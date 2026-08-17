Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdi
«Nasaf» («Sevinch») ayollar jamoasi OFK Ayollar Chempionlar Ligasi dastlabki saralash bosqichida Laosning «Master» klubini 11:0 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston chempioni safida Lyudmila Karachik, Diyoraxon Habibullayeva, Nilufar Qudratova va Maftuna Shoimova dubl qayd etdi. Ilvina Ablyakimova, Mehribon Egamberdiyeva hamda Zarina Norboyeva bittadan gol urdi.
OFK Ayollar Chempionlar Ligasining yangi mavsumi O‘zbekiston chempioni uchun chinakam gollar shousi va tarixiy muvaffaqiyat bilan boshlandi. Qarshi shahri sharafini himoya qiluvchi «Nasaf» («Sevinch») ayollar jamoasi musobaqaning dastlabki saralash bosqichi doirasida Laosning «Master» klubiga qarshi maydonga tushib, raqiblarini 11:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
O‘yin davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lgan o‘zbekistonlik futbolchi qizlar raqib darvozasiga javobsiz 11 ta to‘p kiritib, Osiyo maydonlarida o‘zlarining kuchli salohiyatini namoyish etishdi.
«Master» darvozasiga 11 ta gol: To‘rt futbolchidan dubl
«Nasaf» futbolchilari o‘yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab tinimsiz hujumlar uyushtirishdi:
Lyudmila Karachik: 20 va 39-daqiqalarda ikkita aniq zarba bilan hisobni yiriklashtirdi;
Diyoraxon Habibullayeva: 32 va 47-daqiqalarda raqib to‘rini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi;
Nilufar Qudratova: Birinchi bo‘lim so‘ngida (43 va 45+2-daqiqalar) ketma-ket ikkita to‘p kiritdi;
Maftuna Shoimova: 55 hamda 90+3-daqiqalarda ikki bor darvozani aniq nishonga oldi;
Bir martalik gollar: Ilvina Ablyakimova (67-daqiqa), Mehribon Egamberdiyeva (83-daqiqa) hamda Zarina Norboyeva (90-daqiqa) bittadan gol urib, yirik hisobni mustahkamlashdi.
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
OFK Ayollar Chempionlar Ligasi. Dastlabki bosqich
«Nasaf» (O‘zbekiston) — «Master» (Laos) 11:0
«Nasaf» tarkibi:
16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.
Zaxira: 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.
«Master FK» tarkibi:
Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang.
Zaxira: 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…