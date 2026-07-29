Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdi

·26·Texno
Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdi

Boeing va NASA mutaxassislari CST-100 Starliner kosmik kema parvozlari jadvalini qayta koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kema Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) rejalashtirilgan navbatdagi yuk reysi 2026 yilning toʻrtinchi choragidan erta boʻlmagan muddatga qoldirildi. Bu qaror aerokosmik gigant uchun ham, butiborga molik kosmik dasturlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan hisobotda Boeing mazkur missiyani amalga oshirish muddati oʻzgarganini rasman tasdiqlagan. Dastlab kompaniya 2026 yilda avvaliga uchuvchisiz sinov parvozini, shundan soʻnggina odamlar boʻlgan missiyani bajarishni rejalashtirgan edi. Biroq NASA bilan oʻtkazilgan soʻnggi muhokamalar natijasida rejadagi oʻzgarishlar yuzaga keldi.

Parvozlar jadvalidagi jiddiy oʻzgarishlar

Hozirgi vaqtda kelgusi missiyalarning aniq sanalari, maqsadlari va parvoz jadvali haligacha muzokara qilinmoqda. Starliner kosmik kemasi 2024 yilda amalga oshirilgan Crew Flight Test sinov parvozidan buyon kosmosga uchgani yoʻq. Oʻsha sinov paytida kemaning dvigatel tizimlarida jiddiy nosozliklar va geliy sizib chiqishi holatlari qayd etilgan edi.

Mazkur muammolar ortidan NASA xavfsizlikni ustuvor deb bilib, apparatni Yerga ekipibsiz qaytarishga qaror qilgan. Starliner orqali stansiyaga borgan ikki nafar astronavt esa XKSda rejadagidan koʻra uzoqroq qolib, yakunda SpaceX kompaniyasiga tegishli Crew Dragon kemasida Yerga qaytib kelgan edi. Bu holat Boeing muhandislaridan texnik kamchiliklarni chuqur tahlil qilishni talab qildi.

Moliyaviy yoʻqotishlar va kelajak istiqbollari

Boeing vakillari aniqlangan muammolarni bartaraf etish borasidagi ishlar muvaffaqiyatli ketayotganini taʼkidlamoqda. Kompaniya rahbari Kelli Ortbergning soʻzlariga koʻra, Starliner kamchiliklarini bartaraf etish jarayoni yetarlicha ijobiy kechmoqda. Shunga qaramay, 2026 yil iyun oyida NASA Parvozlar xavfsizligi boʻyicha maslahat guruhi tuzatish ishlari yana bir yilgacha choʻzilishi mumkinligini ogohlantirgan edi.

Maʼlum boʻlishicha, Starliner loyihasi Boeing kosmik va mudofaa boʻlinmasidagi qatʼiy belgilangan narxlardagi soʻnggi yirik shartnomalardan biri hisoblanadi. Kompaniya ushbu dastur boʻyicha allaqachon 2 milliard dollarga yaqin mablagʻni zararga yozgan. Shunga qaramay, rahbariyat kema yana parvozlarni boshlamaguncha yangi yirik moliyaviy yoʻqotishlarni kutmayapti, biroq barcha keyingi muddatlar faqat NASA bilan kelishuvlarga bogʻliqligicha qolmoqda.

BoeingStarlinerNASAKosmosXKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob