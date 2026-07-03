Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadi
Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi kosmik texnologiyalar sohasida inqilobiy qadam boʻlishi kutilayotgan, toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketa-tashuvchisi loyihasini keng jamoatchilikka taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu istiqbolli ishlanmaning maketi 2026-yil iyul oyida Yekaterinburgda boʻlib oʻtadigan Innoprom xalqaro sanoat koʻrgazmasida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Makeyev nomidagi Davlat raketa markazi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilayotgan Korona loyihasi oʻzining texnik xususiyatlari bilan jahon kosmonavtikasida alohida oʻrin tutadi. Bu raketa bir bosqichli boʻlib, vertikal ravishda uchish va qoʻnish imkoniyatiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat yuklarni orbitaga olib chiqish, balki ularni u yerdan Yerga qaytarib tushirish vazifasini ham bajara oladi.
Iqtisodiy samaradorlik va texnik imkoniyatlarYangi raketaning asosiy afzalliklaridan biri uning iqtisodiy tejamkorligidir. Bir marta ishlatiladigan raketa-tashuvchilarga qaraganda, Korona sezilarli darajada past tannarxga ega boʻlishi va parvozlarning yuqori chastotasini taʼminlashi kutilmoqda. Shuningdek, loyihaning muhim jihati shundaki, uchirish jarayonida ajralib chiqadigan qismlar uchun maxsus ajratilgan hududlarni yaratishga ehtiyoj qolmaydi.
Loyiha doirasida belgilangan texnik koʻrsatkichlar quyidagicha:
- Raketaning umumiy start massasi taxminan 300 tonnani tashkil etadi;
- Foydali yuk koʻtarish quvvati — 6 tonnagacha;
- Bitta raketadan 100 martagacha foydalanish imkoniyati;
- Cheklanmagan masofadagi suborbital parvozlarni amalga oshirish qobiliyati.
Yangi infratuzilma va kelajak rejalariRoskosmos rahbariyatining taʼkidlashicha, yangi raketa uchun murakkab boʻlmagan soddalashtirilgan start va qoʻnish maydonchasi hamda inson ishtirokisiz ishlaydigan avtomatlashtirilgan yonilgʻi quyish tizimidan foydalaniladi. Bunday zamonaviy infratuzilma Vostochniy kosmodromida barpo etilishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda tajriba-konstruktorlik ishlari 2026-yilga moʻljallangan. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, Korona Rossiya kosmik sanoatining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil boʻladi. Bu kabi koʻp marta ishlatiluvchi tizimlar SpaceX kabi xususiy kompaniyalar bilan raqobatda muhim ahamiyat kasb etadi.
…