Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlari narxini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. WinFuture nashrining Yevropa riteylerlaridan olgan maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod qurilmalari narxi oʻzidan oldingi modellarga qaraganda ancha yuqori boʻladi. Bu oʻzgarish, ayniqsa, premium segmentdagi foydalanuvchilarning hamyoniga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng hayratlanarli raqamlar Galaxy Z Fold 8 Ultra modeliga tegishli. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagmanning eng yuqori konfiguratsiyasi Yevropa bozorida 2800 yevro atrofida baholanishi mumkin. Standart Galaxy Z Fold 8 modelining top versiyasi esa 2600 yevro narxda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu narxlar Samsung smartfonlari tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, brendning narx siyosatida yangi bosqichni anglatadi.
Narxlar oshishining asosiy sabablariEkspertlarning fikricha, bunday keskin narx oʻsishining bir necha obʼektiv sabablari bor. Birinchidan, jahon bozorida DRAM va NAND xotira modullari narxining davomli ravishda koʻtarilishi bevosita ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir qilmoqda. Smartfonlarning operativ va doimiy xotirasi qanchalik katta boʻlsa, bu farq shunchalik yaqqol koʻzga tashlanadi.
Ikkinchidan, Ultra modelining texnik xususiyatlari, jumladan, takomillashtirilgan displey texnologiyasi va murakkab buklanish mexanizmi ham yakuniy narxning shakllanishida muhim rol oʻynaydi. Samsung oʻzining flagman qurilmalarini nafaqat aloqa vositasi, balki yuqori texnologik status ramzi sifatida ham pozitsiyalamoqda, bu esa narxlarning Apple iPhone flagmanlaridan ham yuqori boʻlishiga olib kelmoqda.
Yangi qurilmalarning narxlar roʻyxati taxminan quyidagicha koʻrinish oladi:
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (top versiya) — 2800 yevro;
- Galaxy Z Fold 8 (top versiya) — 2600 yevro;
- Yangi avlod aqlli soatlari ham mos ravishda qimmatlashgan narxlarda taqdim etiladi.
Samsung oʻzining Galaxy Unpacked taqdimotini joriy yilning 22-iyul kuni Londonda oʻtkazishi kutilmoqda. Ushbu tadbirda nafaqat smartfonlar, balki yangilangan aqlli soatlar va boshqa ekotizim qurilmalari ham namoyish etiladi. Rasmiy narxlar va texnik xususiyatlar aynan oʻsha kuni tasdiqlanadi.
Xulosa qilib aytganda, Samsung buklama smartfonlar bozorida yetakchilikni saqlab qolish bilan birga, narx borasida ham yangi marralarni zabt etmoqda. Agar insayderlar maʼlumotlari toʻgʻri chiqsa, Galaxy Z Fold 8 Ultra bozordagi eng qimmat ommaviy smartfonlardan biriga aylanadi.
…