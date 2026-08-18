Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkin

·9·Sport
Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkin
Qisqacha

Todd Buel va Mark Volter o'zlariga tegishli ulushlarni asosiy aksiyador Clearlake Capital kompaniyasiga sotish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Kelishuv amalga oshsa, 2022-yilda 2,5 milliard funt sterlingga sotib olingan Chelsi qiymati 5 milliard funt sterlingdan oshishi mumkin, hozirda Clearlake Capital 61,5 foiz, qolgan 38,5 foiz ulush esa Todd Buel, Mark Volter va Xans-Yorg Viss o'rtasida teng taqsimlangan.

Londonning Chelsi klubi rahbariyat tuzilmasida Roman Abramovich davridan keyingi eng yirik oʻzgarishlar yuzaga kelishi kutilmoqda. Financial Times xabar berishicha, Todd Buel va Mark Volter oʻzlariga tegishli ulushlarni asosiy aksiyador — Clearlake Capital kompaniyasiga sotish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Stamford Bridj stadionida misli koʻrilmagan xarajatlar va murabbiylar almashinuviga sabab boʻlgan hamkorlik oʻz yakuniga yetishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, BlueCo konsorsiumi 2022-yilda London klubini 2,5 milliard funt sterling evaziga sotib olgan edi. Biroq yangi kelishuv shartlariga koʻra, klub qiymati 5 milliard funt sterlingdan oshishi baholanmoqda. Hozirgi kunda Clearlake Capital kompaniyasi 61,5 foiz ulush bilan asosiy nazoratni qoʻl ostida saqlab turgan boʻlsa, qolgan 38,5 foiz qism Todd Buel, Mark Volter hamda shveytsariyalik milliarder Xans-Yorg Viss oʻrtasida teng taqsimlangan.

Rahbariyatdagi ziddiyatlar va stadion masalasi

Kutilayotgan bu qadam oxirgi yillardagi ulkan moliyaviy sarmoyalarga qaramay, Angliya Premer-ligasi yoki Chempionlar ligasi kuboklari qoʻlga kiritilmagan davrga toʻgʻri kelmoqda. 2022-yilning may oyidan beri Chelsi futbolchilar transferi uchun deyarli 1,5 milliard funt sterling sarfladi, ammo jamoaning natijalari turgʻun boʻlmay, murabbiylar tez-tez almashtirildi. Klub ichki manbalari Clearlake hammuassisi Behdod Egbali va Buel oʻrtasidagi munosabatlarni professional deb atagan boʻlsa-da, soʻnggi ikki yil davomida potentsial sotib olish boʻyicha muzokaralar toʻxtagani yoʻq.

Tomonlar oʻrtasidagi asosiy kelishmovchiliklardan biri yangi stadion qurish rejalari boʻyicha yagona toʻxtamga kela olmagani bilan bogʻliq. Shuningdek, muxlislar ham murakkab egalik modeli, chiptalar narxi va BlueCo tomonidan qoʻllanilayotgan koʻp klubli tizimdan oʻz noroziliklarini bildirib kelishmoqda. Rahbariyat darajasidagi noaniqliklar fonida jamoa yangi bosqichga qadam qoʻymoqda.

Transfer siyosatidagi tub burilish

Yozgi transferlar davrida jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan Xabi Alonso qoʻl ostida Chelsi yangi oʻyinchilar uchun 300 million funtdan ortiq mablagʻ sarfladi, futbolchilar savdosidan esa 143 million funt ishlab topildi. Liam Rozinurning qisqa muddatli faoliyatidan keyin kelgan ispaniyalik mutaxassis yuqori darajadagi tarkib faqatgina iqtidorga tayanib qolmasligi kerakligini taʼkidladi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yondashuvni amalga oshirish uchun klub tajribali futbolchilar — 36 yoshli Jordan Xenderson va 35 yoshli Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu qadam soʻnggi mavsumlarda faqat yosh va tajribasiz oʻyinchilarga yuzlab million sarflagan klubning transfer siyosatida keskin oʻzgarish yuz berganidan dalolat beradi.

ChelsiTodd BuelClearlake CapitalAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:57Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi