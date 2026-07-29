Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdi

·25·Texno
Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdi

Sunʼiy intellektga ixtisoslashgan brauzerlar bozori jadal rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda, biroq ularning asosiy yoʻnalishi oʻzgarib bormoqda. Avvaliga oddiy foydalanuvchilarning kundalik vazifalariga qaratilgan loyihalar bugunga kelib chuqurroq ixtisoslashuv va avtomatlashtirish sari intilmoqda. TechCrunch xabar qilishicha, Perplexity kompaniyasining sobiq xodimi tomonidan asos solingan Polar startapi aynan bilim sohasi xodimlari uchun moʻljallangan yangi sunʼiy intellekt brauzerini taqdim etdi va 5,7 million dollar miqdorida boshlangʻich sarmoya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellektli brauzerlar evolyutsiyasi

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda yirik va kichik kompaniyalar internetda kezish interfeysini egallash uchun sunʼiy intellektni bevosita brauzerlarga integratsiya qilishga urinib koʻrdilar. OpenAI oʻzining Atlas loyihasidan voz kechdi, The Browser Company oʻz navbatida Atlassian tomonidan sotib olindi va Dia brauzerini mahsuldorlik masalalariga yoʻnaltirdi. Shuningdek, Firefox oʻzining SI urinishlarida foydalanuvchilarga oʻchirish tugmasini taqdim etgan boʻlsa-da, baribir tanqidlarga uchradi.

Joriy yilda esa eʼtibor agentlar va avtomatlashtirish jarayonlariga koʻchirildi. Strawberry, Browser Use va Aside kabi startaplar agentlik xususiyatiga ega brauzerlarni ishlab chiqmoqda. Hatto Perplexity kompaniyasining Comet loyihasi ham asta-sekin brauzer agentlarini taqdim etish tomon harakatlanmoqda. Ana shunday oʻzgarishlar fonida Polar startapi yuzaga keldi.

Bilim sohasi va professional vazifalar uchun yechim

Polar bosh direktori Kevin Jiangning taʼkidlashicha, birinchi avlod sunʼiy intellekt brauzerlari foydalanuvchilarning odatiy qidiruv tizimini oʻzgartirishga va sayohatlarni bron qilish kabi vazifalar uchun chatlardan foydalanishga harakat qilgan, biroq bu uzoq muddatli istiqbolda mustahkam poydevor boʻla olmadi. Oddiy isteʼmolchilar har kuni yoki har hafta aviachipta bron qilmaydi, shuning uchun ommaviy foydalanuvchilar uchun bunday brauzerlarning qiymati unchalik yuqori emas edi.

Shu sababli Polar oʻz eʼtiborini ommaviy isteʼmolchilarga emas, balki sunʼiy intellekt agentlari haqiqatan ham qadrli boʻlgan sohaga — bilim bilan ishlaydigan mutaxassislarga qaratdi. Yangi brauzer yordamida foydalanuvchilar ish jarayonlarini rejalashtirish, soʻrovlarni saqlash va ochiq vvaraqlarga asoslangan agentlarga vazifalarni topshirish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Imkoniyatlar va moliyalashtirish

Kompaniyaning taʼkidlashicha, brauzerdan texnik koʻnikmalarga ega boʻlmagan foydalanuvchilar ham osongina foydalana oladi. U savdo, kadrlar bilan ishlash, marketing, tadqiqot va biznes operatsiyalari kabi yoʻnalishlarda koʻmaklashishi mumkin. Madrona boshqaruvidagi ushbu 5,7 million dollarlik sarmoya bosqichi startap uchun muhim qadam boʻldi.

  • Brauzerdan foydalanish bepul boʻlib, sunʼiy intellekt vazifalari uchun kundalik cheklangan kreditlar taqdim etiladi.
  • Kattaroq limitlarga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun oyiga 20 dollardan boshlanadigan obuna rejalari mavjud.
  • Ayni paytda bazadagi koʻpchilik foydalanuvchilar Polar brauzeridan asosiy brauzeriga qoʻshimcha ravishda faqat vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanmoqda.
Startapning asosiy maqsadi avtomatlashtirish vositasiga aylanishdir va u hozirgi kunda brauzer buning uchun eng maqbul usul ekanligiga ishonadi. Shunga qaramay, kompaniya kompyuterdan foydalanish kabi boshqa yoʻnalishlarni ham oʻrganishga ochiq. Madrona hamkori Sabrina Albertning soʻzlariga koʻra, bilim sohasi xodimlari uchun vazifalarni avtomatlashtirish ulkan bozor hisoblanadi.

PolarSunʼiy intellektBrauzerPerplexityTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob