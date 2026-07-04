Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqda

·37·Texno
Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqda

Britaniyaning Rolls-Royce kompaniyasi aviatsiya olamida inqilob qilishga qaratilgan UltraFan 80 loyihasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar Derbi shahridagi maxsus stendda ushbu ulkan dvigatelning navbatdagi sinovlarini boshlashini eʼlon qildi. Bu texnologiya nafaqat quvvati, balki ekologik samaradorligi bilan ham zamonaviy aviatsiya standartlarini oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2023-yilda oʻtkazilgan ilk sinovlar davomida dvigatel demonstratori qariyb 70 soat davomida muvaffaqiyatli ishlagan. Shundan soʻng muhandislar konstruksiyani yanada takomillashtirish ustida ish olib bordilar. Yangilangan UltraFan 80 yuqori bosimli yangi kompressor va resursni oshirishga xizmat qiluvchi qator texnik oʻzgarishlarga ega boʻldi.

Texnologik ustunlik va bozor strategiyasi

Rolls-Royce faqatgina gigant dvigatellar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya parallel ravishda UltraFan 30 deb nomlangan ixchamroq versiya ustida ham ishlamoqda. Ushbu model tor fyuzelyajli yoʻlovchi samolyotlari uchun moʻljallangan boʻlib, uning ilk sinovlari 2028-yilga rejalashtirilgan. Bu qadam orqali britaniyaliklar CFM International va Pratt & Whitney hukmronlik qilayotgan eng raqobatbardosh bozor segmentiga kirib borishni koʻzlamoqda.

Loyiha doirasidagi eng muhim bosqichlardan biri — stend sinovlaridan parvoz sinovlariga oʻtishdir. Rolls-Royce mutaxassislari texnologik tayyorgarlikning oltinchi darajasiga (TRL 6) erishishni maqsad qilgan. Bu shuni anglatadiki, dvigatel real parvoz sharoitlariga maksimal darajada yaqin boʻlgan muhitda oʻzining ishonchliligini isbotlashi kerak boʻladi.

Qiziqarli jihati shundaki, UltraFan 80 hozirda mavjud boʻlgan birorta samolyotga toʻliq mos kelmasligi mumkin. Ishlab chiquvchilarning fikricha, ushbu dvigatelning salohiyati shunchalik yuqoriki, uni toʻliq yuzaga chiqarish uchun mutlaqo yangi avlod laynerlarini loyihalash talab etiladi. Yaʼni, texnologiya oʻz davridan ilgarilab ketgan va endi aviatsiya sanoati unga moslashishi kerak.

Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham bunday yangiliklar uzoq istiqbolda ahamiyatli. Milliy aviatashuvchimiz parki yangilanib borayotgan bir paytda, yoqilgʻi tejamkorligi 25 foizgacha yuqori boʻlgan dvigatellarning paydo boʻlishi kelajakda parvozlar tannarxini arzonlashtirish va ekologik yuklamani kamaytirish imkonini beradi.

Hozircha UltraFan 80 qaysi samolyot-tashuvchida sinovdan oʻtkazilishi ochiqlanmagan. Biroq Rolls-Royce rahbariyati ushbu loyiha aviatsiya tarixidagi eng ulugʻvor va ambitsiyali reja ekanligiga shubha qilmayapti. 2026-yilgi sinovlar ushbu muhandislik moʻjizasining taqdirini hal qiluvchi asosiy nuqta boʻladi.

Rolls-RoyceUltraFanAviatsiyaTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiAlibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiKecha, 21:55Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiBeelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiKecha, 21:51Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaKecha, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiKecha, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda