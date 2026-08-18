Rafael Leao Milan safini tark etishi kutilmoqda
Rafael Leao 2026-27 yilgi mavsum boshlanishigacha Milan safini tark etishi kutilmoqda. Milan futbolchi uchun talab qilinayotgan narxni 60 million yevrodan 45 million yevroga tushirgan va transferni to'g'ridan-to'g'ri sotuv yoki sotib olish majburiyati bilan ijara asosida amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Portugaliyalik hujumchi Rafael Leao faoliyatini Milan safidan tashqarida davom ettirishi deyarli aniq boʻlib ulgurdi. Futbolchi yozgi transferlar davrida yangi tajriba orttirish istagida ekanini ochiq eʼtirof etgan edi va tomonlarning yoʻllari 2026-27 yilgi mavsum boshlanishigacha ajralishi kutilmoqda. Ushbu oʻtish yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanishi mumkin, chunki oʻyinchiga bir nechta nomdor klublar daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashri xabar qilishicha, futbolchining vakillari va klub rahbariyati yaqin orada uchrashuv oʻtkazib, yakuniy qarorga kelishadi. Milan oʻzining 10-raqamli yetakchisi uchun dastlab 60 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, hozirda bu narxni 45 million yevroga tushirgan. Klub transferni toʻgʻridan-toʻgʻri sotuv yoki sotib olish majburiyati bilan beriladigan ijara asosida amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Turkiya va Angliya klublarining qiziqishiTurkiyaning Galatasaroy klubi Leao uchun kurashni jiddiy davom ettirmoqda. Istanbulliklar futbolchiga yiliga 10-12 million yevro miqdorida sof maosh va besh yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Biroq, turk klubining hozirgi 35 million yevrolik taklifi Milan talabidan past kelmoqda. Shunga qaramay, Galatasaroy rahbariyati kelasi haftaning boshigacha muzokaralarni yakunlash niyatida.
Shunga qaramay, futbolchining asosiy ustuvor maqsadi Angliya Premier-ligasi boʻlib qolmoqda. La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Italiya ichida Roma klubi ham Leao bilan aloqaga chiqqan, biroq transfer narxining yuqoriligi hamda futbolchining A Seriyadagi boshqa jamoaga oʻtishni istamagani sababli bu variant rad etilgan.
Chelsi va Saudiya Arabistoni variantlariLeao oʻzining milliy jamoadagi sherigi Pedro Netoning oʻrnini egallash uchun Chelsi safiga oʻtish ehtimolini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda agentlar futbolchini Angliya klubiga oʻtkazish ustida ish olib bormoqda. Eslatib oʻtamiz, Pedro Netoga esa Manchester Siti va Saudiya Arabistonining Al Hilal klublari qiziqish bildirmoqda.
Agar Premyer-liga variantlari amalga oshmasa, Saudiya Arabistoni klublari ham jiddiy daʼvogar sifatida qolmoqda. Ushbu variant hozircha ikkinchi planda turgan boʻlsa-da, moliyaviy jihatdan juda jozibali hisoblanadi. Keyingi bir necha kun ichida Rafael Leaoning yangi manzili qaysi jamoa boʻlishi toʻliq oydinlashadi.
…