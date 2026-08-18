Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdi

·1·Sport
Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Liverpul Komoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida g'alaba qozondi, Jεremi Jakε va Ronald Arauxo esa jamoa safida debyut qildi. Fevral oyida yelka suyagi chiqib ketgani sababli uzoq vaqt safdan chiqqan Jεremi Jakε ilk uchrashuvida jamoaning ikkinchi golini urdi, Ronald Arauxo esa tanaffusda uning o'rnini egalladi.

Liverpul jamoasi sardori Virjil van Deyk yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshilgan Jεremi Jakε va Ronald Arauxoning Komoga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi debyut oʻyiniga yuqori baho berdi. Qizillar ushbu bahsda 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, mavsumoldi tayyorgarlikdagi muvaffaqiyatsizliklardan keyin oʻziga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi futbolchilarning har biri uchrashuvning bir boʻlimidan maydonda harakat qilgan. Fevral oyida yelka suyagi chiqib ketishi sababli uzoq vaqt safdan chiqqan Jakε oʻzining Liverpul safidagi ilk uchrashuvidayoq jamoaning ikkinchi golini kiritib, barchaning eʼtiborini tortdi.

Yangi himoyachilar va ularning debyuti

Barselonadan mavsum oxirigacha ijara asosida Angliya klubiga oʻtgan Ronald Arauxo esa tanaffuz vaqtida fransiyalik himoyachining oʻrnini egalladi. Ushbu ijobiy koʻrsatkichlar bosh murabbiy Andoni Iraolaga yangi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan himoya chizigʻini kuchaytirishda muhim imkoniyat yaratdi.

Shunga qaramay, tajribali himoyachi Virjil van Deyk markaziy himoyada ishonchli juftlikni shakllantirish uchun vaqt va sabr kerakligini alohida taʼkidladi. Niderlandiyalik futbolchi rasmiy oʻyinlarda birgalikda tajriba orttirish muhimligiga eʼtibor qaratdi.

Maydondagi oʻzaro tushunish va kelgusidagi rejalar

Van Deykning fikricha, Jεremining ingliz tili Ronaldnikiga qaraganda biroz yaxshiroq, biroq maydonda barcha professional futbolchilar bir-birini yaxshi tushunadi. Futbolchilar vaziyatni baholash va himoyalanish sirlarini birdek his qilishadi, ammo oʻzaro aloqalarni mustahkamlash uchun biroz vaqt talab etiladi.

Garchi Jakε maydonni biroz charchagan holda tark etgan boʻlsa-da, uzoq tanaffuzdan keyingi dastlabki 45 daqiqa uchun bu tabiiy holat ekani aytildi. Hozirda jamoa toʻliq tiklanish jarayoniga eʼtibor qaratib, Premer-liganing birinchi turida Nyukaslga qarshi oʻtadigan qiyin safar uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Komos ustidan qozonilgan gʻalaba Liverpul uchun Lids Yunayted va Monakoga qarshi kechgan omadsiz oʻyinlardan keyingi ilk muvaffaqiyat boʻldi. Murabbiy Iraola jamoaning jismoniy holati toʻliq 90 daqiqaga yetishida qiyinchiliklar borligini tan olgan edi, van Deyk esa jamoaning taktik jihatdan jijiqilligi sezilarli darajada yaxshilanganini qayd etdi.

LiverpoolVirgil van DijkPremier LeagueRonald AraujoJeremy Jacquet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:57Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi