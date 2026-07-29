Encore AI mijozlar qoʻngʻiroqlaridan taʼlim oluvchi agentlar uchun 30 million dollar jalb qildi

·26·Texno
Encore AI mijozlar qoʻngʻiroqlaridan taʼlim oluvchi agentlar uchun 30 million dollar jalb qildi

Sunʼiy intellekt sohasidagi startaplar qatoriga qoʻshilgan Encore AI mijozlar bilan muloqotlarni tahlil qilib, savdo va qoʻllab-quvvatlash jamoalariga yordam beruvchi ovozli agentlarni yaratish uchun 30 million dollar miqdorida investitsiya toʻpladi. Team8 boshchiligida oʻtkazilgan A seriyasidagi moliyalashtirish raundi kompaniyaga oʻz texnologiyalarini yanada rivojlantirish va bozorlardagi mavqeini mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu moliyaviy yordam zamonaviy texnologiyalar yordamida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish qanchalik dolzarb ekanini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, 2022 yilda Insait IO nomi ostida bosh direktor Dvir Ginzburg tomonidan asos solingan kompaniya dastlab moliya maslahatchilari uchun tavsiya dasturlarini ishlab chiqqan edi. Hozirda rebrendingdan oʻtib, Encore AI deya nomlangan startap oʻz tizimini sezilarli darajada kengaytirdi. Yangi platforma xodimlar va mijozlar oʻrtasidagi suhbatlarni tahlil qilish, qaysi yondashuvlar muvaffaqiyatli yakunlanganini aniqlash hamda shu asosda sunʼiy intellekt agentlarini oʻqitish imkoniyatiga ega.

Interaksiya konchilik texnologiyasi va uning afzalliklari

Dvir Ginzburg bu jarayonni «interaksiya konchiligi» deb ataydi. Kompaniya platformasi qoʻngʻiroqlar yozuvlari, elektron pochta xabarlari, matnli xabarlarni toʻplaydi va bu maʼlumotlarni CRM tizimlari bilan bogʻlaydi. Shundan soʻng mijozlar bilan muloqot bosqichlarga boʻlinib, suhbatning qaysi qismi jarayonni oldinga siljitgani yoki aksincha, muvaffaqiyatsiz boʻlgani oʻrganiladi. Natijada yaratilgan agentlar tashkilot xodimlari foydalanadigan eng kuchli qoʻllanmalar va tajribalarga tayanib ishlaydi.

Eksklyuziv intervyuda Ginzburgning taʼkidlashicha, ularning agentlari baʼzida xodimlar ishlatadigan hazillar, latifalar yoki hayotiy misollargacha qoʻllashi mumkin. Chunki ular real muloqotlarda muvaffaqiyat qozongan uslublar asosida ishlaydi. Ushbu sunʼiy intellekt agentlari mijozlar bilan ovozli yoki matnli aloqaga chiqishi yoxud xodimlarga muloqot davomida kerakli javoblar va taktik tavsiyalarni beruvchi yordamchi vazifasini bajarishi mumkin.

Bozor dinamikasi va raqobat muhiti

Bugungi kunda kompaniyaning dunyo boʻylab 40 dan ortiq yirik korporativ mijozlari mavjud boʻlib, ularning aksariyat qismini moliya institutlari tashkil etadi. Ginzburgning soʻzlariga koʻra, Encore AI kompaniyasining yillik doimiy daromadi bundan 18 oy oldin oʻtkazilgan boshlangʻich moliyalashtirish raunidagiga nisbatan besh baravardan ziyodroqqa oshgan, biroq aniq raqamlar oshkor etilmagan.

Shunga qaramay, mazkur bozor tez rivojlanib borayotgani sababli kelgusida Salesforce, SAP, Zoho va HubSpot kabi yirik CRM provayderlari ham shunga oʻxshash funksiyalarni oʻz platformalarida joriy etishi mumkin. Biroq Ginzburgning fikricha, shunchaki maʼlumotlarga ega boʻlishning oʻzi yetarli emas, chunki tashkilotlar oʻz tarixiy muloqotlarini sunʼiy intellekt agentlarining asosiy poydevoriga aylantirish uchun tubdan oʻzgarishlarni amalga oshirishi talab etiladi.

Encore AISuniytellektInvestitsiyaTexnologiyalarBiznesAvtomatlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob