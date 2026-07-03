Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqda

·0·Texno
Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlari narxini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. WinFuture nashrining Yevropa riteylerlaridan olgan maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod qurilmalari narxi oʻzidan oldingi modellarga qaraganda ancha yuqori boʻladi. Bu oʻzgarish, ayniqsa, premium segmentdagi foydalanuvchilarning hamyoniga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng hayratlanarli raqamlar Galaxy Z Fold 8 Ultra modeliga tegishli. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagmanning eng yuqori konfiguratsiyasi Yevropa bozorida 2800 yevro atrofida baholanishi mumkin. Standart Galaxy Z Fold 8 modelining top versiyasi esa 2600 yevro narxda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu narxlar Samsung smartfonlari tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, brendning narx siyosatida yangi bosqichni anglatadi.

Narxlar oshishining asosiy sabablari

Ekspertlarning fikricha, bunday keskin narx oʻsishining bir necha obʼektiv sabablari bor. Birinchidan, jahon bozorida DRAM va NAND xotira modullari narxining davomli ravishda koʻtarilishi bevosita ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir qilmoqda. Smartfonlarning operativ va doimiy xotirasi qanchalik katta boʻlsa, bu farq shunchalik yaqqol koʻzga tashlanadi.

Ikkinchidan, Ultra modelining texnik xususiyatlari, jumladan, takomillashtirilgan displey texnologiyasi va murakkab buklanish mexanizmi ham yakuniy narxning shakllanishida muhim rol oʻynaydi. Samsung oʻzining flagman qurilmalarini nafaqat aloqa vositasi, balki yuqori texnologik status ramzi sifatida ham pozitsiyalamoqda, bu esa narxlarning Apple iPhone flagmanlaridan ham yuqori boʻlishiga olib kelmoqda.

Yangi qurilmalarning narxlar roʻyxati taxminan quyidagicha koʻrinish oladi:

  • Galaxy Z Fold 8 Ultra (top versiya) — 2800 yevro;
  • Galaxy Z Fold 8 (top versiya) — 2600 yevro;
  • Yangi avlod aqlli soatlari ham mos ravishda qimmatlashgan narxlarda taqdim etiladi.
Oʻzbekiston bozori uchun ushbu narxlar bojxona toʻlovlari va logistika xarajatlarini hisobga olganda yanada yuqori boʻlishi mumkin. Hozirda mahalliy bozorda Galaxy Z Fold seriyasi yuqori segmentda oʻz oʻrniga ega, biroq 30 million soʻmdan oshadigan narxlar talabning biroz pasayishiga yoki xaridorlarning avvalgi avlod modellariga koʻproq eʼtibor qaratishiga sabab boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Samsung oʻzining Galaxy Unpacked taqdimotini joriy yilning 22-iyul kuni Londonda oʻtkazishi kutilmoqda. Ushbu tadbirda nafaqat smartfonlar, balki yangilangan aqlli soatlar va boshqa ekotizim qurilmalari ham namoyish etiladi. Rasmiy narxlar va texnik xususiyatlar aynan oʻsha kuni tasdiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Samsung buklama smartfonlar bozorida yetakchilikni saqlab qolish bilan birga, narx borasida ham yangi marralarni zabt etmoqda. Agar insayderlar maʼlumotlari toʻgʻri chiqsa, Galaxy Z Fold 8 Ultra bozordagi eng qimmat ommaviy smartfonlardan biriga aylanadi.

SamsungSmartfonGalaxy Z Fold 8TexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinMicrosoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinBugun, 17:30Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaStarlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaBugun, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaApple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaBugun, 15:59SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiSpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiBugun, 15:21Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi