Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdi

·32·Texno
Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdi

Portronics kompaniyasi texnika va erishish qiyin boʻlgan joylarni tozalash uchun moʻljallangan Tornado Plus nomli yangi simsiz havo pistoletini namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari va yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi hamda kundalik foydalanishda chang va kirga qarshi kurashishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy gadjetlar, noutbuk klaviaturalari, kompyuter tizim bloklari hamda avtomobil salonlari vaqt oʻtishi bilan chang va mayda zarrachalar bilan ifloslanishi tabiiy hol. Anʼanaviy tozalash vositalari har doim ham tor oraliqlardagi kirni toʻliq tozalay olmaydi. Yangi qurilma ana shunday muammolarni samarali hal qilishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga ortiqcha qiyinchiliklarsiz texnikani ozoda saqlash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash rejimlari

Qurilmaning ogʻirligi atigi 289 grammni tashkil etib, pistolet shaklida yasalgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uning ichiga quvvati 160 W boʻlgan choʻtkasiz dvigatel oʻrnatilgan boʻlib, u uch xil tezlik rejimida ishlay oladi. Minimal tezlik daqiqasiga 25 000 aylanishni tashkil etib, nozik elektronika jihozlarini ehtiyotkorlik bilan tozalash uchun mos keladi.

Oʻrta rejimda qurilma daqiqasiga 60 000 aylanish tezligida ishlasa, maksimal rejimda qanotchalar sekundiga yanada kuchliroq harakatlanib, tezlikni 130 000 aylanish/daqiqagacha yetkazadi. Bu esa yillar davomida yigʻilib qolgan eng qiyin va oʻrnashib qolgan changlarni ham quvvatli havo oqimi yordamida tezda haydab chiqarishni taʼminlaydi.

Avtonomlik va xavfsizlik tizimi

Tornado Plus modeli har biri 3000 mA·soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita akkumulyator bilan taʼminlangan. Toʻliq quvvatlanish jarayoni USB-C porti orqali taxminan uch soat vaqt oladi. Avtonom ishlash vaqti tanlangan rejimga qarab oʻzgaradi: minimal tezlikda 30 daqiqagacha, oʻrtacha tezlikda 25 daqiqagacha va maksimal quvvatda 10 daqiqagacha davom etishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Qurilma ortiqcha yuklamadan himoya qilish tizimi, qizib ketganda avtomatik oʻchish funksiyasi hamda quvvatni tejash maqsadida uch daqiqa davomida ishlatilmasa oʻchib qolish xususiyati bilan jihozlangan. Toʻplamdagi almashtiriladigan nasadkalar tor ventilyatsiya teshiklarini tozalashni yanada qulaylashtiradi.

PortronicsTexnologiyalarGadjetlarYangiliklarTozalash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob