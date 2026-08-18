19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
19 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 36–37 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar Invest Finance Bank, NBU, Saderat Bank Tashkent va Tengebankda 11 850 so‘mni tashkil etmoqda, dollarni sotib olish bo‘yicha esa Apex Bank va Poytaxtbankda 11 870 so‘m, Asakabankda 11 890 so‘m belgilangan.
19 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 36–37 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 11 850 so‘m.
• NBU — 11 850 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 850 so‘m.
• Tengebank — 11 850 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Apex Bank — 11 870 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 870 so‘m.
• Asakabank — 11 890 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…