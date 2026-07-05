Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdi

·23·Texno
Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdi

AQSH mustaqilligining 250 yilligi arafasida Google kompaniyasi oʻzining yangi reklama roligini taqdim etdi. Unda texnologik gigant qiziqarli savolni oʻrtaga tashlaydi: agar 1776-yilda Amerika asoschilari zamonaviy texnologiyalarga ega boʻlishganida, Mustaqillik deklaratsiyasi qanday koʻrinishda tayyorlangan boʻlardi? Mazkur video Google Workspace va Gemini sunʼiy intellektining imkoniyatlarini namoyish etishga qaratilgan boʻlib, tarixiy voqelikni zamonaviy korporativ muhit bilan uygʻunlashtiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reklama roligida Thomas Jefferson hujjat ustida ishlayotganida Benjamin Franklindan kelgan xabarni koʻrish mumkin. Jarayon toʻliqligicha Google ekotizimiga koʻchirilgan: tahrirlar Google Docs orqali amalga oshiriladi, uchrashuvlar Google Calendar orqali rejalashtiriladi va muhokamalar Google Meet platformasida masofaviy tarzda oʻtkaziladi. Yakunda esa barcha ishtirokchilar hujjatni elektron imzo yordamida tasdiqlashadi.

Sunʼiy intellekt va tarixiy jarayon

2026-yilgi texnologik tendensiyalarga mos ravishda, Google ushbu jarayonga sunʼiy intellekt elementlarini ham kiritgan. Xususan, tarixiy shaxslar milliy muhr uchun turli hayvonlar tasvirini tanlashda Gemini tizimidan foydalanishadi. Shuningdek, sunʼiy intellekt uchrashuvlar bayonnomasini yuritadi va hatto qirol Georg III ning hujjatga kirish soʻrovini rad etish boʻyicha maslahatlar beradi.

Kompaniya ushbu reklama orqali oʻzining AI vositalari kundalik va hatto global ahamiyatga ega ishlarda qanchalik qulay ekanini koʻrsatishga uringan. Videoning vizual qismi ham eʼtiborga loyiq — u sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan videolarga xos boʻlgan oʻziga xos jiloga ega. Bu esa texnologiyaning nafaqat matn, balki vizual kontent yaratishdagi oʻrnini yana bir bor taʼkidlaydi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi qarama-qarshi munosabatlar

The Verge nashrining xabar berishicha, reklama ijtimoiy tarmoqlarda turlicha kutib olindi. YouTube va Instagram foydalanuvchilari videoni asosan ijobiy va hazilomuz ruhda qabul qilishgan boʻlsa, Bluesky tarmogʻida tanqidlar yomgʻiri yogʻildi. Koʻplab foydalanuvchilar va tarixchilar muhim siyosiy hujjatning yaratilish jarayonini bunday tarzda tasvirlashni oʻrinsiz deb hisoblashmoqda.

Xususan, tarixchi Angus Johnston AI vositalari siyosiy tashkilotchilik yoki insoniy hamkorlik uchun foydali ekanini isbotlash qiyinligini taʼkidlagan. Tanqidchilarning fikricha, sunʼiy intellektni bunday muhim tarixiy kontekstga kiritish biroz sunʼiy va samimiy emasdek tuyuladi. Shunga qaramay, Google ushbu kampaniya orqali oʻz mahsulotlarining ommabopligini oshirishni maqsad qilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Google Workspace va Gemini kabi vositalar kundan-kunga ommalashib bormoqda. Bunday kreativ reklamalar texnologiyalarning nafaqat biznesda, balki ijodiy jarayonlarda ham qanday qoʻllanilishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Garchi tarixiy voqealar hazil bilan berilgan boʻlsa-da, bu bugungi raqamli dunyoning asosiy tendensiyalarini aks ettiradi.

GoogleGeminiSunʼiy IntellektTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaKompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaBugun, 01:23BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda