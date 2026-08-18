Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkin
Todd Buel va Mark Volter o'zlariga tegishli ulushlarni asosiy aksiyador Clearlake Capital kompaniyasiga sotish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Kelishuv amalga oshsa, 2022-yilda 2,5 milliard funt sterlingga sotib olingan Chelsi qiymati 5 milliard funt sterlingdan oshishi mumkin, hozirda Clearlake Capital 61,5 foiz, qolgan 38,5 foiz ulush esa Todd Buel, Mark Volter va Xans-Yorg Viss o'rtasida teng taqsimlangan.
Londonning Chelsi klubi rahbariyat tuzilmasida Roman Abramovich davridan keyingi eng yirik oʻzgarishlar yuzaga kelishi kutilmoqda. Financial Times xabar berishicha, Todd Buel va Mark Volter oʻzlariga tegishli ulushlarni asosiy aksiyador — Clearlake Capital kompaniyasiga sotish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Stamford Bridj stadionida misli koʻrilmagan xarajatlar va murabbiylar almashinuviga sabab boʻlgan hamkorlik oʻz yakuniga yetishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, BlueCo konsorsiumi 2022-yilda London klubini 2,5 milliard funt sterling evaziga sotib olgan edi. Biroq yangi kelishuv shartlariga koʻra, klub qiymati 5 milliard funt sterlingdan oshishi baholanmoqda. Hozirgi kunda Clearlake Capital kompaniyasi 61,5 foiz ulush bilan asosiy nazoratni qoʻl ostida saqlab turgan boʻlsa, qolgan 38,5 foiz qism Todd Buel, Mark Volter hamda shveytsariyalik milliarder Xans-Yorg Viss oʻrtasida teng taqsimlangan.
Rahbariyatdagi ziddiyatlar va stadion masalasiKutilayotgan bu qadam oxirgi yillardagi ulkan moliyaviy sarmoyalarga qaramay, Angliya Premer-ligasi yoki Chempionlar ligasi kuboklari qoʻlga kiritilmagan davrga toʻgʻri kelmoqda. 2022-yilning may oyidan beri Chelsi futbolchilar transferi uchun deyarli 1,5 milliard funt sterling sarfladi, ammo jamoaning natijalari turgʻun boʻlmay, murabbiylar tez-tez almashtirildi. Klub ichki manbalari Clearlake hammuassisi Behdod Egbali va Buel oʻrtasidagi munosabatlarni professional deb atagan boʻlsa-da, soʻnggi ikki yil davomida potentsial sotib olish boʻyicha muzokaralar toʻxtagani yoʻq.
Tomonlar oʻrtasidagi asosiy kelishmovchiliklardan biri yangi stadion qurish rejalari boʻyicha yagona toʻxtamga kela olmagani bilan bogʻliq. Shuningdek, muxlislar ham murakkab egalik modeli, chiptalar narxi va BlueCo tomonidan qoʻllanilayotgan koʻp klubli tizimdan oʻz noroziliklarini bildirib kelishmoqda. Rahbariyat darajasidagi noaniqliklar fonida jamoa yangi bosqichga qadam qoʻymoqda.
Transfer siyosatidagi tub burilishYozgi transferlar davrida jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan Xabi Alonso qoʻl ostida Chelsi yangi oʻyinchilar uchun 300 million funtdan ortiq mablagʻ sarfladi, futbolchilar savdosidan esa 143 million funt ishlab topildi. Liam Rozinurning qisqa muddatli faoliyatidan keyin kelgan ispaniyalik mutaxassis yuqori darajadagi tarkib faqatgina iqtidorga tayanib qolmasligi kerakligini taʼkidladi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yondashuvni amalga oshirish uchun klub tajribali futbolchilar — 36 yoshli Jordan Xenderson va 35 yoshli Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu qadam soʻnggi mavsumlarda faqat yosh va tajribasiz oʻyinchilarga yuzlab million sarflagan klubning transfer siyosatida keskin oʻzgarish yuz berganidan dalolat beradi.
…