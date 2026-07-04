AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?
Smartfonlar bozorida texnologik poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AnTuTu benchmarki mutaxassislari 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha Android qurilmalar foydalanuvchilarining afzalliklarini tahlil qilib, bugungi kunda ommalashgan "ideal" smartfon qiyofasini eʼlon qildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar endi nafaqat tashqi koʻrinish, balki maksimal unumdorlik uchun qoʻshimcha mablagʻ sarflashga tayyor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hisobot davrida eng katta oʻsish operativ xotira (RAM) sigʻimida kuzatilgan. Hozirda Android smartfonlar egalarining 41,7 foizi 16 GB operativ xotiraga ega qurilmalardan foydalanmoqda. Bu koʻrsatkich oʻtgan chorakka nisbatan 3,4 foizga oshgan. Ushbu tendensiya shuni anglatadiki, zamonaviy ilovalar va oʻyinlar, shuningdek, tizimga integratsiya qilinayotgan sunʼiy intellekt funksiyalari koʻproq resurs talab qilmoqda.
Xotira sigʻimi va displey imkoniyatlariFaqatgina tezkor xotira emas, balki doimiy xotira (flash-memory) sigʻimiga boʻlgan talab ham sezilarli darajada oʻsgan. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, 512 GB va 1 TB hajmli xotiraga ega modellar ommaviylashib bormoqda. Foydalanuvchilar yuqori sifatli video va fotosuratlarni saqlash uchun katta hajmdagi joyga ehtiyoj sezmoqdalar, bu esa kichik hajmli (128 GB yoki 256 GB) modellarning bozordagi ulushi kamayishiga olib kelmoqda.
Ekran parametrlari boʻyicha ham aniq standartlar shakllanib ulgurgan. Bugungi kunda aksariyat foydalanuvchilar diagonali 6,7 dyuymdan katta boʻlgan displeylarni afzal koʻrishmoqda. Tasvir ravonligini taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasi esa allaqachon oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar uchun majburiy atributga aylangan. Bu oʻyin ixlosmandlari va kontent isteʼmol qiluvchilar uchun asosiy mezonlardan biri boʻlib qolmoqda.
Protsessorlar va dasturiy taʼminotQurilmalarning "yuragi" masalasida Qualcomm kompaniyasining SoC (tizimli kristal) yechimlari yetakchilikni saqlab turibdi. 8 yadroli markaziy protsessorlar bozorning mutlaq hukmron kuchiga aylangan. AnTuTu maʼlumotlariga koʻra, aynan Qualcomm chiplari unumdorlik va energiya samaradorligi oʻrtasidagi muvozanatni eng yaxshi taʼminlab berayotgani uchun foydalanuvchilar tanloviga sabab boʻlmoqda.
Dasturiy taʼminot sohasida esa Android 16 operatsion tizimining shiddat bilan tarqalayotgani kuzatilmoqda. Aksariyat yirik ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining dolzarb modellarini yangi versiyaga oʻtkazishga ulgurgan. Bu foydalanuvchilarga eng soʻnggi xavfsizlik yangilanishlari va yangi funksiyalardan tezkor foydalanish imkonini bermoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya yaqqol koʻzga tashlanadi. Hozirda xaridorlar smartfon tanlashda 8 GB RAM oʻrniga kamida 12 GB yoki 16 GB hajmli versiyalarni soʻrashmoqda. Bu esa mobil texnologiyalar rivoji bizning mintaqamizda ham global trendlar bilan hamohang ekanini tasdiqlaydi. Kelgusi choraklarda 16 GB operativ xotira standart darajaga aylanishi kutilmoqda.
…