Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqda
Maʼlumotlar xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi Cyera kompaniyasi sunʼiy intellekt agentlarining jadal koʻpayib borishi fonida ushbu yoʻnalishdagi xavfsizlikni taʼminlash uchun Oasis Security startapini taxminan 1 milliard dollarga sotib olish boʻyicha niyat bayonnomasini imzoladi. TechCrunch nashri va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur yirik bitim asosan naqd pul shaklida, qolgan qismi esa Cyera aksiyalari koʻrinishida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2022-yilda asos solingan Oasis Security kompaniyasi inson ishtirokisiz boshqariladigan identifikatorlar, birinchi navbatda sunʼiy intellekt agentlariga ixtisoslashgan. Bugungi kunda korporativ muhitda sunʼiy intellekt agentlari sonining keskin oʻsib borishi kompaniyalardan ularning xatti-harakatlarini doimiy nazorat qiluvchi hamda boshqa dasturlarga kirish huquqlarini xavfsiz taqsimlovchi maxsus kiberxavfsizlik dasturiy taʼminotini joriy etishni talab qilmoqda.
Kiberxavfsizlik bozorida faol birlashishlar davriOasis oʻz faoliyati davomida Accel, Craft Ventures va Cyberstarts kabi nufuzli investorlardan jami 195 million dollar atrofida investitsiya jalb qilishga ulgurgan edi. Mazkur xarid korxonalarni sunʼiy intellekt yordamida uyushtiriladigan tahdidlardan himoya qiluvchi kiberxavfsizlik provayderlari bozorida talab keskin oshib borayotganini yaqqol koʻrsatib beradi.
Oʻz navbatida, Cyera ham yaqinda 12 milliard dollarlik baholash qiymati asosida 600 million dollar mablagʻ toʻplagan edi. Umumiy investorlarga ega boʻlgan ushbu ikki kompaniya kelgusida oʻz imkoniyatlarini birlashtirishni maqsad qilgan. Cyera oxirgi paytlarda faol ravishda boshqa startoplarni ham xarid qilib kelmoqda.
Yagona xavfsizlik platformasini yaratish sariBirlashish jarayoni yakunlangach, Cyera rahbariyati Oasis texnologiyalarini yagona identifikatsiya va maʼlumotlar xavfsizligi platformasiga toʻliq integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Bu esa korxonalarga oʻzlarining raqamli aktivlari va zamonaviy intellektual tizimlarini tashqi hamda ichki xavflardan yanada ishonchli himoya qilish imkonini beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Cyera kompaniyasining yillik takroriy daromad koʻrsatkichi 150 million dollardan oshgan boʻlsa-da, tashkilot hozircha sof foyda bilan ishlamayapti. Besh yillik tarixga ega mazkur maʼlumotlar xavfsizligi giganti shu vaqtgacha umumiy hisobda 2,3 milliard dollarga yaqin sarmoya toʻplagan.
…