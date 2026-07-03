Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandi

·24·Texno
Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandi

Xitoy hukumati milliy taʼlim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan keng koʻlamli strategiyani eʼlon qildi. Unga koʻra, sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini oʻrganish barcha darajadagi taʼlim muassasalarida majburiy etib belgilanadi. Ushbu besh yillik reja Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi tomonidan tasdiqlangan boʻlib, mamlakatning texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dastur bevosita XXR raisi Si Szinpinning ilgʻor texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlashni jadallashtirish haqidagi chaqiriqlariga asoslangan. Iqtisodiy oʻsish surʼatlari sekinlashishi va AQSH bilan texnologik raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Pekin sunʼiy intellektni kelajak taraqqiyotining asosiy drayveri deb hisoblamoqda. Maqsad — oʻquvchi va talabalarda raqamli savodxonlikni oshirish hamda ularda zamonaviy intellektual tizimlardan amaliy foydalanish koʻnikmalarini shakllantirishdir.

Strategik maqsadlar va texnologik suverenitet

Davlat kengashi hujjatiga koʻra, hududiy maʼmuriyatlarga ushbu siyosatni joylarda qatʼiy amalga oshirish topshirilgan. Bu tashabbus Pekinning oʻta muhim tarmoqlarda jahon yetakchiligiga erishish strategiyasining bir qismidir. Gʻarb davlatlari tomonidan ilgʻor yarimoʻtkazgichlar va hisoblash tizimlariga qoʻyilayotgan eksport cheklovlari sharoitida, Xitoy oʻzining milliy texnologik bazasini yaratishga majbur boʻlmoqda.

Xitoy hukumati ushbu islohot orqali bir vaqtning oʻzida ikki muhim vazifani hal etishni koʻzlagan: iqtisodiyotda mehnat unumdorligini oshirish uchun AI texnologiyalarini jadal tatbiq etish va shu bilan birga avtomatlashtirishning mehnat bozoriga salbiy taʼsirini yumshatish. Hozirgi kunda mamlakatda yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi yuqoriligicha qolayotgani sababli, bu masala oʻta nozik hisoblanadi.

Mehnat bozori va ijtimoiy himoya

Xitoy Taʼlim vazirligi avvalroq oliy oʻquv yurtlariga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi dasturlarni kengaytirishni tavsiya qilgan edi. Bu bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omili sifatida koʻrilmoqda. Shu bilan birga, Pekin avtomatlashtirish va bandlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.

Buni soʻnggi sud qarorlari ham tasdiqlaydi. Xitoy sudlari bir necha holatlarda xodimlarni faqatgina ularning oʻrnini sunʼiy intellekt tizimlari bilan almashtirish maqsadida ishdan boʻshatishni noqonuniy deb topdi. Bu esa hukumatning texnologik taraqqiyotni ijtimoiy barqarorlikka zarar yetkazmagan holda amalga oshirish niyatini koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy sunʼiy intellektni taʼlim tizimiga integratsiya qilish orqali uzoq muddatli texnologik ustunlikni taʼminlashni maqsad qilgan. Ushbu yondashuv nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki kelajak avlodni yangi raqamli reallikka tayyorlash imkonini beradi.

XitoySunʼiy IntellektTaʼlimTexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiPegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiBugun, 10:30Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiMicrosoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiBugun, 08:27Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi