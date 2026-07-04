AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?

·33·Texno
AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?

Smartfonlar bozorida texnologik poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AnTuTu benchmarki mutaxassislari 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha Android qurilmalar foydalanuvchilarining afzalliklarini tahlil qilib, bugungi kunda ommalashgan "ideal" smartfon qiyofasini eʼlon qildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar endi nafaqat tashqi koʻrinish, balki maksimal unumdorlik uchun qoʻshimcha mablagʻ sarflashga tayyor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hisobot davrida eng katta oʻsish operativ xotira (RAM) sigʻimida kuzatilgan. Hozirda Android smartfonlar egalarining 41,7 foizi 16 GB operativ xotiraga ega qurilmalardan foydalanmoqda. Bu koʻrsatkich oʻtgan chorakka nisbatan 3,4 foizga oshgan. Ushbu tendensiya shuni anglatadiki, zamonaviy ilovalar va oʻyinlar, shuningdek, tizimga integratsiya qilinayotgan sunʼiy intellekt funksiyalari koʻproq resurs talab qilmoqda.

Xotira sigʻimi va displey imkoniyatlari

Faqatgina tezkor xotira emas, balki doimiy xotira (flash-memory) sigʻimiga boʻlgan talab ham sezilarli darajada oʻsgan. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, 512 GB va 1 TB hajmli xotiraga ega modellar ommaviylashib bormoqda. Foydalanuvchilar yuqori sifatli video va fotosuratlarni saqlash uchun katta hajmdagi joyga ehtiyoj sezmoqdalar, bu esa kichik hajmli (128 GB yoki 256 GB) modellarning bozordagi ulushi kamayishiga olib kelmoqda.

Ekran parametrlari boʻyicha ham aniq standartlar shakllanib ulgurgan. Bugungi kunda aksariyat foydalanuvchilar diagonali 6,7 dyuymdan katta boʻlgan displeylarni afzal koʻrishmoqda. Tasvir ravonligini taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasi esa allaqachon oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar uchun majburiy atributga aylangan. Bu oʻyin ixlosmandlari va kontent isteʼmol qiluvchilar uchun asosiy mezonlardan biri boʻlib qolmoqda.

Protsessorlar va dasturiy taʼminot

Qurilmalarning "yuragi" masalasida Qualcomm kompaniyasining SoC (tizimli kristal) yechimlari yetakchilikni saqlab turibdi. 8 yadroli markaziy protsessorlar bozorning mutlaq hukmron kuchiga aylangan. AnTuTu maʼlumotlariga koʻra, aynan Qualcomm chiplari unumdorlik va energiya samaradorligi oʻrtasidagi muvozanatni eng yaxshi taʼminlab berayotgani uchun foydalanuvchilar tanloviga sabab boʻlmoqda.

Dasturiy taʼminot sohasida esa Android 16 operatsion tizimining shiddat bilan tarqalayotgani kuzatilmoqda. Aksariyat yirik ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining dolzarb modellarini yangi versiyaga oʻtkazishga ulgurgan. Bu foydalanuvchilarga eng soʻnggi xavfsizlik yangilanishlari va yangi funksiyalardan tezkor foydalanish imkonini bermoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya yaqqol koʻzga tashlanadi. Hozirda xaridorlar smartfon tanlashda 8 GB RAM oʻrniga kamida 12 GB yoki 16 GB hajmli versiyalarni soʻrashmoqda. Bu esa mobil texnologiyalar rivoji bizning mintaqamizda ham global trendlar bilan hamohang ekanini tasdiqlaydi. Kelgusi choraklarda 16 GB operativ xotira standart darajaga aylanishi kutilmoqda.

SmartfonAndroidAnTuTuTexnologiyaQualcomm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiHuawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiBugun, 08:26Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiAviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiBugun, 06:51Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi