Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqda

·1·Texno
Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqda

Smartfonlar bozorida buklama qurilmalar poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagmani — Mix Fold 5 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Internet tarmogʻida paydo boʻlgan ilk “live” suratlar yangi qurilma nafaqat texnik jihatdan, balki tashqi koʻrinishi bilan ham soha yetakchilarini hayratda qoldirishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, tarmoqlarda “Lhasa” kodli nomi ostida muhrlangan muhandislik namunasi paydo boʻlgan. Ushbu qurilmaning dizayn chiziqlari koʻpchilik intiqlik bilan kutayotgan iPhone Ultra va Samsung Galaxy Z Fold 8 konseptlariga juda oʻxshashligi bilan e’tiborni tortmoqda. Bu esa Xiaomi brendining premium segmentda yanada qat’iyroq pozitsiya egallash niyatida ekanidan dalolat beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi platforma

Mix Fold 5 modelining eng kutilmagan jihati uning apparat ta’minoti bilan bogʻliq. Odatda flagmanlar Snapdragon chiplariga tayanadi, biroq mazkur qurilma Xiaomi kompaniyasining oʻz ishlanmasi boʻlgan Xiaomi Xring O3 platformasida ishlashi kutilmoqda. Dasturiy ta’minot sifatida esa Android 17 bazasidagi yangi HyperOS 4 qobigʻi tanlangan. Bu oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham qiziqarli, chunki kompaniya oʻz ekotizimini yanada optimallashtirishga urgʻu bermoqda.

Qurilmaning asosiy ekrani 7,5–7,6 dyuymli oʻlchamga ega boʻlib, buklanish joyidagi chiziq (skladka) deyarli sezilmaydigan darajaga keltirilgan. Avvalgi modellarga qaraganda korpus biroz kengroq va ixchamroq koʻrinish olgan, bu esa uni bir qoʻlda boshqarishni ancha qulaylashtiradi.

Kamera va avtonomlik

Xiaomi an’anaga koʻra optika masalasida Leica bilan hamkorlikni davom ettiradi. Smartfonning orqa panelida gorizontal joylashgan kamera bloki va mashhur nemis brendi logotipi aks etadi. Asosiy datchik 200 megapikselli aniqlikka ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa buklama smartfonlar orasida eng yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.

Qurilmaning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

  • 6000 mA•sh sigʻimli kuchli akkumulyator;
  • Simsiz quvvatlantirish texnologiyasi;
  • Suvdan himoya qilish tizimi;
  • Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri.
Taxminlarga koʻra, Xiaomi Mix Fold 5 modelining rasmiy taqdimoti shu yilning avgust oyida boʻlib oʻtadi. Qurilmaning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi taxminan 1400 dollar atrofida boʻlishi aytilmoqda. Agar ushbu ma’lumotlar tasdiqlansa, yangi flagman iPhone va Samsung brendlarining eng qimmat modellariga munosib raqobatchi boʻladi.

XiaomiMix Fold 5SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiMeta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiBugun, 05:26Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiSunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiBugun, 04:21Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaYadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaBugun, 03:53Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda