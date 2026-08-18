Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordi

·26·Sport
Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordi
Qisqacha

Chelsi Pedro Netoning transfer qiymatini keskin oshirib, uni taxminan 100 million funt sterling etib belgiladi. Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi 26 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda va u bilan shaxsiy shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgani xabar qilinmoqda. Pedro Neto 2024-yilda Vulverxemptondan 54 million funt evaziga Chelsiga o'tgan edi.

Londonning Chelsi klubi oʻz qanot hujumchisi Pedro Netoning transfer qiymatini keskin oshirib, taxminan 100 million funt sterling etib belgiladi. Goal.com va Daily Mail nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchiga Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va hatto shaxsiy shartnofa shartlari boʻyicha kelishuvga ham erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugal milliy jamoasi aʼzosi boʻlgan 26 yoshli futbolchi 2024-yilda Vulverxemptondan 54 million funt evaziga Stamford Bridjga koʻchib oʻtgan edi. Transfer oynasining soʻnggi haftalarida uning atrofidagi vaziyat keskin tus oldi va londonliklar rahbariyati bozordagi soʻnggi tendentsiyalarni hisobga olgan holda oʻyinchi narxini deyarli ikki baravarga koʻtardi.

Transfer bozoridagi yangi tendentsiyalar

Klub rasmiylari narxning oshishini Yevropadagi boshqa yirik transferlar, xususan, Real Madridning Yan Diomande uchun sarflagan 120 million funtlik bitimi hamda Liverpul qiziqish bildirayotgan PSJ hujumchisi Bredli Barkolaning ulkan qiymati bilan izohlamoqda. Bozordagi bunday oʻzgarishlar Chelsi rahbariyatiga oʻz shartlarini oʻtkazish imkonini berdi.

Garchi Angliya Premer-ligasining grand klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirayotgan boʻlsa-da, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi muzokaralarda eng faol harakat qilayotgan tomon boʻldi. Ar-riyodliklar portugaliyalik vinger bilan shaxsiy shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgani va uni Yaqin Sharqqa koʻchib oʻtishga koʻndangani xabar qilinmoqda.

Evropa grandlari uchun jiddiy zarba

Shunga qaramay, Al-Hilal taklif qilishi kutilayotgan 60 million yevro (taxminan 51 million funt) atrofidagi mablagʻ Chelsi belgilab qoʻygan ulkan qiymatdan ancha past. Agar klub futbolchini sotishga qaror qilsa ham, transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgani sababli uning oʻrniga munosib nomzod topish qiyin vazifaga aylanadi.

Bu holat Manchester Siti va Arsenal rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Manchester Siti bosh murabbiyi Entso Mareska oʻzining sobiq shogirdini jamoa hujum chizigʻiga qoʻshib olishni istayotgan edi. Mikel Arteta ham oʻz qanotlarini kuchaytirishni rejalashtirgan, biroq Chelsining bu qadar yuqori talabi sababli Arsenal eʼtiborini asosan himoya chizigʻini mustahkamlashga qaratmoqda.

Saudiya Pro-ligasining moliyaviy qudrati yana bir bor Yevropaning yetakchi jamoalarining transfer rejalarini oʻzgartirib yubordi. Pedro Netoning kelajagi yaqin kunlarda yanada oydinlashishi kutilmoqda, uning agentlari esa hozircha Yaqin Sharqqa ehtimoliy oʻtish borasida rasmiy bayonot berishmadi.

Pedro NetoChelsiAl-HilalManchester SitiArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:57Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi