Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildi

·35·Texno
Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildi

Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻ lgan Hisense kompaniyasi oʻzining yangi va noodatiy Hisense A10 smartfoni haqidagi tafsilotlarni rasmiy taqdimotdan avval ochiqladi. Ushbu qurilma nafaqat elektron siyohli (E Ink) ekrani, balki hali keng ommaga taqdim etilmagan Android 16 operatsion tizimida ishlashi bilan ham texnologiya olami eʻtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning displey tizimida mujassamlashgan. Hisense A10 old tomonida 6,13 dyuymli E Ink ekrani joylashgan boʻ lsa, korpusning orqa qismida qoʻshimcha rangli LCD displey oʻ rnatilgan. Bunday yondashuv foydalanuvchilarga matnlarni koʻz toliqtirmasdan oʻqish uchun asosiy ekrandan, suratlar va rangli grafiklarni koʻrish uchun esa orqa paneldagi displeydan foydalanish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfonning ichki quvvati 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan sakkiz yadroli Qualcomm QCM6690 chipiga tayanadi. ixbt.com maʻumotiga koʻ ra, ushbu protsessor aynan elektron siyohli ekranlar uchun optimallashtirilgan boʻ lib, PDF hujjatlarni silliq varaqlash va qoʻlyozma qaydlarni kechikishlarsiz amalga oshirishni taʻminlaydi. Shuningdek, chip E Ink panellariga xos boʻ lgan “artfaktlar” yoki qoldiq tasvirlarni kamaytirish xususiyatiga ega.

Energiya samaradorligi masalasida ham Hisense A10 ilgʻ or yechimlarni taklif etadi. Mutolaa vaqtida protsessor avtomatik ravishda chastotasini pasaytiradi, bu esa batareya quvvatini sezilarli darajada tejashga xizmat qiladi. Qurilma zamonaviy magnitli simsiz quvvatlanish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanish qulayligini yanada oshiradi.

Dasturiy taʻminot va qoʻshimcha funksiyalar

Eng hayratlanarli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchi qurilmani Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlashni va uzoq muddatli dasturiy yangilanishlarni vaʻda qilmoqda. Bu smartfonni bozordagi eng uzoq muddat xizmat qiluvchi gadjetlardan biriga aylantirishi mumkin. Shuningdek, tizimda ilovalarni klonlash va qoʻngʻroqlarni yozib olish funksiyalari oʻ rnatilgan holda keladi.

Hisense A10 kundalik hayotda asqotadigan qator foydali vositalar bilan boyitilgan:

  • Maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port (IK-port);
  • Toʻlovlar va maʻumot almashish uchun NFC moduli;
  • Ekran yangilanishini tezlashtiruvchi maxsus rejim;
  • Magnitli simsiz quvvatlantirish tizimi.
Smartfonning rasmiy taqdimoti shu yilning avgust oyida boʻ lib oʻ tishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, Hisense A10 nafaqat kitobxonlar, balki koʻp funksiyali va energiya tejamkor qurilma qidirayotgan foydalanuvchilar uchun ham ajoyib tanlov boʻ ladi. Oʻzbekiston bozorida ushbu rusumdagi qurilmalar odatda ixtisoslashgan doʻkonlar orqali kirib keladi va oʻzining sodiq auditoriyasiga ega.

HisenseSmartfonAndroid 16TexnologiyaE Ink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiXiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiBugun, 11:59Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaXiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaBugun, 11:27iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiMeta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiBugun, 05:26Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda