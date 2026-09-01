NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdi

·42·Texno
NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdi

NASA kosmik agentligi oʻzining afsonaviy Neil Gehrels Swift orbital observatoriyasini ilmiy kuzatuvlar rejimiga qaytardi. ixbt.com xabar berishicha, qurilma orbital pasayishini sekinlashtirishga qaratilgan maxsus rejimdagi oylik tanaffusdan soʻng yana oʻz vazifasini bajarishga kirishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, joriy yilning 26-avgust kuni mutaxassislar uchta ilmiy asbobdan ikkitasini — XRT rentgen teleskopi hamda UVOT ultrabinafsha va optik teleskopini qayta yoqishgan. Mazkur uskunalar aerodinamik qarshilikni kamaytirish va apparatning orbitada qolish muddatini uzaytirish maqsadida fevral oyida oʻchirilgan edi.

Fazoviy asboblar va qutqaruv missiyasining muvaffaqiyatsizligi

Hozircha uchinchi asbob — BAT gamma-nurlar teleskopi oʻchirilgan holda qolmoqda. U aprel oyida energiya tejamkorligi va quyosh batareyalari yoʻnalishini oʻzgartirish orqali atmosfera qarshiligini yanada kamaytirish uchun toʻxtatilgan edi. NASA vakillarining rejasiga koʻra, mazkur qurilma ham yaqin haftalar ichida toʻliq ishga tushiriladi.

Aslida Swift teleskopini yuqoriroq orbitaga olib chiqish uchun Katalyst Space kompaniyasining LINK xususiy apparatidan foydalanish rejalashtirilgan edi. 3-iyul kuni amalga oshirilgan uchishdan soʻng kosmik kema observatoriya bilan yaqinlashib, uni qamrab olishi kerak edi. Biroq missiya reja boʻyicha ketmadi: orientatsiya tizimining uchta mahorigidan ikkitasi ishdan chiqdi va harakatlantiruvchi qurilma oʻz funksiyasini qisman yoʻqotdi. Oqibatda, 19-avgust kuni NASA va Katalyst ushbu urinishdan rasman voz kechdi.

Teleskopning kelajagi va yakuniy bosqich

2004-yilda koinotga uchirilgan Swift dastlab atigi ikki yillik xizmat muddatiga moʻljallangan boʻlsa-da, bugunga kelib 21 yildan ortiq vaqt davomida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Bu davr mobaynida u gamma-chaqnashlar va boshqa qisqa muddatli kosmik hodisalarni oʻrganishdagi asosiy vositalardan biriga aylandi.

Biroq asosiy muammo shundaki, teleskopning oʻz harakatlantiruvchi tizimi mavjud emas. Yuqori quyosh faolligi sababli Yer atmosferasining yuqori qatlamlari kengayib, qarshilik kuchaydi va qurilmaning orbitasi tezroq pastlab bormoqda. NASA bahosiga koʻra, yaqin bir-ikki oy ichida Swift taxminan 300 kilometr balandlikka tushadi va shundan soʻng qulash jarayoni tezlashadi. Agar orbitani koʻtarishning boshqa usuli topilmasa, observatoriya 2026-yilning oxirigacha Yer atmosferasiga kirib, asosan yonib ketishi kutilmoqda. Ungacha esa qurilma oʻzining ilmiy dasturini bajarishda davom etadi.

NASASwiftTeleskopKoinotAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaBugun, 16:59Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiVivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiBugun, 15:51Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 15:20Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiBugun, 13:54Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi