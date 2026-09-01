Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi

·47·Texno
Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi

Smartfonlar bozorida mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan yana bir yirik qurilma tayyorlanmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Smart Pikachu taxallusi ostidagiinsayder Vivo X500 seriyasining eng ilgʻor modeli boʻlmish Vivo X500 Pro Max smartfoni haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. Yangi qurilma nafaqat yuqori unumdorligi, balki mobilografiya ixlosmandlarini lol qoldiruvchi noyob optik imkoniyatlari bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, flagmanning uch karrali asosiy kamerasi surat va video sifatini tubdan yaxshilashga moʻljallangan. Xususan, asosiy modul professional darajadagi gimbal yoki stedicam kabi karnay suspensiyasi (suspension) darajasidagi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlanadi. Bunday texnologiya harakat paytida ham qurilmaning tebranishlarini nihoyatda samarali kompensatsiya qilib, tiniq suratlar hamda silliq videolar yozib olish imkonini beradi.

Rekord darajadagi periskop modul va yuqori kadrlar chastotasi

Qurilmaning periskopik teleobyektivi ham eʼtirofga loyiq jihatlari bilan ajralib turadi. Insayderning taʼkidlashicha, mazkur obyektif hozirgi kunda mavjud boʻlgan barcha periskop kameralar orasida eng yirik sensor oʻlchamiga ega boʻladi. Bu esa uzoqdagi obyektlarni yaqinlashtirib suratga olishda yorugʻlikni qabul qilish koʻrsatkichini keskin oshiradi.

Avvalroq kompaniya vakili Xan Bosyao ham Vivo X500 seriyasining asosiy xususiyatlaridan birini maʼlum qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Vivo X500 Pro modeli 4K formatida soniyasiga 240, 480 yoki hatto 960 kadr tezlikda video yozib olish imkonini beruvchi tarixdagi ilk smartfonga aylanadi. Tasvirni qayta ishlash jarayonida Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi muhim rol oʻynaydi.

MediaTek bilan hamkorlik va yangi protsessor

Texnologik taraqqiyot fonida Vivo kompaniyasi MediaTek bilan birgalikda maxsus yangi chip ishlab chiqayotganini ham tasdiqladi. Ushbu hamkorlik nafaqat umumiy unumdorlikni oshirishga, balki sunʼiy intellekt va vizual algoritmlar yordamida foto hamda videolarni qayta ishlash imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan.

Hozircha Vivo X500 Pro Max modelining rasmiy taqdimot sanasi va global bozorga chiqish vaqti ochiqlanmagan. Shunga qaramay, sizdirib yuborilgan ushbu maʼlumotlar kelgusi avlod flagmanlari mobil fotografiya sohasida raqobatni yanada kuchaytirishidan dalolat beradi. Mutaxassislar ushbu smartfon taqdimotini katta qiziqish bilan kutmoqda.

VivoVivo X500 Pro MaxSmartfonlarMobilografiyaYangi texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiVivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiBugun, 15:51Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiBugun, 13:54Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiApple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiBugun, 05:24Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi