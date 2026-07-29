Encore AI mijozlar qoʻngʻiroqlaridan taʼlim oluvchi agentlar uchun 30 million dollar jalb qildi
Sunʼiy intellekt sohasidagi startaplar qatoriga qoʻshilgan Encore AI mijozlar bilan muloqotlarni tahlil qilib, savdo va qoʻllab-quvvatlash jamoalariga yordam beruvchi ovozli agentlarni yaratish uchun 30 million dollar miqdorida investitsiya toʻpladi. Team8 boshchiligida oʻtkazilgan A seriyasidagi moliyalashtirish raundi kompaniyaga oʻz texnologiyalarini yanada rivojlantirish va bozorlardagi mavqeini mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu moliyaviy yordam zamonaviy texnologiyalar yordamida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish qanchalik dolzarb ekanini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, 2022 yilda Insait IO nomi ostida bosh direktor Dvir Ginzburg tomonidan asos solingan kompaniya dastlab moliya maslahatchilari uchun tavsiya dasturlarini ishlab chiqqan edi. Hozirda rebrendingdan oʻtib, Encore AI deya nomlangan startap oʻz tizimini sezilarli darajada kengaytirdi. Yangi platforma xodimlar va mijozlar oʻrtasidagi suhbatlarni tahlil qilish, qaysi yondashuvlar muvaffaqiyatli yakunlanganini aniqlash hamda shu asosda sunʼiy intellekt agentlarini oʻqitish imkoniyatiga ega.
Interaksiya konchilik texnologiyasi va uning afzalliklariDvir Ginzburg bu jarayonni «interaksiya konchiligi» deb ataydi. Kompaniya platformasi qoʻngʻiroqlar yozuvlari, elektron pochta xabarlari, matnli xabarlarni toʻplaydi va bu maʼlumotlarni CRM tizimlari bilan bogʻlaydi. Shundan soʻng mijozlar bilan muloqot bosqichlarga boʻlinib, suhbatning qaysi qismi jarayonni oldinga siljitgani yoki aksincha, muvaffaqiyatsiz boʻlgani oʻrganiladi. Natijada yaratilgan agentlar tashkilot xodimlari foydalanadigan eng kuchli qoʻllanmalar va tajribalarga tayanib ishlaydi.
Eksklyuziv intervyuda Ginzburgning taʼkidlashicha, ularning agentlari baʼzida xodimlar ishlatadigan hazillar, latifalar yoki hayotiy misollargacha qoʻllashi mumkin. Chunki ular real muloqotlarda muvaffaqiyat qozongan uslublar asosida ishlaydi. Ushbu sunʼiy intellekt agentlari mijozlar bilan ovozli yoki matnli aloqaga chiqishi yoxud xodimlarga muloqot davomida kerakli javoblar va taktik tavsiyalarni beruvchi yordamchi vazifasini bajarishi mumkin.
Bozor dinamikasi va raqobat muhitiBugungi kunda kompaniyaning dunyo boʻylab 40 dan ortiq yirik korporativ mijozlari mavjud boʻlib, ularning aksariyat qismini moliya institutlari tashkil etadi. Ginzburgning soʻzlariga koʻra, Encore AI kompaniyasining yillik doimiy daromadi bundan 18 oy oldin oʻtkazilgan boshlangʻich moliyalashtirish raunidagiga nisbatan besh baravardan ziyodroqqa oshgan, biroq aniq raqamlar oshkor etilmagan.
Shunga qaramay, mazkur bozor tez rivojlanib borayotgani sababli kelgusida Salesforce, SAP, Zoho va HubSpot kabi yirik CRM provayderlari ham shunga oʻxshash funksiyalarni oʻz platformalarida joriy etishi mumkin. Biroq Ginzburgning fikricha, shunchaki maʼlumotlarga ega boʻlishning oʻzi yetarli emas, chunki tashkilotlar oʻz tarixiy muloqotlarini sunʼiy intellekt agentlarining asosiy poydevoriga aylantirish uchun tubdan oʻzgarishlarni amalga oshirishi talab etiladi.
…