan qayta proshivka qilishni talab qiladi. Qolaversa, Samsung kompaniyasining One UI interfeysidagi ayrim xususiyatlar, kamera imkoniyatlari, Galaxy AI sunʼiy intellekt funksiyalari va Knox xavfsizlik muhiti xizmatlari ishlamay qolishi yoki notoʻgʻri ishlashi mumkin.

SamsungGalaxy S22LineageOSAndroid 17Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiBugun, 21:58Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiBugun, 21:29Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiXitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiXitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiBugun, 19:54Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiXitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 18:57Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi