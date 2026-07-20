Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqda
Smartfonlar bozorida buklama qurilmalar poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagmani — Mix Fold 5 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Internet tarmogʻida paydo boʻlgan ilk “live” suratlar yangi qurilma nafaqat texnik jihatdan, balki tashqi koʻrinishi bilan ham soha yetakchilarini hayratda qoldirishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, tarmoqlarda “Lhasa” kodli nomi ostida muhrlangan muhandislik namunasi paydo boʻlgan. Ushbu qurilmaning dizayn chiziqlari koʻpchilik intiqlik bilan kutayotgan iPhone Ultra va Samsung Galaxy Z Fold 8 konseptlariga juda oʻxshashligi bilan e’tiborni tortmoqda. Bu esa Xiaomi brendining premium segmentda yanada qat’iyroq pozitsiya egallash niyatida ekanidan dalolat beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi platformaMix Fold 5 modelining eng kutilmagan jihati uning apparat ta’minoti bilan bogʻliq. Odatda flagmanlar Snapdragon chiplariga tayanadi, biroq mazkur qurilma Xiaomi kompaniyasining oʻz ishlanmasi boʻlgan Xiaomi Xring O3 platformasida ishlashi kutilmoqda. Dasturiy ta’minot sifatida esa Android 17 bazasidagi yangi HyperOS 4 qobigʻi tanlangan. Bu oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham qiziqarli, chunki kompaniya oʻz ekotizimini yanada optimallashtirishga urgʻu bermoqda.
Qurilmaning asosiy ekrani 7,5–7,6 dyuymli oʻlchamga ega boʻlib, buklanish joyidagi chiziq (skladka) deyarli sezilmaydigan darajaga keltirilgan. Avvalgi modellarga qaraganda korpus biroz kengroq va ixchamroq koʻrinish olgan, bu esa uni bir qoʻlda boshqarishni ancha qulaylashtiradi.
Kamera va avtonomlikXiaomi an’anaga koʻra optika masalasida Leica bilan hamkorlikni davom ettiradi. Smartfonning orqa panelida gorizontal joylashgan kamera bloki va mashhur nemis brendi logotipi aks etadi. Asosiy datchik 200 megapikselli aniqlikka ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa buklama smartfonlar orasida eng yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.
Qurilmaning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:
- 6000 mA•sh sigʻimli kuchli akkumulyator;
- Simsiz quvvatlantirish texnologiyasi;
- Suvdan himoya qilish tizimi;
- Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri.
…