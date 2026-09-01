Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadi

·1·Texno
Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadi

Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foto va videoyozuv imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalaridan biri — Vivo X500 Pro smartfonining kamera tizimiga oid muhim maʼlumotlarni oshkor qildi va mobil suratga olish tarixida ilk bor oʻta yuqori kadrlar chastotasiga ega 4K videoni joriy etishini bildirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakili Xan Bosyaoning taʼkidlashicha, yangi qurilma Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi bilan jihozlanadi va smartfonlar orasida birinchi boʻlib sekundiga 240 kadr tezlikda 4K hajmida video yozib olish imkoniyatini taqdim etadi. Oddiy 30 kadr/s chastotali standart yozuv bilan taqqoslaganda, bu tizim sakkiz barobar koʻproq kadrlarni qamrab oladi va keyinchalik tafsilotlarni yoʻqotmagan holda videoni sifatli sekinlashtirish imkonini beradi.

Innovatsion interpolyatsiya va yuqori darajadagi sekinlashtirish

Biroq Vivo muhandislari bu koʻrsatkichlar bilan cheklanib qolmagan. Maxsus ishlab chiqilgan kadrlar interpolyatsiyasi algoritmlari tufayli smartfon 4K formatida ekvivalent ravishda 480 va hatto 960 kadr/s chastotadagi sekinlashtirilgan videolarni yaratishga qodir. Bu foydalanuvchilarga mos ravishda 16 va 32 martagacha boʻlgan taʼsirchan sekinlashtirish effektini taqdim etadi.

Mazkur ilgʻor texnologiya ayniqsa tabiatdagi tezkor jarayonlarni, masalan, suv sachrashi, pufaklarning yorilishi va boshqa koʻz ilgʻamaydigan tez harakatlanuvchi holatlarni muhrlab olishda juda qoʻl keladi. Shuningdek, kompaniya oddiy tezlikdan sekinlashgan rejimga oʻtishda silliq oʻtishlarni taʼminlovchi maxsus tezlikni boshqarish algoritmini ham vaʼda qilmoqda.

Portret syomkasi va sifat kafolati

Yangi qurilmani yaratishda asosiy eʼtibor 4K piksellar sonidagi yuqori tasvir sifatini saqlab qolishga qaratilgan. Yuqori chastotali videolarni qayta ishlashda ham tasvirning tiniqligi va tabiiyligi yoʻqolmasligi uchun zamonaviy dasturiy taʼminot masʼul boʻladi.

Bundan tashqari, Vivo X500 Pro portret videosuratga olish imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan. Xabarda keltirilishicha, hatto kuchli yorugʻlik qarshiligida va orqa fondan tushadigan qattiq nurlar ostida ham intellektual algoritmlar inson yuzidagi barcha mayda tafsilotlarni aniq saqlab qoladi hamda tasvirning tabiiy koʻrinishini taʼminlaydi.

VivoVivo X500 ProSmartfonlar4K VideoKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 15:20Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiBugun, 13:54Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiApple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiBugun, 05:24Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi