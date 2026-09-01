Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi
Smartfonlar bozorida mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan yana bir yirik qurilma tayyorlanmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Smart Pikachu taxallusi ostidagiinsayder Vivo X500 seriyasining eng ilgʻor modeli boʻlmish Vivo X500 Pro Max smartfoni haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. Yangi qurilma nafaqat yuqori unumdorligi, balki mobilografiya ixlosmandlarini lol qoldiruvchi noyob optik imkoniyatlari bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, flagmanning uch karrali asosiy kamerasi surat va video sifatini tubdan yaxshilashga moʻljallangan. Xususan, asosiy modul professional darajadagi gimbal yoki stedicam kabi karnay suspensiyasi (suspension) darajasidagi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlanadi. Bunday texnologiya harakat paytida ham qurilmaning tebranishlarini nihoyatda samarali kompensatsiya qilib, tiniq suratlar hamda silliq videolar yozib olish imkonini beradi.
Rekord darajadagi periskop modul va yuqori kadrlar chastotasiQurilmaning periskopik teleobyektivi ham eʼtirofga loyiq jihatlari bilan ajralib turadi. Insayderning taʼkidlashicha, mazkur obyektif hozirgi kunda mavjud boʻlgan barcha periskop kameralar orasida eng yirik sensor oʻlchamiga ega boʻladi. Bu esa uzoqdagi obyektlarni yaqinlashtirib suratga olishda yorugʻlikni qabul qilish koʻrsatkichini keskin oshiradi.
Avvalroq kompaniya vakili Xan Bosyao ham Vivo X500 seriyasining asosiy xususiyatlaridan birini maʼlum qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Vivo X500 Pro modeli 4K formatida soniyasiga 240, 480 yoki hatto 960 kadr tezlikda video yozib olish imkonini beruvchi tarixdagi ilk smartfonga aylanadi. Tasvirni qayta ishlash jarayonida Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi muhim rol oʻynaydi.
MediaTek bilan hamkorlik va yangi protsessorTexnologik taraqqiyot fonida Vivo kompaniyasi MediaTek bilan birgalikda maxsus yangi chip ishlab chiqayotganini ham tasdiqladi. Ushbu hamkorlik nafaqat umumiy unumdorlikni oshirishga, balki sunʼiy intellekt va vizual algoritmlar yordamida foto hamda videolarni qayta ishlash imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan.
Hozircha Vivo X500 Pro Max modelining rasmiy taqdimot sanasi va global bozorga chiqish vaqti ochiqlanmagan. Shunga qaramay, sizdirib yuborilgan ushbu maʼlumotlar kelgusi avlod flagmanlari mobil fotografiya sohasida raqobatni yanada kuchaytirishidan dalolat beradi. Mutaxassislar ushbu smartfon taqdimotini katta qiziqish bilan kutmoqda.
…