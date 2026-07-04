Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlari ustida ish olib bormoqda. Garchi rasmiy taqdimotga hali vaqt boʻlsa-da, aksessuarlar ishlab chiqaruvchi Thinborne kompaniyasi boʻlajak Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellarining yuqori sifatli tasvirlarini eʼlon qildi. Bu maʼlumotlar yangi avlod qurilmalari qanday koʻrinishga ega boʻlishi haqidagi tasavvurlarni boyitmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, eʼlon qilingan suratlar qurilmalarning tashqi koʻrinishi va dizayn konsepsiyasini toʻliq ochib beradi. Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari oʻzidan oldingi flagmanlarning oʻziga xos uslubini saqlab qolgan boʻlsa, standart Galaxy Z Fold 8 modeli butunlay yangicha qiyofada namoyon boʻlishi kutilmoqda. Aynan ushbu model mutaxassislar va foydalanuvchilar orasida eng katta qiziqishga sabab boʻlmoqda.
Dizayndagi inqilobiy oʻzgarishlarYangi Galaxy Z Fold 8 modelining tashqi va ichki ekran nisbatlari sezilarli darajada oʻzgargan. Sanoat insayderlarining taʼkidlashicha, Samsung ushbu modelda qoʻllagan ekran proporsiyalari kelajakda Apple tomonidan taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra buklama smartfoniga oʻxshash boʻladi. Bu esa bozor yetakchilari oʻrtasida buklama qurilmalar form-faktori boʻyicha yangi standart shakllanayotganidan dalolat beradi.
Thinborne tomonidan taqdim etilgan suratlar avvalroq tarqalgan CAD-renderlar va insayderlik maʼlumotlari bilan toʻliq mos keladi. Bu esa yakuniy mahsulot aynan shu koʻrinishda boʻlishi ehtimolini yanada oshiradi. Samsung muhandislari asosiy eʼtiborni qurilmaning qalinligini kamaytirish va ekran atrofidagi ramkalarni yanada ingichka qilishga qaratishgan koʻrinadi.
Texnik imkoniyatlar va taqdimot sanasiOʻzbekiston smartfon bozorida Samsung brendining buklama modellari, ayniqsa Fold va Flip seriyalari oʻzining nufuzli oʻrniga ega. Yangi avlod qurilmalarida nafaqat dizayn, balki unumdorlik masalasiga ham alohida urgʻu berilishi kutilmoqda. Xususan, barcha flagmanlar soʻnggi avlod protsessorlari va sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlari bilan boyitiladi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy Z turkumidagi smartfonlarning rasmiy premyerasi joriy yilning 22-iyul kuni London shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbirda Samsung nafaqat smartfonlar, balki ekotizimning boshqa yangi elementlarini ham namoyish etishi mumkin. Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu sizib chiqqan maʼlumotlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.
…