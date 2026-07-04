GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordi

·67·Texno
GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordi

NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli grafik protsessori boʻlmish GeForce RTX 5090 nafaqat oʻzining yuqori unumdorligi, balki ishlash jarayonida ajratib chiqaradigan ulkan issiqlik quvvati bilan ham diqqat markaziga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu videokarta haddan tashqari qizib ketishi natijasida kompyuter butlovchi qismlariga zarar yetkazgani haqidagi ilk xabarlar paydo boʻla boshladi. Bu holat yuqori quvvatli tizimlar yigʻuvchi foydalanuvchilar uchun jiddiy ogohlantirish boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumining RareSiren292 nikli foydalanuvchisi oʻzining Asus TUF GeForce RTX 5090 videokartasi bilan bogʻliq koʻngilsiz hodisa haqida maʼlumot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, videokarta vertikal holatda oʻrnatilganda, uning orqa qismidagi metall plastinka (backplate) shunchalik qizib ketganki, natijada unga yaqin joylashgan rayzer-kabelining izolyatsiyasi erib ketgan. Bu esa kompyuter ichidagi boshqa qismlarning xavfsizligiga bevosita tahdid soladi.

Issiqlik tarqalishi muammosi

Mazkur holatni oʻrgangan ekspertlar va forum ishtirokchilari muammo rayzer-kabelining oʻzida emas, balki videokartaning metall plastinkasi ajratayotgan yuqori haroratda ekanligini taʼkidlamoqda. GeForce RTX 5090 uzoq vaqt davomida yuqori yuklama ostida ishlaganda, uning issiqlik tarqatuvchi qismlari juda yuqori darajagacha qiziydi. Agar kabel ushbu metall plastinkaga tegib tursa, hatto eng sifatli izolyatsiya ham bunday issiqlik bosimiga bardosh bera olmasligi maʼlum boʻldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi rayzer-kabelini videokartaning backplate qismiga juda yaqin joylashtirgan. Doimiy kontakt va yuqori harorat taʼsirida izolyatsiya qatlami erib, hatto videokarta korpusiga yopishib qolgan. Bu kabi holatlar nafaqat qurilmaning ishdan chiqishiga, balki tizimda qisqa tutashuv sodir boʻlishiga ham olib kelishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun tavsiyalar

Ushbu yangilik Oʻzbekistondagi geymerlar va professional video montaj ustalari uchun ham dolzarbdir. Mamlakatimizda NVIDIA mahsulotlariga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, yangi avlod videokartalarini oʻrnatishda ehtiyotkorlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi. Ayniqsa, yozning issiq kunlarida kompyuter korpusi ichidagi havo aylanishi va butlovchi qismlarning bir-biriga tegib turmasligi muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassislar GeForce RTX 5090 kabi flagman qurilmalarni oʻrnatishda quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishni maslahat berishadi:

  • Videokarta va boshqa kabellar orasida yetarli darajada boʻsh joy qoldirish;
  • Korpus ichida kuchli ventilyatsiya tizimini yoʻlga qoʻyish;
  • Sifatsiz yoki arzon rayzer-kabellaridan foydalanmaslik;
  • Videokartaning metall qismlari boshqa simlarga tegib turmasligini nazorat qilish.
Hozircha bu GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq ommaviy muammo emas, balki xususiy holat sifatida baholanmoqda. Biroq, yangi avlod videokartalarining energiya isteʼmoli va issiqlik ajratishi ortib borayotganini inobatga olsak, foydalanuvchilar oʻz kompyuterlarini yigʻishda yanada masʼuliyatli boʻlishlari talab etiladi.

NVIDIAGeForce RTX 5090TexnologiyaAsusVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiAQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiBugun, 18:26Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaYevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaBugun, 17:53Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaAQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaBugun, 15:55Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda