Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·26·Sport
Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

Angliyaning amaldagi chempioni Manchester Siti Fransiyaning Lill klubi yarimhimoyachisi Ayub Buddini oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida jiddiy qadam tashladi. Sky Sport xabar berishicha, shaharliklar mazkur transfer poygasida oʻzining asosiy raqobatchisi Arsenalni ortda qoldirib, muzokaralarda sezilarli ustunlikka erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq London klubi ushbu iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritishda yaqqol favorit sifatida koʻrilayotgan edi. Biroq Arsenal rahbariyatining eʼtiborni Bruno Gimaraes transferiga qaratishi Manchester Siti jamoasiga imkoniyat berdi va ular vaziyatni oʻz nazoratiga oldi. Natijada, 18 yoshli futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻliya allaqachon toʻliq kelishib olindi.

Muzokaralar va moliyaviy tafsilotlar

Hozirgi vaqtda klublar oʻrtasidagi muzokaralar deyarli uzluksiz davom etmoqda. Manchester Siti sport direktori Ugo Viana va Lill prezidenti Olivye Letang rasmiy uchrashuvlardan koʻra muntazam telefon qoʻngʻiroqlariga tayangan holda aloqa oʻrnatishgan. Ingliz klubi allaqachon bir nechta ogʻzaki takliflar yuborgan boʻlsa-da, fransuz tomoni oʻz tarbiyalanuvchisi uchun eng yaxshi bitimga erishish maqsadida ularning barchasini rad etdi.

Lill klubi oʻzining moliyaviy talablaridan qatʼiy chekinmayapti va futbolchi uchun 100 million yevro miqdoridagi gonorar talab qilmoqda. Oʻz navbatida, Manchester Siti transferni qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga olgan holda qariyb 90 million yevro evaziga yakunlashni rejalashtirmoqda. Hozircha ikki klub oʻrtasidagi asosiy toʻsiq aynan shu moliyaviy tafovut boʻlib qolmoqda.

Futbolchining kelajagi va xalqaro maydondagi ishtirok

Ayub Buddining Lill bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, futbolchining shaxsiy kelishuvi boʻyicha hech qanday muammo yoʻq. U Manchester Siti taklif qilgan va 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan foydali shartnomaga rozi boʻlib, yangi jamoaga oʻtishga toʻliq tayyor ekanini bildirgan.

Oʻsmir yoshiga qaramay, yarimhimoyachi joriy mavsumgacha Lill safida barcha turnirlarda 96 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Shuningdek, u Marokash terma jamoasi safida Jahon chempionatidagi ishtiroki orqali butun dunyo eʼtiborini tortdi. Garchi uning jamoasi chorak finalda Fransiyaga 2:0 hisobida imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Buddining maydon markazidagi ishonchli oʻyini Manchester Sitining eʼtiborini qozonish uchun yetarli boʻldi.

Manchester SitiAyub BuddiLilltransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi