Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdi

·24·Sport
Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdi
Qisqacha

«Nasaf» («Sevinch») ayollar jamoasi OFK Ayollar Chempionlar Ligasi dastlabki saralash bosqichida Laosning «Master» klubini 11:0 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston chempioni safida Lyudmila Karachik, Diyoraxon Habibullayeva, Nilufar Qudratova va Maftuna Shoimova dubl qayd etdi. Ilvina Ablyakimova, Mehribon Egamberdiyeva hamda Zarina Norboyeva bittadan gol urdi.

OFK Ayollar Chempionlar Ligasining yangi mavsumi O‘zbekiston chempioni uchun chinakam gollar shousi va tarixiy muvaffaqiyat bilan boshlandi. Qarshi shahri sharafini himoya qiluvchi «Nasaf» («Sevinch») ayollar jamoasi musobaqaning dastlabki saralash bosqichi doirasida Laosning «Master» klubiga qarshi maydonga tushib, raqiblarini 11:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

O‘yin davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lgan o‘zbekistonlik futbolchi qizlar raqib darvozasiga javobsiz 11 ta to‘p kiritib, Osiyo maydonlarida o‘zlarining kuchli salohiyatini namoyish etishdi.

«Master» darvozasiga 11 ta gol: To‘rt futbolchidan dubl

«Nasaf» futbolchilari o‘yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab tinimsiz hujumlar uyushtirishdi:

  • Lyudmila Karachik: 20 va 39-daqiqalarda ikkita aniq zarba bilan hisobni yiriklashtirdi;

  • Diyoraxon Habibullayeva: 32 va 47-daqiqalarda raqib to‘rini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi;

  • Nilufar Qudratova: Birinchi bo‘lim so‘ngida (43 va 45+2-daqiqalar) ketma-ket ikkita to‘p kiritdi;

  • Maftuna Shoimova: 55 hamda 90+3-daqiqalarda ikki bor darvozani aniq nishonga oldi;

  • Bir martalik gollar: Ilvina Ablyakimova (67-daqiqa), Mehribon Egamberdiyeva (83-daqiqa) hamda Zarina Norboyeva (90-daqiqa) bittadan gol urib, yirik hisobni mustahkamlashdi.

Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar

OFK Ayollar Chempionlar Ligasi. Dastlabki bosqich

«Nasaf» (O‘zbekiston) — «Master» (Laos) 11:0

«Nasaf» tarkibi:

16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.

Zaxira: 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.

«Master FK» tarkibi:

  1. Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang.

    Zaxira: 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NasafO'zbekistonLaosOFKQarshi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariBugun, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Bugun, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi