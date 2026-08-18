Rafael Leao Milan safini tark etishi kutilmoqda

·18·Sport
Rafael Leao Milan safini tark etishi kutilmoqda
Qisqacha

Rafael Leao 2026-27 yilgi mavsum boshlanishigacha Milan safini tark etishi kutilmoqda. Milan futbolchi uchun talab qilinayotgan narxni 60 million yevrodan 45 million yevroga tushirgan va transferni to'g'ridan-to'g'ri sotuv yoki sotib olish majburiyati bilan ijara asosida amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Portugaliyalik hujumchi Rafael Leao faoliyatini Milan safidan tashqarida davom ettirishi deyarli aniq boʻlib ulgurdi. Futbolchi yozgi transferlar davrida yangi tajriba orttirish istagida ekanini ochiq eʼtirof etgan edi va tomonlarning yoʻllari 2026-27 yilgi mavsum boshlanishigacha ajralishi kutilmoqda. Ushbu oʻtish yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanishi mumkin, chunki oʻyinchiga bir nechta nomdor klublar daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashri xabar qilishicha, futbolchining vakillari va klub rahbariyati yaqin orada uchrashuv oʻtkazib, yakuniy qarorga kelishadi. Milan oʻzining 10-raqamli yetakchisi uchun dastlab 60 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, hozirda bu narxni 45 million yevroga tushirgan. Klub transferni toʻgʻridan-toʻgʻri sotuv yoki sotib olish majburiyati bilan beriladigan ijara asosida amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Turkiya va Angliya klublarining qiziqishi

Turkiyaning Galatasaroy klubi Leao uchun kurashni jiddiy davom ettirmoqda. Istanbulliklar futbolchiga yiliga 10-12 million yevro miqdorida sof maosh va besh yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Biroq, turk klubining hozirgi 35 million yevrolik taklifi Milan talabidan past kelmoqda. Shunga qaramay, Galatasaroy rahbariyati kelasi haftaning boshigacha muzokaralarni yakunlash niyatida.

Shunga qaramay, futbolchining asosiy ustuvor maqsadi Angliya Premier-ligasi boʻlib qolmoqda. La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Italiya ichida Roma klubi ham Leao bilan aloqaga chiqqan, biroq transfer narxining yuqoriligi hamda futbolchining A Seriyadagi boshqa jamoaga oʻtishni istamagani sababli bu variant rad etilgan.

Chelsi va Saudiya Arabistoni variantlari

Leao oʻzining milliy jamoadagi sherigi Pedro Netoning oʻrnini egallash uchun Chelsi safiga oʻtish ehtimolini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda agentlar futbolchini Angliya klubiga oʻtkazish ustida ish olib bormoqda. Eslatib oʻtamiz, Pedro Netoga esa Manchester Siti va Saudiya Arabistonining Al Hilal klublari qiziqish bildirmoqda.

Agar Premyer-liga variantlari amalga oshmasa, Saudiya Arabistoni klublari ham jiddiy daʼvogar sifatida qolmoqda. Ushbu variant hozircha ikkinchi planda turgan boʻlsa-da, moliyaviy jihatdan juda jozibali hisoblanadi. Keyingi bir necha kun ichida Rafael Leaoning yangi manzili qaysi jamoa boʻlishi toʻliq oydinlashadi.

Rafael LeaoAC MilanChelsiGalatasaroySerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiBugun, 14:17Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi