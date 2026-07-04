NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladi

·0·Texno
NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladi

NASA koinotni oʻrganishda muhim oʻrin tutuvchi Neil Gehrels Swift Observatory teleskopini Yer atmosferasida yonib ketishdan saqlab qolish uchun noyob missiyani ishga tushirdi. Ushbu operatsiya doirasida Pegasus XL raketa-tashuvchisi oʻzining soʻnggi parvozini amalga oshirib, maxsus LINK qurilmasini orbitaga olib chiqdi. Mazkur missiya nafaqat ilmiy ahamiyati, balki xususiy kompaniya tomonidan davlat sunʼiy yoʻldoshini boshqa orbitaga koʻchirish boʻyicha tarixdagi ilk urinish ekani bilan ham diqqatga sazovordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Swift observatoriyasi 2004-yildan buyon koinotdagi gamma-portlashlar va yuqori energiyali hodisalarni tadqiq qilib kelmoqda. Biroq yigirma yildan ortiq davom etgan xizmat davomida quyosh faolligining ortishi va atmosfera qarshiligi natijasida teleskopning orbitasi sezilarli darajada pasayib ketdi. Qurilmaning oʻz dvigatellari yoʻqligi sababli, u mustaqil ravishda balandlikni oshira olmaydi, bu esa uning yaqin yillarda Yerga qulash xavfini tugʻdirgan edi.

Qutqaruvchi LINK qurilmasi va operatsiya tafsilotlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, teleskopni qutqarish vazifasi Katalyst Space Technologies kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan LINK apparati zimmasiga yuklangan. Rejaga muvofiq, yaqin haftalar ichida LINK teleskopga yaqinlashadi va uni batafsil koʻzdan kechiradi. Shundan soʻng, uchta robotlashtirilgan manipulyator yordamida Swift observatoriyasini mahkam ushlab oladi. Bu jarayon koinotdagi eng murakkab texnik operatsiyalardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Tutib olish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlangach, LINK apparatidagi ionli dvigatellar ishga tushadi. Ular ikkala qurilmani birgalikda sekin-asta 600 kilometr balandlikdagi xavfsiz orbitaga olib chiqadi. Agar barchasi koʻngildagidek kechsa, NASA olimlari teleskop yordamida yana bir necha yil davomida koinot sirlarini oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Missiyaning moliyaviy va huquqiy jihatlari ham oʻziga xosdir. NASA ushbu loyiha uchun Katalyst Space Technologies bilan 30 million dollarlik shartnoma imzolagan. Bu xususiy sektorning koinotdagi infratuzilmani saqlab qolish va xizmat koʻrsatish bozoriga dadil kirib kelayotganidan dalolat beradi. Avvalari bunday murakkab vazifalar faqat davlat agentliklarining oʻzi tomonidan amalga oshirilar edi.

Pegasus XL raketa-tashuvchisining yakuniy parvozi

Ushbu uchirish Pegasus XL raketasi uchun tarixiy yakun boʻldi. 36 yillik faoliyati davomida 45 ta missiyani bajargan ushbu raketa oʻzining noyob "havodan start olish" tizimi bilan mashhur edi. Bu gal ham L-1011 Stargazer samolyoti raketani Marshall orollari uzra havoga olib chiqib, maʼlum balandlikda qoʻyib yubordi. Shundan soʻng raketaning oʻz dvigatellari ishga tushib, yukni orbitaga yetkazdi.

Pegasus XL aynan mana shu xususiyati — yer usti kosmodromlaridan uchish imkoni boʻlmagan noqulay nuqtalardan ham orbitaga chiqa olishi sababli Swift missiyasi uchun eng munosib nomzod deb topilgandi. Endilikda ushbu afsonaviy raketa oʻz missiyasini yakunlab, koinot sanoati tarixidan joy oladi. Uning oʻrnini yangi avlod arzonroq va samaraliroq tashuvchi vositalari egallashi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Swift Boost missiyasi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu koinotdagi "oʻlik" yoki orbitadan chiqib ketayotgan sunʼiy yoʻldoshlarni qayta tiklash boʻyicha yangi davrni ochib beradi. Oʻzbekistonlik koinot ixlosmandlari uchun ham bu kabi texnologik yutuqlar, ayniqsa, xususiy kosmonavtikaning rivojlanishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar narxining arzonlashishi va xizmat koʻrsatish sifatining oshishi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

NASASwiftKoinotPegasus XLTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi