Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqda
Soʻnggi yillarda koʻplab global kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida oʻz xodimlarini sunʼiy intellekt (AI) tizimlariga almashtirishga harakat qildi. Biroq, amaliyotda avtomatlashtirish texnologiyalari inson tajribasi va murakkab qarorlar qabul qilish qobiliyati oldida ojiz qolmoqda. CNBC nashri xabariga koʻra, avvalroq xodimlarni qisqartirgan yirik korporatsiyalar endilikda mutaxassislarni ommaviy ravishda ishga qaytarishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu tendensiyaning eng yorqin misollaridan biri Ford Motor Company boʻldi. Sifatni nazorat qilish jarayonlarini toʻliq avtomatlashtirishga uringan kompaniya, kutilgan natijaga erisha olmagach, 350 dan ortiq muhandisni nafaqat ishga qaytardi, balki ularning lavozimini ham koʻtardi. Kompaniya rahbariyati mashinali tahlil tizimlari murakkab ishlab chiqarish maʼlumotlarini talqin qilishda inson tajribasiga tenglasha olmasligini tan oldi.
Ford kompaniyasining avtomobil uskunalari muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Charles Poon taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt ajoyib vosita boʻlishi mumkin, ammo uning samaradorligi u oʻrganayotgan maʼlumotlar sifati va qoʻllanish kontekstiga bevosita bogʻliq. Inson omilisiz texnologiya kutilmagan nosozliklar va noaniqliklarga moyil boʻlib qolmoqda.
Mijozlarga xizmat koʻrsatish va HR sohasidagi muammolarAvstraliyaning Commonwealth Bank of Australia moliya muassasasi ham shunday muammoga duch keldi. Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati xodimlarini ovozli AI-botlarga almashtirish natijasida qoʻngʻiroqlar markaziga tushadigan yuklama keskin ortib ketdi. Tizim mijozlarning murakkab soʻrovlarini qayta ishlashda xatoliklarga yoʻl qoʻygan, oqibatda bank operatorlar shtatini qayta tiklashga majbur boʻlgan.
Texnologiya giganti IBM ham oʻz strategiyasiga oʻzgartirishlar kiritdi. Kompaniya HR-jarayonlarni qisman avtomatlashtirgan boʻlsa-da, 2026-yilgacha AQSHda yangi xodimlarni qabul qilish rejasini eʼlon qildi. IBM vakillarining soʻzlariga koʻra, etika, vaziyatni baholash va strategik qarorlar qabul qilish bilan bogʻliq vazifalar hamon inson ishtirokini talab qiladi.
Orgvue kadrlar kompaniyasi oʻtkazgan tadqiqot natijalari quyidagi qiziqarli faktlarni ochiqladi:
- Rahbarlarning 39 foizi sunʼiy intellekt joriy etilishi sababli xodimlarni qisqartirganini tan olgan;
- Biroq, bu qarorni qabul qilganlarning yarmidan koʻpi keyinchalik adashganini tushunib yetgan;
- Robert Half rekruting firmasi maʼlumotlariga koʻra, avtomatlashtirish tufayli tugatilgan ish oʻrinlarining uchdan bir qismi qayta tiklangan.
Bugungi kunda sunʼiy intellekt infratuzilmasiga milliardlab dollar sarmoya kiritilishiga qaramay, global bozorda texnologiyaning roli qayta koʻrib chiqilmoqda. Endilikda AI xodimning oʻrnini bosuvchi kuch emas, balki unga yordam beruvchi instrument sifatida talqin etilmoqda. Ayniqsa, muloqot, nostandart fikrlash va katta tajriba talab qilinadigan sohalarda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda.
…