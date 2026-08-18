Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordi
Chelsi Pedro Netoning transfer qiymatini keskin oshirib, uni taxminan 100 million funt sterling etib belgiladi. Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi 26 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda va u bilan shaxsiy shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgani xabar qilinmoqda. Pedro Neto 2024-yilda Vulverxemptondan 54 million funt evaziga Chelsiga o'tgan edi.
Londonning Chelsi klubi oʻz qanot hujumchisi Pedro Netoning transfer qiymatini keskin oshirib, taxminan 100 million funt sterling etib belgiladi. Goal.com va Daily Mail nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchiga Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va hatto shaxsiy shartnofa shartlari boʻyicha kelishuvga ham erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugal milliy jamoasi aʼzosi boʻlgan 26 yoshli futbolchi 2024-yilda Vulverxemptondan 54 million funt evaziga Stamford Bridjga koʻchib oʻtgan edi. Transfer oynasining soʻnggi haftalarida uning atrofidagi vaziyat keskin tus oldi va londonliklar rahbariyati bozordagi soʻnggi tendentsiyalarni hisobga olgan holda oʻyinchi narxini deyarli ikki baravarga koʻtardi.
Transfer bozoridagi yangi tendentsiyalarKlub rasmiylari narxning oshishini Yevropadagi boshqa yirik transferlar, xususan, Real Madridning Yan Diomande uchun sarflagan 120 million funtlik bitimi hamda Liverpul qiziqish bildirayotgan PSJ hujumchisi Bredli Barkolaning ulkan qiymati bilan izohlamoqda. Bozordagi bunday oʻzgarishlar Chelsi rahbariyatiga oʻz shartlarini oʻtkazish imkonini berdi.
Garchi Angliya Premer-ligasining grand klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirayotgan boʻlsa-da, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi muzokaralarda eng faol harakat qilayotgan tomon boʻldi. Ar-riyodliklar portugaliyalik vinger bilan shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgani va uni Yaqin Sharqqa koʻchib oʻtishga koʻndangani xabar qilinmoqda.
Evropa grandlari uchun jiddiy zarbaShunga qaramay, Al-Hilal taklif qilishi kutilayotgan 60 million yevro (taxminan 51 million funt) atrofidagi mablagʻ Chelsi belgilab qoʻygan ulkan qiymatdan ancha past. Agar klub futbolchini sotishga qaror qilsa ham, transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgani sababli uning oʻrniga munosib nomzod topish qiyin vazifaga aylanadi.
Bu holat Manchester Siti va Arsenal rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Manchester Siti bosh murabbiyi Entso Mareska oʻzining sobiq shogirdini jamoa hujum chizigʻiga qoʻshib olishni istayotgan edi. Mikel Arteta ham oʻz qanotlarini kuchaytirishni rejalashtirgan, biroq Chelsining bu qadar yuqori talabi sababli Arsenal eʼtiborini asosan himoya chizigʻini mustahkamlashga qaratmoqda.
Saudiya Pro-ligasining moliyaviy qudrati yana bir bor Yevropaning yetakchi jamoalarining transfer rejalarini oʻzgartirib yubordi. Pedro Netoning kelajagi yaqin kunlarda yanada oydinlashishi kutilmoqda, uning agentlari esa hozircha Yaqin Sharqqa ehtimoliy oʻtish borasida rasmiy bayonot berishmadi.
…