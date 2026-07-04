Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroq

·25·Texno
Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroq

Xitoylik olimlar mikroelektronika sohasida ulkan burilish yasashga muvaffaq boʻlishdi. Pekin universiteti tadqiqotchilari va Xitoy fanlar akademiyasi mutaxassislari hamkorlikda dunyodagi birinchi memristorli neyrodinamik chipni taqdim etishdi. Ushbu ishlanma maʼlumotlarni bevosita xotiraning oʻzida qayta ishlash (in-memory computing) texnologiyasiga asoslangan boʻlib, hisoblash tezligi boʻyicha amaldagi eng kuchli grafik protsessorlarni (GPU) ortda qoldiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ITHome nashrining xabar berishicha, yangi chip 40 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan. Tadqiqot natijalari nufuzli Science jurnalida eʼlon qilindi. Mazkur ixtironing asosiy oʻziga xosligi shundaki, u neyrodinamik tizimlarning bir qadamli hisoblash vaqtini 2,12 millisekundgacha qisqartirishga imkon bergan. Bu koʻrsatkich ixtisoslashgan murakkab vazifalarda zamonaviy videokartalardan 50 baravardan 478 baravargacha tezroqdir.

Xotira va hisoblashning uygʻunligi

Anʼanaviy kompyuter arxitekturasida maʼlumotlar xotira va protsessor oʻrtasida tinimsiz harakatlanadi, bu esa sezilarli kechikishlar va energiya sarfiga sabab boʻladi. Xitoylik muhandislar qoʻllagan fazali memristorlar esa bir vaqtning oʻzida ham maʼlumotni saqlash, ham hisoblash funksiyasini bajaradi. Bunday yondashuv maʼlumot uzatishdagi “toʻsiq”larni olib tashlaydi va tizim samaradorligini keskin oshiradi.

Chipning texnik tavsiflari ham diqqatga sazovor: uning hisoblash massivi maydoni bor-yoʻgʻi 0,28 mm² ni tashkil etadi. Qurilma 50 MHz chastotada ishlaydi va oʻz ichiga dasturlashtiriladigan impulslar generatsiyasi sxemalari, analog-raqamli oʻzgartirgichlar hamda boshqa muhim komponentlarni qamrab olgan. Kichik hajmga qaramay, u oʻta murakkab algoritmlarni soniyaning mingdan bir ulushlarida qayta ishlashga qodir.

Sunʼiy intellekt va tibbiyot uchun yangi imkoniyatlar

Ushbu texnologiya birinchi navbatda inson bosh miyasi qobigʻini modellashtirish kabi oʻta murakkab ilmiy vazifalar uchun moʻljallangan. Neyrodinamik apparat tizimlarining millisekundlik diapazonga oʻtishi sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini yanada energiya tejamkor va aqlli qilishga xizmat qiladi. Bu kelajakda robototexnika va murakkab dinamik jarayonlarni boshqarishda yangi davrni ochishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston kabi texnologik transformatsiya jarayonidagi mamlakatlar uchun ham bunday kashfiyotlar ahamiyatli. Arzon va samarali chiplar ishlab chiqarilishi kelajakda yuqori unumdorlikka ega qurilmalarning narxi pasayishiga va ularning keng ommalashishiga olib keladi. Xitoyning ushbu yutugʻi global yarimoʻtkazgichlar bozorida NVIDIA kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan bir paytda muqobil va samaraliroq yechimlar mavjudligini koʻrsatmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, memristorli chiplar yaqin yillarda anʼanaviy tranzistorli protsessorlarning oʻrnini bosa olmasa-da, ixtisoslashgan hisoblashlar, neyrotarmoqlar va ilmiy tadqiqotlar yoʻnalishida asosiy drayverga aylanadi. Hozirda loyiha laboratoriya sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan va uni sanoat miqyosida joriy etish ustida ishlar davom ettirilmoqda.

XitoyTexnologiyaChipSunʼiy IntellektProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiAQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiBugun, 18:26Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaYevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaBugun, 17:53GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiGeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiBugun, 17:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda