Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdi
Sunʼiy intellektga ixtisoslashgan brauzerlar bozori jadal rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda, biroq ularning asosiy yoʻnalishi oʻzgarib bormoqda. Avvaliga oddiy foydalanuvchilarning kundalik vazifalariga qaratilgan loyihalar bugunga kelib chuqurroq ixtisoslashuv va avtomatlashtirish sari intilmoqda. TechCrunch xabar qilishicha, Perplexity kompaniyasining sobiq xodimi tomonidan asos solingan Polar startapi aynan bilim sohasi xodimlari uchun moʻljallangan yangi sunʼiy intellekt brauzerini taqdim etdi va 5,7 million dollar miqdorida boshlangʻich sarmoya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sunʼiy intellektli brauzerlar evolyutsiyasiixbt.com va boshqa texnologik manbalar maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda yirik va kichik kompaniyalar internetda kezish interfeysini egallash uchun sunʼiy intellektni bevosita brauzerlarga integratsiya qilishga urinib koʻrdilar. OpenAI oʻzining Atlas loyihasidan voz kechdi, The Browser Company oʻz navbatida Atlassian tomonidan sotib olindi va Dia brauzerini mahsuldorlik masalalariga yoʻnaltirdi. Shuningdek, Firefox oʻzining SI urinishlarida foydalanuvchilarga oʻchirish tugmasini taqdim etgan boʻlsa-da, baribir tanqidlarga uchradi.
Joriy yilda esa eʼtibor agentlar va avtomatlashtirish jarayonlariga koʻchirildi. Strawberry, Browser Use va Aside kabi startaplar agentlik xususiyatiga ega brauzerlarni ishlab chiqmoqda. Hatto Perplexity kompaniyasining Comet loyihasi ham asta-sekin brauzer agentlarini taqdim etish tomon harakatlanmoqda. Ana shunday oʻzgarishlar fonida Polar startapi yuzaga keldi.
Bilim sohasi va professional vazifalar uchun yechimPolar bosh direktori Kevin Jiangning taʼkidlashicha, birinchi avlod sunʼiy intellekt brauzerlari foydalanuvchilarning odatiy qidiruv tizimini oʻzgartirishga va sayohatlarni bron qilish kabi vazifalar uchun chatlardan foydalanishga harakat qilgan, biroq bu uzoq muddatli istiqbolda mustahkam poydevor boʻla olmadi. Oddiy isteʼmolchilar har kuni yoki har hafta aviachipta bron qilmaydi, shuning uchun ommaviy foydalanuvchilar uchun bunday brauzerlarning qiymati unchalik yuqori emas edi.
Shu sababli Polar oʻz eʼtiborini ommaviy isteʼmolchilarga emas, balki sunʼiy intellekt agentlari haqiqatan ham qadrli boʻlgan sohaga — bilim bilan ishlaydigan mutaxassislarga qaratdi. Yangi brauzer yordamida foydalanuvchilar ish jarayonlarini rejalashtirish, soʻrovlarni saqlash va ochiq vvaraqlarga asoslangan agentlarga vazifalarni topshirish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Imkoniyatlar va moliyalashtirishKompaniyaning taʼkidlashicha, brauzerdan texnik koʻnikmalarga ega boʻlmagan foydalanuvchilar ham osongina foydalana oladi. U savdo, kadrlar bilan ishlash, marketing, tadqiqot va biznes operatsiyalari kabi yoʻnalishlarda koʻmaklashishi mumkin. Madrona boshqaruvidagi ushbu 5,7 million dollarlik sarmoya bosqichi startap uchun muhim qadam boʻldi.
- Brauzerdan foydalanish bepul boʻlib, sunʼiy intellekt vazifalari uchun kundalik cheklangan kreditlar taqdim etiladi.
- Kattaroq limitlarga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun oyiga 20 dollardan boshlanadigan obuna rejalari mavjud.
- Ayni paytda bazadagi koʻpchilik foydalanuvchilar Polar brauzeridan asosiy brauzeriga qoʻshimcha ravishda faqat vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanmoqda.
…