Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqda

·21·Texno
Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqda

Maʼlumotlar xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi Cyera kompaniyasi sunʼiy intellekt agentlarining jadal koʻpayib borishi fonida ushbu yoʻnalishdagi xavfsizlikni taʼminlash uchun Oasis Security startapini taxminan 1 milliard dollarga sotib olish boʻyicha niyat bayonnomasini imzoladi. TechCrunch nashri va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur yirik bitim asosan naqd pul shaklida, qolgan qismi esa Cyera aksiyalari koʻrinishida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2022-yilda asos solingan Oasis Security kompaniyasi inson ishtirokisiz boshqariladigan identifikatorlar, birinchi navbatda sunʼiy intellekt agentlariga ixtisoslashgan. Bugungi kunda korporativ muhitda sunʼiy intellekt agentlari sonining keskin oʻsib borishi kompaniyalardan ularning xatti-harakatlarini doimiy nazorat qiluvchi hamda boshqa dasturlarga kirish huquqlarini xavfsiz taqsimlovchi maxsus kiberxavfsizlik dasturiy taʼminotini joriy etishni talab qilmoqda.

Kiberxavfsizlik bozorida faol birlashishlar davri

Oasis oʻz faoliyati davomida Accel, Craft Ventures va Cyberstarts kabi nufuzli investorlardan jami 195 million dollar atrofida investitsiya jalb qilishga ulgurgan edi. Mazkur xarid korxonalarni sunʼiy intellekt yordamida uyushtiriladigan tahdidlardan himoya qiluvchi kiberxavfsizlik provayderlari bozorida talab keskin oshib borayotganini yaqqol koʻrsatib beradi.

Oʻz navbatida, Cyera ham yaqinda 12 milliard dollarlik baholash qiymati asosida 600 million dollar mablagʻ toʻplagan edi. Umumiy investorlarga ega boʻlgan ushbu ikki kompaniya kelgusida oʻz imkoniyatlarini birlashtirishni maqsad qilgan. Cyera oxirgi paytlarda faol ravishda boshqa startoplarni ham xarid qilib kelmoqda.

Yagona xavfsizlik platformasini yaratish sari

Birlashish jarayoni yakunlangach, Cyera rahbariyati Oasis texnologiyalarini yagona identifikatsiya va maʼlumotlar xavfsizligi platformasiga toʻliq integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Bu esa korxonalarga oʻzlarining raqamli aktivlari va zamonaviy intellektual tizimlarini tashqi hamda ichki xavflardan yanada ishonchli himoya qilish imkonini beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Cyera kompaniyasining yillik takroriy daromad koʻrsatkichi 150 million dollardan oshgan boʻlsa-da, tashkilot hozircha sof foyda bilan ishlamayapti. Besh yillik tarixga ega mazkur maʼlumotlar xavfsizligi giganti shu vaqtgacha umumiy hisobda 2,3 milliard dollarga yaqin sarmoya toʻplagan.

CyeraOasis SecuritySunʼiy intellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob