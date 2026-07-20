Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari oilasini taqdim etish borasidagi rejalarini kutilmaganda oʻzgartirishga qaror qildi. Insayderlik maʼlumotlariga koʻra, kompaniya nafaqat qurilmalarning chiqish muddatini tezlashtirmoqda, balki flagmanlar ierarxiyasida ham jiddiy islohot oʻtkazmoqda. Bu oʻzgarishlar brendning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Yogesh Brar bergan maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 turkumidagi smartfonlar odatdagidan ikki oy oldin, yaʼni joriy yilning dekabr oyidayoq debyut qilishi kutilmoqda. Avvalgi yillarda kompaniya oʻzining yangi flagmanlarini bahor oylariga yaqin taqdim etar edi. Bunday shoshilinch qaror bozordagi boshqa yirik oʻyinchilar, xususan Samsung va Apple bilan raqobatda ustunlikka erishish istagi bilan izohlanishi mumkin.
Ultra oʻrnini Pro Max egallaydiYangi avlod qurilmalarining eng shov-shuvli jihati shundaki, Xiaomi 18 turkumida biz oʻrganib qolgan Ultra versiyasi boʻlmaydi. Kompaniya eng yuqori texnik koʻrsatkichlarga ega modelni endilikda Xiaomi 18 Pro Max deb nomlashga qaror qilgan. Shu tariqa, yangi liniya uchta asosiy modeldan iborat boʻladi: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max.
Ushbu strategik oʻzgarish koʻproq Apple kompaniyasining iPhone modellaridagi nomlash tizimiga oʻxshab ketadi. Xiaomi oʻzining eng kuchli flagmanini "Pro Max" deb atash orqali isteʼmolchilar ongida ushbu qurilmaning eng yuqori darajadagi texnologiyalarni oʻzida mujassam etganini yanada aniqroq ifodalamoqchi. Aynan Xiaomi 18 Pro Max kamerasi, ekrani va quvvatlash imkoniyatlari boʻyicha seriyaning yetakchisi boʻladi.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan Yogesh Brar avval ham Redmi A1, Pixel 7 va Pixel 7 Pro hamda OnePlus 11 kabi qurilmalarning xususiyatlarini ular chiqishidan oldin aniq bashorat qilgan. Shu bois, Xiaomi 18 turkumi haqidagi ushbu xabarlar texnologiya olamida katta ishonch bilan qabul qilinmoqda.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun bu yangilik Xiaomi flagmanlarining mahalliy bozorda yanada ertaroq paydo boʻlishini anglatadi. Odatda Xitoydagi taqdimotdan soʻng bir necha hafta oʻtib, yangi modellar bizning doʻkonlar peshtaxtalariga ham yetib keladi. Strategiyadagi oʻzgarishlar Xiaomi brendining premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
…