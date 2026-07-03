Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?
AQSH avtomobil sanoatining giganti Chevrolet oʻzining eng mashhur modellaridan biri — Silverado pikapining toʻliq elektr versiyasini taqdim etganiga ancha boʻldi. Silverado EV oʻzining texnik koʻrsatkichlari, quvvat zaxirasi va innovatsion yechimlari bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirgan boʻlsa-da, real savdo koʻrsatkichlari kutilganidan ancha past boʻlib qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, General Motors oʻtgan yili AQSH va Kanadada bor-yoʻgʻi 14 mingga yaqin shunday mashina sotgan, bu esa anʼanaviy yonilgʻida ishlaydigan modellarning savdosidan oʻn barobar kamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Silverado EV haydovchiga oʻzini xuddi yengil avtomobilda ketayotgandek his qilish imkonini beradi. Uning ichki qismi keng, shovqin izolatsiyasi esa yuqori darajada. Avtomobil bir marta quvvatlanish orqali 400 mildan (taxminan 640 km) ortiq masofani bosib oʻtishi mumkin. Bu koʻrsatkich hatto eng talabchan haydovchilarni ham qoniqtirishi kerak edi. Shuningdek, u favqulodda vaziyatlarda butun bir xonadonni elektr energiyasi bilan taʼminlash quvvatiga ega.
Dizayn va boshqaruvdagi oʻziga xosliklarTashqi koʻrinishidan Silverado EV oʻtmishdagi Chevy Avalanche modelini eslatib yuboradi. Uning toʻrtta eshigi, qisqa yukxonasi va salon bilan yukxonani bogʻlovchi maxsus dizayn elementlari mavjud. Avtomobilning uzunligi qariyb 6 metrni tashkil etsa-da, orqa gʻildiraklarning ham burilishi (rear-wheel steering) tufayli u tor joylarda va turargohlarda ancha chaqqon harakatlanadi. Ichki panelda Google tizimida ishlaydigan zamonaviy multimedia ekrani oʻrnatilgan boʻlib, u iPhone kabi tez va aniq ishlaydi.
Chevrolet muhandislari sensorli tugmalardan charchagan haydovchilar uchun jismoniy boshqaruv elementlarini ham saqlab qolishgan. Ovoz balandligi va iqlim nazorati uchun maxsus aylanma tugmalar mavjudligi foydalanishda qulaylik yaratadi. Biroq, General Motors oʻzining yangi elektromobillarida Apple CarPlay tizimidan voz kechgani koʻplab foydalanuvchilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Buning oʻrniga kompaniya oʻzining xususiy Super Cruise tizimini faol targʻib qilmoqda.
Super Cruise tizimi va xavfsizlik masalalariSuper Cruise — bu ikkinchi darajali avtonom boshqaruv tizimi boʻlib, u haydovchiga katta yoʻllarda rulni qoʻyib yuborib harakatlanish imkonini beradi. Tizim yoʻnalishni tanlashda Google Maps maʼlumotlaridan foydalanadi va qaysi yoʻlda avtopilotdan koʻproq foydalanish mumkinligini koʻrsatib beradi. Ammo amaliy sinovlar shuni koʻrsatadiki, tizim har doim ham mukammal emas. Masalan, yon tomondan toʻsatdan kirib kelgan mashinalar yoki ifloslangan chiroqlarga ega tirkamalarni aniqlashda tizim biroz sustkashlikka yoʻl qoʻyishi mumkin.
Nega bunday texnologik moʻjiza xaridorlar navbatga turadigan xitga aylanmadi? Buning sabablari bir nechta boʻlishi mumkin:
- Anʼanaviy pikap ishqibozlarining konservativ qarashlari va elektr quvvatiga toʻliq ishonmasligi;
- Avtomobil dizaynining hamma uchun ham maʼqul kelmasligi;
- Narx va raqobat muhitining murakkabligi;
- Infratuzilma bilan bogʻliq xavotirlar.
…