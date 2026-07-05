Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdi
AQSH mustaqilligining 250 yilligi arafasida Google kompaniyasi oʻzining yangi reklama roligini taqdim etdi. Unda texnologik gigant qiziqarli savolni oʻrtaga tashlaydi: agar 1776-yilda Amerika asoschilari zamonaviy texnologiyalarga ega boʻlishganida, Mustaqillik deklaratsiyasi qanday koʻrinishda tayyorlangan boʻlardi? Mazkur video Google Workspace va Gemini sunʼiy intellektining imkoniyatlarini namoyish etishga qaratilgan boʻlib, tarixiy voqelikni zamonaviy korporativ muhit bilan uygʻunlashtiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reklama roligida Thomas Jefferson hujjat ustida ishlayotganida Benjamin Franklindan kelgan xabarni koʻrish mumkin. Jarayon toʻliqligicha Google ekotizimiga koʻchirilgan: tahrirlar Google Docs orqali amalga oshiriladi, uchrashuvlar Google Calendar orqali rejalashtiriladi va muhokamalar Google Meet platformasida masofaviy tarzda oʻtkaziladi. Yakunda esa barcha ishtirokchilar hujjatni elektron imzo yordamida tasdiqlashadi.
Sunʼiy intellekt va tarixiy jarayon2026-yilgi texnologik tendensiyalarga mos ravishda, Google ushbu jarayonga sunʼiy intellekt elementlarini ham kiritgan. Xususan, tarixiy shaxslar milliy muhr uchun turli hayvonlar tasvirini tanlashda Gemini tizimidan foydalanishadi. Shuningdek, sunʼiy intellekt uchrashuvlar bayonnomasini yuritadi va hatto qirol Georg III ning hujjatga kirish soʻrovini rad etish boʻyicha maslahatlar beradi.
Kompaniya ushbu reklama orqali oʻzining AI vositalari kundalik va hatto global ahamiyatga ega ishlarda qanchalik qulay ekanini koʻrsatishga uringan. Videoning vizual qismi ham eʼtiborga loyiq — u sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan videolarga xos boʻlgan oʻziga xos jiloga ega. Bu esa texnologiyaning nafaqat matn, balki vizual kontent yaratishdagi oʻrnini yana bir bor taʼkidlaydi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi qarama-qarshi munosabatlarThe Verge nashrining xabar berishicha, reklama ijtimoiy tarmoqlarda turlicha kutib olindi. YouTube va Instagram foydalanuvchilari videoni asosan ijobiy va hazilomuz ruhda qabul qilishgan boʻlsa, Bluesky tarmogʻida tanqidlar yomgʻiri yogʻildi. Koʻplab foydalanuvchilar va tarixchilar muhim siyosiy hujjatning yaratilish jarayonini bunday tarzda tasvirlashni oʻrinsiz deb hisoblashmoqda.
Xususan, tarixchi Angus Johnston AI vositalari siyosiy tashkilotchilik yoki insoniy hamkorlik uchun foydali ekanini isbotlash qiyinligini taʼkidlagan. Tanqidchilarning fikricha, sunʼiy intellektni bunday muhim tarixiy kontekstga kiritish biroz sunʼiy va samimiy emasdek tuyuladi. Shunga qaramay, Google ushbu kampaniya orqali oʻz mahsulotlarining ommabopligini oshirishni maqsad qilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Google Workspace va Gemini kabi vositalar kundan-kunga ommalashib bormoqda. Bunday kreativ reklamalar texnologiyalarning nafaqat biznesda, balki ijodiy jarayonlarda ham qanday qoʻllanilishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Garchi tarixiy voqealar hazil bilan berilgan boʻlsa-da, bu bugungi raqamli dunyoning asosiy tendensiyalarini aks ettiradi.
…