Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkin
2022 yilda chiqarilgan Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus va Galaxy S22 Ultra modellari rasmiy qo'llab-quvvatlash muddati tugaganidan keyin ham LineageOS orqali yangi Android versiyalarini olishi mumkin. Hozirda ushbu qurilmalar uchun Android 16 asosidagi LineageOS 23 yig'malari mavjud, kelgusida esa Android 17 bazasidagi versiya ham chiqishi kutilmoqda.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2022 yilda chiqarilgan Samsung Galaxy S22 flagmanlar seriyasi rasmiy qoʻllab-quvvatlash muddati tugagandan soʻng ham yangi operatsion tizim versiyalarini olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bunga mashhur LineageOS muqobil proshivkasining rasmiy qoʻllab-quvvatlashi sabab boʻlib, u foydalanuvchilarga qurilmaning dasturiy umrini uzaytirish yoʻlini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus va Galaxy S22 Ultra modellari bozorga Android 12 operatsion tizimi bilan chiqqan edi. Samsung kompaniyasi mazkur turkum uchun toʻrt avlod yirik Android yangilanishlarini vaʼda qilgan boʻlib, unga koʻra Android 16 qurilmalar uchun oxirgi rasmiy versiya boʻlishi kutilmoqda. Samsung keyingi avlod flagmanlari uchun joriy etgan yetti yillik qoʻllab-quvvatlash dasturi ushbu modellarga taalluqli emas.
Kompaniyaning joriy yoʻl xaritasiga koʻra, Galaxy S22 qurilmalari One UI 8.5 yangilanishini oluvchi qurilmalar roʻyxatiga kiritilmagan. Rasmiy qoʻllab-quvvatlash yakunlangach, foydalanuvchilarning oldida faqat oxirgi versiyada qolish yoki muqobil yechimlarni izlash yoʻli qoladi. Ana shunday ishonchli muqobil variantlardan biri sifatida LineageOS loyihasi namoyon boʻlmoqda.
LineageOS 23 va Android 17 istiqbollariDasturchilar Galaxy S22 seriyasini oʻzlari qoʻllab-quvvatlaydigan rasmiy qurilmalar roʻyxatiga kiritdi. Bu norasmiy portlardan farqli olaroq, bevosita LineageOS jamoasi tomonidan chiqarilishi va kuz ishlab borilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda ushbu flagmanlar uchun Android 16 asosidagi LineageOS 23 yigʻmalari mavjud.
Kelgusida Android 17 bazasida navbatdagi LineageOS versiyasining chiqishi ham kutilmoqda. Agar dasturchilar yangi platformaga oʻtishda qurilmani qoʻllab-quvvatlashni davom ettirsa, Galaxy S22 egalari Samsung tomonidan rasmiy xizmat toʻxtatilganidan keyin ham Android 17 tizimini oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻlishadi.
Muhim cheklovlar va ehtiyot choralariTaqdim etilayotgan muqobil proshivka 2022 yilgi flagmanlarning apparat taʼminoti kundalik vazifalar uchun hamon yetarlicha kuchli ekanligini hisobga olgan holda, ulardan foydalanish muddatini uzaytirish imkonini beradi. Biroq bunday usul texnik jihatdan bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Xususan, LineageOS oʻrnatish uchun yuklovchini (bootloader) blokdan chiqarish talab etiladi, bu esa qurilmani oʻzboshimchalik bilan qayta proshivka qilishni talab qiladi. Qolaversa, Samsung kompaniyasining One UI interfeysidagi ayrim xususiyatlar, kamera imkoniyatlari, Galaxy AI sunʼiy intellekt funksiyalari va Knox xavfsizlik muhiti xizmatlari ishlamay qolishi yoki notoʻgʻri ishlashi mumkin.
…