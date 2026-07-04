GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordi
NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli grafik protsessori boʻlmish GeForce RTX 5090 nafaqat oʻzining yuqori unumdorligi, balki ishlash jarayonida ajratib chiqaradigan ulkan issiqlik quvvati bilan ham diqqat markaziga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu videokarta haddan tashqari qizib ketishi natijasida kompyuter butlovchi qismlariga zarar yetkazgani haqidagi ilk xabarlar paydo boʻla boshladi. Bu holat yuqori quvvatli tizimlar yigʻuvchi foydalanuvchilar uchun jiddiy ogohlantirish boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit forumining RareSiren292 nikli foydalanuvchisi oʻzining Asus TUF GeForce RTX 5090 videokartasi bilan bogʻliq koʻngilsiz hodisa haqida maʼlumot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, videokarta vertikal holatda oʻrnatilganda, uning orqa qismidagi metall plastinka (backplate) shunchalik qizib ketganki, natijada unga yaqin joylashgan rayzer-kabelining izolyatsiyasi erib ketgan. Bu esa kompyuter ichidagi boshqa qismlarning xavfsizligiga bevosita tahdid soladi.
Issiqlik tarqalishi muammosiMazkur holatni oʻrgangan ekspertlar va forum ishtirokchilari muammo rayzer-kabelining oʻzida emas, balki videokartaning metall plastinkasi ajratayotgan yuqori haroratda ekanligini taʼkidlamoqda. GeForce RTX 5090 uzoq vaqt davomida yuqori yuklama ostida ishlaganda, uning issiqlik tarqatuvchi qismlari juda yuqori darajagacha qiziydi. Agar kabel ushbu metall plastinkaga tegib tursa, hatto eng sifatli izolyatsiya ham bunday issiqlik bosimiga bardosh bera olmasligi maʼlum boʻldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi rayzer-kabelini videokartaning backplate qismiga juda yaqin joylashtirgan. Doimiy kontakt va yuqori harorat taʼsirida izolyatsiya qatlami erib, hatto videokarta korpusiga yopishib qolgan. Bu kabi holatlar nafaqat qurilmaning ishdan chiqishiga, balki tizimda qisqa tutashuv sodir boʻlishiga ham olib kelishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun tavsiyalarUshbu yangilik Oʻzbekistondagi geymerlar va professional video montaj ustalari uchun ham dolzarbdir. Mamlakatimizda NVIDIA mahsulotlariga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, yangi avlod videokartalarini oʻrnatishda ehtiyotkorlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi. Ayniqsa, yozning issiq kunlarida kompyuter korpusi ichidagi havo aylanishi va butlovchi qismlarning bir-biriga tegib turmasligi muhim ahamiyatga ega.
Mutaxassislar GeForce RTX 5090 kabi flagman qurilmalarni oʻrnatishda quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishni maslahat berishadi:
- Videokarta va boshqa kabellar orasida yetarli darajada boʻsh joy qoldirish;
- Korpus ichida kuchli ventilyatsiya tizimini yoʻlga qoʻyish;
- Sifatsiz yoki arzon rayzer-kabellaridan foydalanmaslik;
- Videokartaning metall qismlari boshqa simlarga tegib turmasligini nazorat qilish.
…