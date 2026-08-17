O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — Argentina
O'zbekiston milliy terma jamoasining 30 sentyabr kuni Xitoyda Argentina milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Fabio Kannavaro shogirdlari 24 sentyabr kuni Toshkentda Eron bilan bahs olib borishi rejalashtirilgan. 6 oktyabr kuni esa O'zbekiston safarda Koreya Respublikasiga qarshi o'ynashi ko'zda tutilgan. Ushbu uchrashuvlar terma jamoaning kuchini va Kannavaroning tarkib hamda taktik yechimlarini sinovdan o'tkazadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasini sentyabr oxiri va oktyabr boshida juda jiddiy uchrashuvlar kutib turibdi. Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Fabio Kannavaro shogirdlari 30 sentyabr kuni Xitoyda Argentina milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda.
Agar ushbu bahs rejadagidek o‘tkazilsa, u O‘zbekiston termasi uchun nafaqat nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi, balki jamoaning eng yuqori darajadagi raqiblarga qarshi imkoniyatlarini sinab ko‘rish uchun katta maydon bo‘ladi.
24 sentyabr — Toshkentda Eron bilan bahs
Championat.asia ma’lumotiga ko‘ra, Kannavaro jamoasi Argentinaga qarshi o‘yindan olti kun avval yana bir kuchli raqib bilan to‘qnashadi.
24 sentyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston — Eron uchrashuvi o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Eron Osiyo futbolidagi eng kuchli terma jamoalardan biri hisoblanishi bois, bu o‘yin Kannavaro uchun tarkib va taktik yechimlarni katta sinovdan o‘tkazish imkoniyatini beradi.
Keyingi manzil — Xitoy va Argentina
30 sentyabr kuni esa e’tibor Xitoyga ko‘chadi.
O‘zbekiston termasining Argentinaga qarshi o‘ynashi futbol muxlislari uchun kuzning eng kutilgan voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Bunday darajadagi raqibga qarshi uchrashuvda natijadan tashqari, O‘zbekiston futbolchilarining yuqori bosim, tezlik va individual mahoratga qanday javob berishi ham katta ahamiyat kasb etadi.
Kannavaro uchun esa bu terma jamoadagi g‘oyalarini eng yuqori darajada tekshirish imkoniyati bo‘ladi.
6 oktyabrda yana bir og‘ir safar
Taqvim shu bilan tugamaydi.
6 oktyabr kuni O‘zbekiston safarda Koreya Respublikasiga qarshi bahs olib borishi rejalashtirilgan.
Shunday qilib, qisqa vaqt ichida milliy terma uchta kuchli raqibga qarshi maydonga tushishi mumkin:
24 sentyabr — O‘zbekiston – Eron, Toshkent
30 sentyabr — O‘zbekiston – Argentina, Xitoy
6 oktyabr — Koreya Respublikasi – O‘zbekiston
Bu uchrashuvlar Kannavaro qo‘l ostidagi termaning real kuchini ko‘rsatib beradigan jiddiy sinovlar zanjiriga aylanishi mumkin.
Ayniqsa Argentinaga qarshi bahs tasdiqlangan taqdirda, O‘zbekiston milliy jamoasi so‘nggi yillardagi eng shov-shuvli o‘rtoqlik uchrashuvlaridan birini o‘tkazadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…