Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildi
Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻ lgan Hisense kompaniyasi oʻzining yangi va noodatiy Hisense A10 smartfoni haqidagi tafsilotlarni rasmiy taqdimotdan avval ochiqladi. Ushbu qurilma nafaqat elektron siyohli (E Ink) ekrani, balki hali keng ommaga taqdim etilmagan Android 16 operatsion tizimida ishlashi bilan ham texnologiya olami eʻtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning displey tizimida mujassamlashgan. Hisense A10 old tomonida 6,13 dyuymli E Ink ekrani joylashgan boʻ lsa, korpusning orqa qismida qoʻshimcha rangli LCD displey oʻ rnatilgan. Bunday yondashuv foydalanuvchilarga matnlarni koʻz toliqtirmasdan oʻqish uchun asosiy ekrandan, suratlar va rangli grafiklarni koʻrish uchun esa orqa paneldagi displeydan foydalanish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfonning ichki quvvati 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan sakkiz yadroli Qualcomm QCM6690 chipiga tayanadi. ixbt.com maʻumotiga koʻ ra, ushbu protsessor aynan elektron siyohli ekranlar uchun optimallashtirilgan boʻ lib, PDF hujjatlarni silliq varaqlash va qoʻlyozma qaydlarni kechikishlarsiz amalga oshirishni taʻminlaydi. Shuningdek, chip E Ink panellariga xos boʻ lgan “artfaktlar” yoki qoldiq tasvirlarni kamaytirish xususiyatiga ega.
Energiya samaradorligi masalasida ham Hisense A10 ilgʻ or yechimlarni taklif etadi. Mutolaa vaqtida protsessor avtomatik ravishda chastotasini pasaytiradi, bu esa batareya quvvatini sezilarli darajada tejashga xizmat qiladi. Qurilma zamonaviy magnitli simsiz quvvatlanish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanish qulayligini yanada oshiradi.
Dasturiy taʻminot va qoʻshimcha funksiyalarEng hayratlanarli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchi qurilmani Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlashni va uzoq muddatli dasturiy yangilanishlarni vaʻda qilmoqda. Bu smartfonni bozordagi eng uzoq muddat xizmat qiluvchi gadjetlardan biriga aylantirishi mumkin. Shuningdek, tizimda ilovalarni klonlash va qoʻngʻroqlarni yozib olish funksiyalari oʻ rnatilgan holda keladi.
Hisense A10 kundalik hayotda asqotadigan qator foydali vositalar bilan boyitilgan:
- Maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port (IK-port);
- Toʻlovlar va maʻumot almashish uchun NFC moduli;
- Ekran yangilanishini tezlashtiruvchi maxsus rejim;
- Magnitli simsiz quvvatlantirish tizimi.
…