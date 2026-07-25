Kanada Arktika uchun mikroyadroviy reaktorlar yaratishga 40,5 million dollar ajratdi

·47·Texno
Kanada Arktika uchun mikroyadroviy reaktorlar yaratishga 40,5 million dollar ajratdi

Kanada hukumati mamlakatning shimoliy hududlarida energetika mustaqilligini taʼminlash va uzoq oʻlkalarni barqaror issiqlik hamda elektr quvvati bilan toʻyintirish maqsadida yirik loyihani boshladi. Xususan, Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) kompaniyasi Arktika sharoitida ishlashga moʻljallangan mikroyadroviy reaktorlarni loyihalashtirish uchun katta miqdordagi moliyaviy koʻmakka ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

FedDev Ontario agentligi tomonidan ajratilgan 4,5 million dollar miqdoridagi mablagʻ loyihaning texnik chizmalarini yakunlash va yadro yoqilgʻisi bilan ishlaydigan ilk namuna (prototip)ni yaratishga yoʻnaltiriladi. Ushbu sarmoya Kanada hukumatining jami 40,5 million dollarlik yirik strategik paketining bir qismi boʻlib, u sohadagi 23 ta tashkilot oʻrtasida taqsimlangan. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot bermoqda.

Shimoliy hududlar uchun innovatsion yechim

Arktika kabi uzoq va iqlimi oʻta ogʻir hududlarga anʼanaviy dizel yoqilgʻisini yetkazib berish ham moddiy, ham logistik jihatdan juda qimmatga tushadi. Mikroyadroviy reaktorlar esa bu muammoni tubdan hal qilishi kutilmoqda. Ular avtonom tarzda ishlab, ham fuqarolik, ham harbiy infratuzilma obʼektlarini uzoq vaqt davomida uzluksiz energiya bilan taʼminlay oladi.

CSMC kompaniyasi oʻz ishlanmalarini 2030-yilga qadar tijoriy bozorga olib chiqishni rejalashtirgan. Mazkur texnologiya Kanadadagi mavjud tadqiqot reaktorlari bazasida shakllantirilmoqda. Bu esa yangi qurilmalarni sertifikatlash va tartibga soluvchi organlardan ruxsat olish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Koinot orqali boshqariladigan energetika

Loyiha nafaqat energetik, balki yuqori texnologik yechimlarni ham oʻz ichiga oladi. CSMC allaqachon Telesat sunʼiy yoʻldosh aloqa operatori bilan hamkorlik memorandumini imzolagan. Unga koʻra, Arktikadagi mikroyadroviy reaktorlarni masofadan turib nazorat qilish va boshqarish uchun Lightspeed past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar turkumidan foydalaniladi.

Ushbu himoyalangan aloqa kanali orqali mutaxassislar minglab kilometr uzoqlikda joylashgan energetik qurilmalarning holatini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin boʻladi. Bu esa inson omili kam boʻlgan hududlarda xavfsizlikni eng yuqori darajaga koʻtaradi.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu texnologiyaning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi kelajakda boshqa mamlakatlarning uzoq va borish qiyin boʻlgan hududlarida ham qoʻllanilishi mumkin. Kanada hukumati tomonidan ajratilgan mablagʻ loyihani nazariy bosqichdan amaliy namoyish darajasiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

KanadaArktikaEnergetikaYadro TexnologiyalariInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob