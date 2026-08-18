Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdi
Liverpul Komoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida g'alaba qozondi, Jεremi Jakε va Ronald Arauxo esa jamoa safida debyut qildi. Fevral oyida yelka suyagi chiqib ketgani sababli uzoq vaqt safdan chiqqan Jεremi Jakε ilk uchrashuvida jamoaning ikkinchi golini urdi, Ronald Arauxo esa tanaffusda uning o'rnini egalladi.
Liverpul jamoasi sardori Virjil van Deyk yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshilgan Jεremi Jakε va Ronald Arauxoning Komoga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi debyut oʻyiniga yuqori baho berdi. Qizillar ushbu bahsda 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, mavsumoldi tayyorgarlikdagi muvaffaqiyatsizliklardan keyin oʻziga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi futbolchilarning har biri uchrashuvning bir boʻlimidan maydonda harakat qilgan. Fevral oyida yelka suyagi chiqib ketishi sababli uzoq vaqt safdan chiqqan Jakε oʻzining Liverpul safidagi ilk uchrashuvidayoq jamoaning ikkinchi golini kiritib, barchaning eʼtiborini tortdi.
Yangi himoyachilar va ularning debyutiBarselonadan mavsum oxirigacha ijara asosida Angliya klubiga oʻtgan Ronald Arauxo esa tanaffuz vaqtida fransiyalik himoyachining oʻrnini egalladi. Ushbu ijobiy koʻrsatkichlar bosh murabbiy Andoni Iraolaga yangi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan himoya chizigʻini kuchaytirishda muhim imkoniyat yaratdi.
Shunga qaramay, tajribali himoyachi Virjil van Deyk markaziy himoyada ishonchli juftlikni shakllantirish uchun vaqt va sabr kerakligini alohida taʼkidladi. Niderlandiyalik futbolchi rasmiy oʻyinlarda birgalikda tajriba orttirish muhimligiga eʼtibor qaratdi.
Maydondagi oʻzaro tushunish va kelgusidagi rejalarVan Deykning fikricha, Jεremining ingliz tili Ronaldnikiga qaraganda biroz yaxshiroq, biroq maydonda barcha professional futbolchilar bir-birini yaxshi tushunadi. Futbolchilar vaziyatni baholash va himoyalanish sirlarini birdek his qilishadi, ammo oʻzaro aloqalarni mustahkamlash uchun biroz vaqt talab etiladi.
Garchi Jakε maydonni biroz charchagan holda tark etgan boʻlsa-da, uzoq tanaffuzdan keyingi dastlabki 45 daqiqa uchun bu tabiiy holat ekani aytildi. Hozirda jamoa toʻliq tiklanish jarayoniga eʼtibor qaratib, Premer-liganing birinchi turida Nyukaslga qarshi oʻtadigan qiyin safar uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Komos ustidan qozonilgan gʻalaba Liverpul uchun Lids Yunayted va Monakoga qarshi kechgan omadsiz oʻyinlardan keyingi ilk muvaffaqiyat boʻldi. Murabbiy Iraola jamoaning jismoniy holati toʻliq 90 daqiqaga yetishida qiyinchiliklar borligini tan olgan edi, van Deyk esa jamoaning taktik jihatdan jijiqilligi sezilarli darajada yaxshilanganini qayd etdi.
…