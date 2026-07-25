Kanada Arktika uchun mikroyadroviy reaktorlar yaratishga 40,5 million dollar ajratdi
Kanada hukumati mamlakatning shimoliy hududlarida energetika mustaqilligini taʼminlash va uzoq oʻlkalarni barqaror issiqlik hamda elektr quvvati bilan toʻyintirish maqsadida yirik loyihani boshladi. Xususan, Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) kompaniyasi Arktika sharoitida ishlashga moʻljallangan mikroyadroviy reaktorlarni loyihalashtirish uchun katta miqdordagi moliyaviy koʻmakka ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
FedDev Ontario agentligi tomonidan ajratilgan 4,5 million dollar miqdoridagi mablagʻ loyihaning texnik chizmalarini yakunlash va yadro yoqilgʻisi bilan ishlaydigan ilk namuna (prototip)ni yaratishga yoʻnaltiriladi. Ushbu sarmoya Kanada hukumatining jami 40,5 million dollarlik yirik strategik paketining bir qismi boʻlib, u sohadagi 23 ta tashkilot oʻrtasida taqsimlangan. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot bermoqda.
Shimoliy hududlar uchun innovatsion yechimArktika kabi uzoq va iqlimi oʻta ogʻir hududlarga anʼanaviy dizel yoqilgʻisini yetkazib berish ham moddiy, ham logistik jihatdan juda qimmatga tushadi. Mikroyadroviy reaktorlar esa bu muammoni tubdan hal qilishi kutilmoqda. Ular avtonom tarzda ishlab, ham fuqarolik, ham harbiy infratuzilma obʼektlarini uzoq vaqt davomida uzluksiz energiya bilan taʼminlay oladi.
CSMC kompaniyasi oʻz ishlanmalarini 2030-yilga qadar tijoriy bozorga olib chiqishni rejalashtirgan. Mazkur texnologiya Kanadadagi mavjud tadqiqot reaktorlari bazasida shakllantirilmoqda. Bu esa yangi qurilmalarni sertifikatlash va tartibga soluvchi organlardan ruxsat olish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Koinot orqali boshqariladigan energetikaLoyiha nafaqat energetik, balki yuqori texnologik yechimlarni ham oʻz ichiga oladi. CSMC allaqachon Telesat sunʼiy yoʻldosh aloqa operatori bilan hamkorlik memorandumini imzolagan. Unga koʻra, Arktikadagi mikroyadroviy reaktorlarni masofadan turib nazorat qilish va boshqarish uchun Lightspeed past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar turkumidan foydalaniladi.
Ushbu himoyalangan aloqa kanali orqali mutaxassislar minglab kilometr uzoqlikda joylashgan energetik qurilmalarning holatini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin boʻladi. Bu esa inson omili kam boʻlgan hududlarda xavfsizlikni eng yuqori darajaga koʻtaradi.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu texnologiyaning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi kelajakda boshqa mamlakatlarning uzoq va borish qiyin boʻlgan hududlarida ham qoʻllanilishi mumkin. Kanada hukumati tomonidan ajratilgan mablagʻ loyihani nazariy bosqichdan amaliy namoyish darajasiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
…