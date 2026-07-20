Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydi

·38·Texno
Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari oilasini taqdim etish borasidagi rejalarini kutilmaganda oʻzgartirishga qaror qildi. Insayderlik maʼlumotlariga koʻra, kompaniya nafaqat qurilmalarning chiqish muddatini tezlashtirmoqda, balki flagmanlar ierarxiyasida ham jiddiy islohot oʻtkazmoqda. Bu oʻzgarishlar brendning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Yogesh Brar bergan maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 turkumidagi smartfonlar odatdagidan ikki oy oldin, yaʼni joriy yilning dekabr oyidayoq debyut qilishi kutilmoqda. Avvalgi yillarda kompaniya oʻzining yangi flagmanlarini bahor oylariga yaqin taqdim etar edi. Bunday shoshilinch qaror bozordagi boshqa yirik oʻyinchilar, xususan Samsung va Apple bilan raqobatda ustunlikka erishish istagi bilan izohlanishi mumkin.

Ultra oʻrnini Pro Max egallaydi

Yangi avlod qurilmalarining eng shov-shuvli jihati shundaki, Xiaomi 18 turkumida biz oʻrganib qolgan Ultra versiyasi boʻlmaydi. Kompaniya eng yuqori texnik koʻrsatkichlarga ega modelni endilikda Xiaomi 18 Pro Max deb nomlashga qaror qilgan. Shu tariqa, yangi liniya uchta asosiy modeldan iborat boʻladi: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max.

Ushbu strategik oʻzgarish koʻproq Apple kompaniyasining iPhone modellaridagi nomlash tizimiga oʻxshab ketadi. Xiaomi oʻzining eng kuchli flagmanini "Pro Max" deb atash orqali isteʼmolchilar ongida ushbu qurilmaning eng yuqori darajadagi texnologiyalarni oʻzida mujassam etganini yanada aniqroq ifodalamoqchi. Aynan Xiaomi 18 Pro Max kamerasi, ekrani va quvvatlash imkoniyatlari boʻyicha seriyaning yetakchisi boʻladi.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan Yogesh Brar avval ham Redmi A1, Pixel 7 va Pixel 7 Pro hamda OnePlus 11 kabi qurilmalarning xususiyatlarini ular chiqishidan oldin aniq bashorat qilgan. Shu bois, Xiaomi 18 turkumi haqidagi ushbu xabarlar texnologiya olamida katta ishonch bilan qabul qilinmoqda.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun bu yangilik Xiaomi flagmanlarining mahalliy bozorda yanada ertaroq paydo boʻlishini anglatadi. Odatda Xitoydagi taqdimotdan soʻng bir necha hafta oʻtib, yangi modellar bizning doʻkonlar peshtaxtalariga ham yetib keladi. Strategiyadagi oʻzgarishlar Xiaomi brendining premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

XiaomiXiaomi 18SmartfonTexnologiyaFlagman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaXiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaBugun, 11:27iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiMeta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiBugun, 05:26Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda