Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldi

·77·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlari ustida ish olib bormoqda. Garchi rasmiy taqdimotga hali vaqt boʻlsa-da, aksessuarlar ishlab chiqaruvchi Thinborne kompaniyasi boʻlajak Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellarining yuqori sifatli tasvirlarini eʼlon qildi. Bu maʼlumotlar yangi avlod qurilmalari qanday koʻrinishga ega boʻlishi haqidagi tasavvurlarni boyitmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, eʼlon qilingan suratlar qurilmalarning tashqi koʻrinishi va dizayn konsepsiyasini toʻliq ochib beradi. Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari oʻzidan oldingi flagmanlarning oʻziga xos uslubini saqlab qolgan boʻlsa, standart Galaxy Z Fold 8 modeli butunlay yangicha qiyofada namoyon boʻlishi kutilmoqda. Aynan ushbu model mutaxassislar va foydalanuvchilar orasida eng katta qiziqishga sabab boʻlmoqda.

Dizayndagi inqilobiy oʻzgarishlar

Yangi Galaxy Z Fold 8 modelining tashqi va ichki ekran nisbatlari sezilarli darajada oʻzgargan. Sanoat insayderlarining taʼkidlashicha, Samsung ushbu modelda qoʻllagan ekran proporsiyalari kelajakda Apple tomonidan taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra buklama smartfoniga oʻxshash boʻladi. Bu esa bozor yetakchilari oʻrtasida buklama qurilmalar form-faktori boʻyicha yangi standart shakllanayotganidan dalolat beradi.

Thinborne tomonidan taqdim etilgan suratlar avvalroq tarqalgan CAD-renderlar va insayderlik maʼlumotlari bilan toʻliq mos keladi. Bu esa yakuniy mahsulot aynan shu koʻrinishda boʻlishi ehtimolini yanada oshiradi. Samsung muhandislari asosiy eʼtiborni qurilmaning qalinligini kamaytirish va ekran atrofidagi ramkalarni yanada ingichka qilishga qaratishgan koʻrinadi.

Texnik imkoniyatlar va taqdimot sanasi

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung brendining buklama modellari, ayniqsa Fold va Flip seriyalari oʻzining nufuzli oʻrniga ega. Yangi avlod qurilmalarida nafaqat dizayn, balki unumdorlik masalasiga ham alohida urgʻu berilishi kutilmoqda. Xususan, barcha flagmanlar soʻnggi avlod protsessorlari va sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlari bilan boyitiladi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy Z turkumidagi smartfonlarning rasmiy premyerasi joriy yilning 22-iyul kuni London shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbirda Samsung nafaqat smartfonlar, balki ekotizimning boshqa yangi elementlarini ham namoyish etishi mumkin. Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu sizib chiqqan maʼlumotlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiNASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiBugun, 12:43Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaPlutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaBugun, 10:53Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiHuawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiBugun, 08:26AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi