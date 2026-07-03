Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadi

·27·Texno
Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadi

Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi kosmik texnologiyalar sohasida inqilobiy qadam boʻlishi kutilayotgan, toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketa-tashuvchisi loyihasini keng jamoatchilikka taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu istiqbolli ishlanmaning maketi 2026-yil iyul oyida Yekaterinburgda boʻlib oʻtadigan Innoprom xalqaro sanoat koʻrgazmasida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Makeyev nomidagi Davlat raketa markazi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilayotgan Korona loyihasi oʻzining texnik xususiyatlari bilan jahon kosmonavtikasida alohida oʻrin tutadi. Bu raketa bir bosqichli boʻlib, vertikal ravishda uchish va qoʻnish imkoniyatiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat yuklarni orbitaga olib chiqish, balki ularni u yerdan Yerga qaytarib tushirish vazifasini ham bajara oladi.

Iqtisodiy samaradorlik va texnik imkoniyatlar

Yangi raketaning asosiy afzalliklaridan biri uning iqtisodiy tejamkorligidir. Bir marta ishlatiladigan raketa-tashuvchilarga qaraganda, Korona sezilarli darajada past tannarxga ega boʻlishi va parvozlarning yuqori chastotasini taʼminlashi kutilmoqda. Shuningdek, loyihaning muhim jihati shundaki, uchirish jarayonida ajralib chiqadigan qismlar uchun maxsus ajratilgan hududlarni yaratishga ehtiyoj qolmaydi.

Loyiha doirasida belgilangan texnik koʻrsatkichlar quyidagicha:

  • Raketaning umumiy start massasi taxminan 300 tonnani tashkil etadi;
  • Foydali yuk koʻtarish quvvati — 6 tonnagacha;
  • Bitta raketadan 100 martagacha foydalanish imkoniyati;
  • Cheklanmagan masofadagi suborbital parvozlarni amalga oshirish qobiliyati.
Korona loyihasining tarixi ancha uzoqqa borib taqaladi — uning ustidagi ishlar ilk bor 1992-yilda boshlangan edi. Biroq, turli sabablarga koʻra jarayon bir necha bor toʻxtab qolgan. Faqat oʻtgan yili oʻtkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlari ushbu konsepsiyaning hayotga tatbiq etilishi mumkinligini va tajriba-konstruktorlik bosqichiga tayyor ekanligini isbotladi.

Yangi infratuzilma va kelajak rejalari

Roskosmos rahbariyatining taʼkidlashicha, yangi raketa uchun murakkab boʻlmagan soddalashtirilgan start va qoʻnish maydonchasi hamda inson ishtirokisiz ishlaydigan avtomatlashtirilgan yonilgʻi quyish tizimidan foydalaniladi. Bunday zamonaviy infratuzilma Vostochniy kosmodromida barpo etilishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda tajriba-konstruktorlik ishlari 2026-yilga moʻljallangan. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, Korona Rossiya kosmik sanoatining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil boʻladi. Bu kabi koʻp marta ishlatiluvchi tizimlar SpaceX kabi xususiy kompaniyalar bilan raqobatda muhim ahamiyat kasb etadi.

RoskosmosKoronaRaketaKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borXiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borKecha, 22:57Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiKecha, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiKecha, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi