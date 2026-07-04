AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqda

·44·Texno
AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqda

AQSHda yozgi taʼtil vaqtida boʻsh turgan yuzlab elektr maktab avtobuslari mamlakat energetika tizimiga yordam berish uchun yangi vazifani bajarishga kirishdi. Ushbu ulkan "gʻildirakli akkumulyatorlar" anomal issiq kunlarida elektr tarmogʻidagi yuklamani kamaytirish va energiya yetishmovchiligining oldini olish uchun xizmat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, hozirda Kaliforniyadan tortib Shimoliy Karolinagacha boʻlgan shtatlarda 200 dan ortiq avtobus maxsus loyiha doirasida umumiy tarmoqqa ulangan. Bu jarayonda Vehicle-to-Grid (V2G) texnologiyasidan foydalanilmoqda. Mazkur texnologiya elektromobillarga nafaqat quvvat olish, balki ehtiyoj yuqori boʻlgan vaqtlarda toʻplangan energiyani qayta tarmoqqa uzatish imkonini beradi.

Jahon resurslari instituti (WRI) hisobotiga koʻra, AQSHdagi mavjud 6700 ta elektr avtobusidan taxminan 230 tasi ushbu dasturda ishtirok etmoqda. Ular bir vaqtning oʻzida tarmoqqa 8 MW·soatgacha elektr energiyasi yetkazib berish quvvatiga ega. Garchi bu koʻrsatkich 67 million aholiga xizmat qiluvchi PJM kabi yirik tizimlar isteʼmoli oldida kichik koʻrinsa-da, mahalliy darajadagi barqarorlikni taʼminlashda muhim rol oʻynamoqda.

V2G texnologiyasining afzalliklari

Elektr maktab avtobuslari bunday vazifalar uchun juda mos keladi, chunki ularning har biri 200 kW·soatdan ortiq sigʻimli akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Yoz oylarida, oʻquvchilar taʼtilda boʻlgani sababli, transport vositalari deyarli harakatsiz turadi. Bu esa ulardan energiyani saqlash va eng tigʻiz paytlarda (pik vaqtlarida) qaytarib berish uchun samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Hozirgi vaqtda AQSHning 21 ta shtatida 31 ta energetika kompaniyasi ushbu dasturlarni qoʻllab-quvvatlamoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu usul nafaqat tarmoqni himoya qiladi, balki maktab okruglariga qoʻshimcha daromad keltirishi yoki elektr xarajatlarini qoplashga yordam berishi mumkin.

Kelajakdagi istiqbollar

WRI prognozlariga koʻra, yaqin yillarda elektr maktab avtobuslari parki ikki baravardan koʻproqqa koʻpayib, 14 625 taga yetishi kutilmoqda. Ularning aksariyati ikki tomonlama energiya almashinuvi funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa kelajakda yirik shaharlar energetika xavfsizligini taʼminlashda elektromobillarning oʻrni beqiyos boʻlishidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham anomal issiq va sovuq kunlarda elektr tarmogʻiga tushadigan yuklamani boshqarish dolzarb masala hisoblanadi. AQSH tajribasi shuni koʻrsatadiki, transport tizimini elektrlashtirish nafaqat ekologiya, balki energetika tizimi barqarorligi uchun ham strategik ahamiyatga ega. Kelajakda mamlakatimizda ham jamoat transportini elektrlashtirish orqali shunday aqlli tizimlarni joriy etish imkoniyatlari mavjud.

AQSHElektromobilEnergetikaTexnologiyaV2G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiSamsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiBugun, 14:55Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiLenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiBugun, 14:21iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda