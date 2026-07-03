Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandi
Xitoy hukumati milliy taʼlim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan keng koʻlamli strategiyani eʼlon qildi. Unga koʻra, sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini oʻrganish barcha darajadagi taʼlim muassasalarida majburiy etib belgilanadi. Ushbu besh yillik reja Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi tomonidan tasdiqlangan boʻlib, mamlakatning texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi dastur bevosita XXR raisi Si Szinpinning ilgʻor texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlashni jadallashtirish haqidagi chaqiriqlariga asoslangan. Iqtisodiy oʻsish surʼatlari sekinlashishi va AQSH bilan texnologik raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Pekin sunʼiy intellektni kelajak taraqqiyotining asosiy drayveri deb hisoblamoqda. Maqsad — oʻquvchi va talabalarda raqamli savodxonlikni oshirish hamda ularda zamonaviy intellektual tizimlardan amaliy foydalanish koʻnikmalarini shakllantirishdir.
Strategik maqsadlar va texnologik suverenitetDavlat kengashi hujjatiga koʻra, hududiy maʼmuriyatlarga ushbu siyosatni joylarda qatʼiy amalga oshirish topshirilgan. Bu tashabbus Pekinning oʻta muhim tarmoqlarda jahon yetakchiligiga erishish strategiyasining bir qismidir. Gʻarb davlatlari tomonidan ilgʻor yarimoʻtkazgichlar va hisoblash tizimlariga qoʻyilayotgan eksport cheklovlari sharoitida, Xitoy oʻzining milliy texnologik bazasini yaratishga majbur boʻlmoqda.
Xitoy hukumati ushbu islohot orqali bir vaqtning oʻzida ikki muhim vazifani hal etishni koʻzlagan: iqtisodiyotda mehnat unumdorligini oshirish uchun AI texnologiyalarini jadal tatbiq etish va shu bilan birga avtomatlashtirishning mehnat bozoriga salbiy taʼsirini yumshatish. Hozirgi kunda mamlakatda yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi yuqoriligicha qolayotgani sababli, bu masala oʻta nozik hisoblanadi.
Mehnat bozori va ijtimoiy himoyaXitoy Taʼlim vazirligi avvalroq oliy oʻquv yurtlariga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi dasturlarni kengaytirishni tavsiya qilgan edi. Bu bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omili sifatida koʻrilmoqda. Shu bilan birga, Pekin avtomatlashtirish va bandlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.
Buni soʻnggi sud qarorlari ham tasdiqlaydi. Xitoy sudlari bir necha holatlarda xodimlarni faqatgina ularning oʻrnini sunʼiy intellekt tizimlari bilan almashtirish maqsadida ishdan boʻshatishni noqonuniy deb topdi. Bu esa hukumatning texnologik taraqqiyotni ijtimoiy barqarorlikka zarar yetkazmagan holda amalga oshirish niyatini koʻrsatadi.
Xulosa qilib aytganda, Xitoy sunʼiy intellektni taʼlim tizimiga integratsiya qilish orqali uzoq muddatli texnologik ustunlikni taʼminlashni maqsad qilgan. Ushbu yondashuv nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki kelajak avlodni yangi raqamli reallikka tayyorlash imkonini beradi.
…