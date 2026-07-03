Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?

·36·Texno
Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?

AQSH avtomobil sanoatining giganti Chevrolet oʻzining eng mashhur modellaridan biri — Silverado pikapining toʻliq elektr versiyasini taqdim etganiga ancha boʻldi. Silverado EV oʻzining texnik koʻrsatkichlari, quvvat zaxirasi va innovatsion yechimlari bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirgan boʻlsa-da, real savdo koʻrsatkichlari kutilganidan ancha past boʻlib qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, General Motors oʻtgan yili AQSH va Kanadada bor-yoʻgʻi 14 mingga yaqin shunday mashina sotgan, bu esa anʼanaviy yonilgʻida ishlaydigan modellarning savdosidan oʻn barobar kamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Silverado EV haydovchiga oʻzini xuddi yengil avtomobilda ketayotgandek his qilish imkonini beradi. Uning ichki qismi keng, shovqin izolatsiyasi esa yuqori darajada. Avtomobil bir marta quvvatlanish orqali 400 mildan (taxminan 640 km) ortiq masofani bosib oʻtishi mumkin. Bu koʻrsatkich hatto eng talabchan haydovchilarni ham qoniqtirishi kerak edi. Shuningdek, u favqulodda vaziyatlarda butun bir xonadonni elektr energiyasi bilan taʼminlash quvvatiga ega.

Dizayn va boshqaruvdagi oʻziga xosliklar

Tashqi koʻrinishidan Silverado EV oʻtmishdagi Chevy Avalanche modelini eslatib yuboradi. Uning toʻrtta eshigi, qisqa yukxonasi va salon bilan yukxonani bogʻlovchi maxsus dizayn elementlari mavjud. Avtomobilning uzunligi qariyb 6 metrni tashkil etsa-da, orqa gʻildiraklarning ham burilishi (rear-wheel steering) tufayli u tor joylarda va turargohlarda ancha chaqqon harakatlanadi. Ichki panelda Google tizimida ishlaydigan zamonaviy multimedia ekrani oʻrnatilgan boʻlib, u iPhone kabi tez va aniq ishlaydi.

Chevrolet muhandislari sensorli tugmalardan charchagan haydovchilar uchun jismoniy boshqaruv elementlarini ham saqlab qolishgan. Ovoz balandligi va iqlim nazorati uchun maxsus aylanma tugmalar mavjudligi foydalanishda qulaylik yaratadi. Biroq, General Motors oʻzining yangi elektromobillarida Apple CarPlay tizimidan voz kechgani koʻplab foydalanuvchilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Buning oʻrniga kompaniya oʻzining xususiy Super Cruise tizimini faol targʻib qilmoqda.

Super Cruise tizimi va xavfsizlik masalalari

Super Cruise — bu ikkinchi darajali avtonom boshqaruv tizimi boʻlib, u haydovchiga katta yoʻllarda rulni qoʻyib yuborib harakatlanish imkonini beradi. Tizim yoʻnalishni tanlashda Google Maps maʼlumotlaridan foydalanadi va qaysi yoʻlda avtopilotdan koʻproq foydalanish mumkinligini koʻrsatib beradi. Ammo amaliy sinovlar shuni koʻrsatadiki, tizim har doim ham mukammal emas. Masalan, yon tomondan toʻsatdan kirib kelgan mashinalar yoki ifloslangan chiroqlarga ega tirkamalarni aniqlashda tizim biroz sustkashlikka yoʻl qoʻyishi mumkin.

Nega bunday texnologik moʻjiza xaridorlar navbatga turadigan xitga aylanmadi? Buning sabablari bir nechta boʻlishi mumkin:

  • Anʼanaviy pikap ishqibozlarining konservativ qarashlari va elektr quvvatiga toʻliq ishonmasligi;
  • Avtomobil dizaynining hamma uchun ham maʼqul kelmasligi;
  • Narx va raqobat muhitining murakkabligi;
  • Infratuzilma bilan bogʻliq xavotirlar.
Xulosa qilib aytganda, Chevrolet Silverado EV — bu texnik jihatdan mukammal ishlangan, ammo oʻz bozorini topishda qiyinchilikka uchrayotgan modeldir. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday yirik elektromobillar hozircha ekzotik boʻlib tuyulishi mumkin, biroq global tendensiya baribir elektr transporti tomon ketmoqda.

ChevroletSilverado EVElektromobilGeneral MotorsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiBugun, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiBugun, 21:54Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Bugun, 21:26Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi