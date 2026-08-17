O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — Argentina

·34·Sport
O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — Argentina
Qisqacha

O'zbekiston milliy terma jamoasining 30 sentyabr kuni Xitoyda Argentina milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Fabio Kannavaro shogirdlari 24 sentyabr kuni Toshkentda Eron bilan bahs olib borishi rejalashtirilgan. 6 oktyabr kuni esa O'zbekiston safarda Koreya Respublikasiga qarshi o'ynashi ko'zda tutilgan. Ushbu uchrashuvlar terma jamoaning kuchini va Kannavaroning tarkib hamda taktik yechimlarini sinovdan o'tkazadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasini sentyabr oxiri va oktyabr boshida juda jiddiy uchrashuvlar kutib turibdi. Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Fabio Kannavaro shogirdlari 30 sentyabr kuni Xitoyda Argentina milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda.

Agar ushbu bahs rejadagidek o‘tkazilsa, u O‘zbekiston termasi uchun nafaqat nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi, balki jamoaning eng yuqori darajadagi raqiblarga qarshi imkoniyatlarini sinab ko‘rish uchun katta maydon bo‘ladi.

24 sentyabr — Toshkentda Eron bilan bahs

Championat.asia ma’lumotiga ko‘ra, Kannavaro jamoasi Argentinaga qarshi o‘yindan olti kun avval yana bir kuchli raqib bilan to‘qnashadi.

24 sentyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston — Eron uchrashuvi o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Eron Osiyo futbolidagi eng kuchli terma jamoalardan biri hisoblanishi bois, bu o‘yin Kannavaro uchun tarkib va taktik yechimlarni katta sinovdan o‘tkazish imkoniyatini beradi.

Keyingi manzil — Xitoy va Argentina

30 sentyabr kuni esa e’tibor Xitoyga ko‘chadi.

O‘zbekiston termasining Argentinaga qarshi o‘ynashi futbol muxlislari uchun kuzning eng kutilgan voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Bunday darajadagi raqibga qarshi uchrashuvda natijadan tashqari, O‘zbekiston futbolchilarining yuqori bosim, tezlik va individual mahoratga qanday javob berishi ham katta ahamiyat kasb etadi.

Kannavaro uchun esa bu terma jamoadagi g‘oyalarini eng yuqori darajada tekshirish imkoniyati bo‘ladi.

6 oktyabrda yana bir og‘ir safar

Taqvim shu bilan tugamaydi.

6 oktyabr kuni O‘zbekiston safarda Koreya Respublikasiga qarshi bahs olib borishi rejalashtirilgan.

Shunday qilib, qisqa vaqt ichida milliy terma uchta kuchli raqibga qarshi maydonga tushishi mumkin:

24 sentyabr — O‘zbekiston – Eron, Toshkent
30 sentyabr — O‘zbekiston – Argentina, Xitoy
6 oktyabr — Koreya Respublikasi – O‘zbekiston

Bu uchrashuvlar Kannavaro qo‘l ostidagi termaning real kuchini ko‘rsatib beradigan jiddiy sinovlar zanjiriga aylanishi mumkin.

Ayniqsa Argentinaga qarshi bahs tasdiqlangan taqdirda, O‘zbekiston milliy jamoasi so‘nggi yillardagi eng shov-shuvli o‘rtoqlik uchrashuvlaridan birini o‘tkazadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Bugun, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariBugun, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Bugun, 23:08Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi