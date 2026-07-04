Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqda

·30·Texno
Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqda

Soʻnggi yillarda koʻplab global kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida oʻz xodimlarini sunʼiy intellekt (AI) tizimlariga almashtirishga harakat qildi. Biroq, amaliyotda avtomatlashtirish texnologiyalari inson tajribasi va murakkab qarorlar qabul qilish qobiliyati oldida ojiz qolmoqda. CNBC nashri xabariga koʻra, avvalroq xodimlarni qisqartirgan yirik korporatsiyalar endilikda mutaxassislarni ommaviy ravishda ishga qaytarishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tendensiyaning eng yorqin misollaridan biri Ford Motor Company boʻldi. Sifatni nazorat qilish jarayonlarini toʻliq avtomatlashtirishga uringan kompaniya, kutilgan natijaga erisha olmagach, 350 dan ortiq muhandisni nafaqat ishga qaytardi, balki ularning lavozimini ham koʻtardi. Kompaniya rahbariyati mashinali tahlil tizimlari murakkab ishlab chiqarish maʼlumotlarini talqin qilishda inson tajribasiga tenglasha olmasligini tan oldi.

Ford kompaniyasining avtomobil uskunalari muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Charles Poon taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt ajoyib vosita boʻlishi mumkin, ammo uning samaradorligi u oʻrganayotgan maʼlumotlar sifati va qoʻllanish kontekstiga bevosita bogʻliq. Inson omilisiz texnologiya kutilmagan nosozliklar va noaniqliklarga moyil boʻlib qolmoqda.

Mijozlarga xizmat koʻrsatish va HR sohasidagi muammolar

Avstraliyaning Commonwealth Bank of Australia moliya muassasasi ham shunday muammoga duch keldi. Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati xodimlarini ovozli AI-botlarga almashtirish natijasida qoʻngʻiroqlar markaziga tushadigan yuklama keskin ortib ketdi. Tizim mijozlarning murakkab soʻrovlarini qayta ishlashda xatoliklarga yoʻl qoʻygan, oqibatda bank operatorlar shtatini qayta tiklashga majbur boʻlgan.

Texnologiya giganti IBM ham oʻz strategiyasiga oʻzgartirishlar kiritdi. Kompaniya HR-jarayonlarni qisman avtomatlashtirgan boʻlsa-da, 2026-yilgacha AQSHda yangi xodimlarni qabul qilish rejasini eʼlon qildi. IBM vakillarining soʻzlariga koʻra, etika, vaziyatni baholash va strategik qarorlar qabul qilish bilan bogʻliq vazifalar hamon inson ishtirokini talab qiladi.

Orgvue kadrlar kompaniyasi oʻtkazgan tadqiqot natijalari quyidagi qiziqarli faktlarni ochiqladi:

  • Rahbarlarning 39 foizi sunʼiy intellekt joriy etilishi sababli xodimlarni qisqartirganini tan olgan;
  • Biroq, bu qarorni qabul qilganlarning yarmidan koʻpi keyinchalik adashganini tushunib yetgan;
  • Robert Half rekruting firmasi maʼlumotlariga koʻra, avtomatlashtirish tufayli tugatilgan ish oʻrinlarining uchdan bir qismi qayta tiklangan.

Bugungi kunda sunʼiy intellekt infratuzilmasiga milliardlab dollar sarmoya kiritilishiga qaramay, global bozorda texnologiyaning roli qayta koʻrib chiqilmoqda. Endilikda AI xodimning oʻrnini bosuvchi kuch emas, balki unga yordam beruvchi instrument sifatida talqin etilmoqda. Ayniqsa, muloqot, nostandart fikrlash va katta tajriba talab qilinadigan sohalarda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda.

Sunʼiy IntellektAvtomatlashtirishTexnologiyaFordIBM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiAQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiBugun, 01:57NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi