Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildi
Mashhur uy-roʻzgʻor va mehmondoʻstlik imperiyasi asoschisi Martha Stewart sunʼiy intellekt texnologiyalari bozoriga oʻziga xos tarzda qadam qoʻydi. U uy-joyni saqlash, parvarish qilish va boshqarish vazifalarini avtomatlashtiruvchi Hint startapining hammuassislaridan biriga aylandi. Mazkur ilova uy egalariga kundalik yumushlar, energiya sarfi va turli maishiy muammolarni hal etishda yaqindan koʻmaklashish uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dastur uy egalariga texnik xizmat koʻrsatish jadvallarini tuzish, tuproq hamda havo sifatini oʻrganish, sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish kabi koʻplab masalalarda yordam beradi. Shuningdek, ilova uy-joyga oid barcha turdagi shartnomalar, hujjatlar va hisob-fakturalarni saqlaydigan raqamli ombor vazifasini ham bajaradi. Undagi oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi orqali foydalanuvchilar oʻzlarini qiziqtirgan savollarga tezkor javob olishlari mumkin.
Hint startapining bosh texnologik direktori va hammuassisi Kyle Rushning taʼkidlashicha, Martha Stewart loyihada shunchaki ramziy shaxs sifatida emas, balki real aksiyador va faol ijrochi sifatida ishtirok etmoqda. U haftasiga ikki marotaba uchrashib, ilovaning dizayni, brending asoslari, til uslubi va keltirilayotgan maʼlumotlarning aniqligini shaxsan nazorat qiladi. Xususan, tuproq tarkibi yoki uy parvarishiga oid maʼlumotlardagi xatoliklarni oʻz tajribasidan kelib chiqib tuzatishga yordam beradi.
Loyihaning kelib chiqish tarixiDastlab 2024-yilda startap uy-joylarni dekarbonizatsiya qilish va shu yoʻnalishdagi imtiyozlarni topishga yordam beruvchi vosita sifatida ish boshlagan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan mualliflar foydalanish doirasini kengaytirish katta salohiyatga ega ekanini tushunib yetishdi. Natijada loyiha butunlay oʻzgarib, har bir uy egasi uchun universal sunʼiy intellekt yordamchisiga aylantirildi.
Bugungi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari oddiy chat-botlar doirasidan chiqib, real hayotdagi kundalik muammolarni hal etishga yoʻnaltirilmoqda. Hint ilovasi ham ana shunday amaliy yechimlardan biri boʻlib, Martha Stewartning koʻp yillik shaxsiy tajribasi va maslahatlari bilan boyitilgan holda foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.
Ilovadan foydalanish tartibiHint ilovasidan foydalanishni boshlash uchun foydalanuvchi oʻz uyining manzilini kiritishi kifoya. Shundan soʻng tizim ommaviy maʼlumotlar — koʻchmas mulk reestrlari, ob-havo, tuproq xususiyatlari va kommunal tarmoqlar asosida uyning raqamli profilini yaratadi. Shuningdek, uy egalari oʻzlarining inspektsiya hisobotlari, kafolat talonlari, ipoteka hujjatlari va sugʻurta polislarini yuklashlari mumkin.
Yuklangan maʼlumotlar asosida ilova quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Poydevor ostidagi tuproq tarkibi va uning drenaj hamda xavfsizlikka taʼsirini baholash
- Uy atrofidagi havo sifati haqida maʼlumot berish
- Iqlim oʻzgarishlari va qurgʻoqchilikning sugʻurta stavkalari hamda energiya sarfiga taʼsirini tahlil qilish
- Asosiy maishiy texnika vositalarining suratlarini yuklash orqali ularga toʻgʻri xizmat koʻrsatish boʻyicha qoʻllanma olish
…