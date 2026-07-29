Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildi

·0·Texno
Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildi

Mashhur uy-roʻzgʻor va mehmondoʻstlik imperiyasi asoschisi Martha Stewart sunʼiy intellekt texnologiyalari bozoriga oʻziga xos tarzda qadam qoʻydi. U uy-joyni saqlash, parvarish qilish va boshqarish vazifalarini avtomatlashtiruvchi Hint startapining hammuassislaridan biriga aylandi. Mazkur ilova uy egalariga kundalik yumushlar, energiya sarfi va turli maishiy muammolarni hal etishda yaqindan koʻmaklashish uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dastur uy egalariga texnik xizmat koʻrsatish jadvallarini tuzish, tuproq hamda havo sifatini oʻrganish, sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish kabi koʻplab masalalarda yordam beradi. Shuningdek, ilova uy-joyga oid barcha turdagi shartnomalar, hujjatlar va hisob-fakturalarni saqlaydigan raqamli ombor vazifasini ham bajaradi. Undagi oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi orqali foydalanuvchilar oʻzlarini qiziqtirgan savollarga tezkor javob olishlari mumkin.

Hint startapining bosh texnologik direktori va hammuassisi Kyle Rushning taʼkidlashicha, Martha Stewart loyihada shunchaki ramziy shaxs sifatida emas, balki real aksiyador va faol ijrochi sifatida ishtirok etmoqda. U haftasiga ikki marotaba uchrashib, ilovaning dizayni, brending asoslari, til uslubi va keltirilayotgan maʼlumotlarning aniqligini shaxsan nazorat qiladi. Xususan, tuproq tarkibi yoki uy parvarishiga oid maʼlumotlardagi xatoliklarni oʻz tajribasidan kelib chiqib tuzatishga yordam beradi.

Loyihaning kelib chiqish tarixi

Dastlab 2024-yilda startap uy-joylarni dekarbonizatsiya qilish va shu yoʻnalishdagi imtiyozlarni topishga yordam beruvchi vosita sifatida ish boshlagan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan mualliflar foydalanish doirasini kengaytirish katta salohiyatga ega ekanini tushunib yetishdi. Natijada loyiha butunlay oʻzgarib, har bir uy egasi uchun universal sunʼiy intellekt yordamchisiga aylantirildi.

Bugungi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari oddiy chat-botlar doirasidan chiqib, real hayotdagi kundalik muammolarni hal etishga yoʻnaltirilmoqda. Hint ilovasi ham ana shunday amaliy yechimlardan biri boʻlib, Martha Stewartning koʻp yillik shaxsiy tajribasi va maslahatlari bilan boyitilgan holda foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.

Ilovadan foydalanish tartibi

Hint ilovasidan foydalanishni boshlash uchun foydalanuvchi oʻz uyining manzilini kiritishi kifoya. Shundan soʻng tizim ommaviy maʼlumotlar — koʻchmas mulk reestrlari, ob-havo, tuproq xususiyatlari va kommunal tarmoqlar asosida uyning raqamli profilini yaratadi. Shuningdek, uy egalari oʻzlarining inspektsiya hisobotlari, kafolat talonlari, ipoteka hujjatlari va sugʻurta polislarini yuklashlari mumkin.

Yuklangan maʼlumotlar asosida ilova quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Poydevor ostidagi tuproq tarkibi va uning drenaj hamda xavfsizlikka taʼsirini baholash
  • Uy atrofidagi havo sifati haqida maʼlumot berish
  • Iqlim oʻzgarishlari va qurgʻoqchilikning sugʻurta stavkalari hamda energiya sarfiga taʼsirini tahlil qilish
  • Asosiy maishiy texnika vositalarining suratlarini yuklash orqali ularga toʻgʻri xizmat koʻrsatish boʻyicha qoʻllanma olish
Mazkur imkoniyatlar uy egalariga oʻz mulklarini samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va kutilmagan nosozliklarning oldini olish imkonini beradi.

Artificial IntelligenceMartha StewartHintTech StartupSmart Home
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob