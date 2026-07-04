BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqda

·24·Texno
BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqda

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) qoshidagi mustaqil ilmiy kengash sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining mislsiz sur’atlar bilan oʻsib borayotgani va amaldagi tartibga solish tizimlari ushbu jarayonga ulgurmayotgani haqida hisobot e’lon qildi. Ekspertlarning fikricha, sun’iy intellekt modellarining imkoniyatlari har necha oyda bir necha barobarga ortib bormoqda, bu esa an’anaviy qonunchilik ishlab chiqish siklini samarasiz qilib qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

BMTning yangi tashkil etilgan xalqaro ekspertlar organi tomonidan tayyorlangan ushbu hujjat global muloqotning birinchi qadami hisoblanadi. Unda ta’kidlanishicha, tartibga soluvchi organlar odatda yetarli ilmiy baza toʻplanganidan soʻnggina me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqishga kirishadilar. Ammo hozirgi sharoitda texnologiya shu qadar tez rivojlanmoqdaki, qonun loyihasi tayyor boʻlgunga qadar u allaqachon eskirib ulgurmoqda.

Ijobiy natijalar va yangi xavf-xatarlar

Hisobotda sun’iy intellektning insoniyat uchun keltirayotgan ulkan foydalari ham e’tirof etilgan. Xususan, AI texnologiyalari dori-darmon va vaksinalar ishlab chiqishni tezlashtirish, antibiotiklarga chidamlilikni tadqiq qilish hamda sut bezi saratoni kabi kasalliklarni erta tashxislashda inqilobiy natijalar koʻrsatmoqda. Shuningdek, u oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va favqulodda vaziyatlardan erta ogohlantirish tizimlarida ham muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda.

Biroq, ijobiy natijalar bilan bir qatorda, jiddiy xavflar ham ortib bormoqda. Ekspertlar quyidagi muammolarga alohida e’tibor qaratishgan:

  • Deepfake texnologiyalari orqali odamlarning roziligisiz pornografik kontent yaratish va tarqatish;
  • Kiberhujumlarni kuchaytirish va ishonarli koʻrinishdagi yolgʻon ma’lumotlarni (feyk) ommalashtirish;
  • AI tizimlarining avtonomligi oshishi natijasida ularning xatti-harakatlarini nazorat qilish qiyinlashishi;
  • Ma’lumotlar markazlarining qurilishi tufayli energiya tizimlariga tushayotgan ogʻir yuklama.

Global tengsizlik va kelajakdagi choralar

BMT ekspertlari texnologiyalarning bir necha davlat qoʻlida toʻplanib qolayotganidan xavotirda. Asosiy tizimlar AQSH va Xitoyda ishlab chiqilmoqda, ulardan foydalanish imkoniyati esa asosan rivojlangan davlatlarda mavjud. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu texnologik va iqtisodiy tengsizlikning yanada chuqurlashishiga olib kelishi mumkin, chunki koʻplab davlatlarda hali yetarli infratuzilma va malakali kadrlar yetishmaydi.

Hisobot mualliflari sun’iy intellekt tizimlarini mustaqil baholashni kuchaytirishga va xalqaro hamkorlik orqali umumiy xavfsizlik standartlarini yaratishga chaqirmoqda. Aks holda, AI inson huquqlariga tahdid solishi, mehnat bozorini tayyorgarliksiz transformatsiya qilishi va dezinformatsiya oqimini nazorat qilib boʻlmaydigan darajaga yetkazishi mumkin.

Ushbu tahliliy hujjat hozircha tavsiyaviy xarakterga ega boʻlib, toʻliq hisobot kelasi yili e’lon qilinishi kutilmoqda. Davlatlar darajasidagi keng koʻlamli muhokamalar esa joriy yilning 6-iyul kuni Jenevada boshlanadi.

BMTSun’iy IntellektTexnologiyaXavfsizlikDeepfake
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiAlibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiKecha, 21:55Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiBeelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiKecha, 21:51Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaKecha, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiKecha, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda