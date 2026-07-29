Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdi
Portronics kompaniyasi texnika va erishish qiyin boʻlgan joylarni tozalash uchun moʻljallangan Tornado Plus nomli yangi simsiz havo pistoletini namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari va yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi hamda kundalik foydalanishda chang va kirga qarshi kurashishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zamonaviy gadjetlar, noutbuk klaviaturalari, kompyuter tizim bloklari hamda avtomobil salonlari vaqt oʻtishi bilan chang va mayda zarrachalar bilan ifloslanishi tabiiy hol. Anʼanaviy tozalash vositalari har doim ham tor oraliqlardagi kirni toʻliq tozalay olmaydi. Yangi qurilma ana shunday muammolarni samarali hal qilishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga ortiqcha qiyinchiliklarsiz texnikani ozoda saqlash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va ishlash rejimlariQurilmaning ogʻirligi atigi 289 grammni tashkil etib, pistolet shaklida yasalgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uning ichiga quvvati 160 W boʻlgan choʻtkasiz dvigatel oʻrnatilgan boʻlib, u uch xil tezlik rejimida ishlay oladi. Minimal tezlik daqiqasiga 25 000 aylanishni tashkil etib, nozik elektronika jihozlarini ehtiyotkorlik bilan tozalash uchun mos keladi.
Oʻrta rejimda qurilma daqiqasiga 60 000 aylanish tezligida ishlasa, maksimal rejimda qanotchalar sekundiga yanada kuchliroq harakatlanib, tezlikni 130 000 aylanish/daqiqagacha yetkazadi. Bu esa yillar davomida yigʻilib qolgan eng qiyin va oʻrnashib qolgan changlarni ham quvvatli havo oqimi yordamida tezda haydab chiqarishni taʼminlaydi.
Avtonomlik va xavfsizlik tizimiTornado Plus modeli har biri 3000 mA·soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita akkumulyator bilan taʼminlangan. Toʻliq quvvatlanish jarayoni USB-C porti orqali taxminan uch soat vaqt oladi. Avtonom ishlash vaqti tanlangan rejimga qarab oʻzgaradi: minimal tezlikda 30 daqiqagacha, oʻrtacha tezlikda 25 daqiqagacha va maksimal quvvatda 10 daqiqagacha davom etishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Qurilma ortiqcha yuklamadan himoya qilish tizimi, qizib ketganda avtomatik oʻchish funksiyasi hamda quvvatni tejash maqsadida uch daqiqa davomida ishlatilmasa oʻchib qolish xususiyati bilan jihozlangan. Toʻplamdagi almashtiriladigan nasadkalar tor ventilyatsiya teshiklarini tozalashni yanada qulaylashtiradi.
…