Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadi
Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foto va videoyozuv imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalaridan biri — Vivo X500 Pro smartfonining kamera tizimiga oid muhim maʼlumotlarni oshkor qildi va mobil suratga olish tarixida ilk bor oʻta yuqori kadrlar chastotasiga ega 4K videoni joriy etishini bildirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakili Xan Bosyaoning taʼkidlashicha, yangi qurilma Zeiss Ultra Dynamic asosiy kamerasi bilan jihozlanadi va smartfonlar orasida birinchi boʻlib sekundiga 240 kadr tezlikda 4K hajmida video yozib olish imkoniyatini taqdim etadi. Oddiy 30 kadr/s chastotali standart yozuv bilan taqqoslaganda, bu tizim sakkiz barobar koʻproq kadrlarni qamrab oladi va keyinchalik tafsilotlarni yoʻqotmagan holda videoni sifatli sekinlashtirish imkonini beradi.
Innovatsion interpolyatsiya va yuqori darajadagi sekinlashtirishBiroq Vivo muhandislari bu koʻrsatkichlar bilan cheklanib qolmagan. Maxsus ishlab chiqilgan kadrlar interpolyatsiyasi algoritmlari tufayli smartfon 4K formatida ekvivalent ravishda 480 va hatto 960 kadr/s chastotadagi sekinlashtirilgan videolarni yaratishga qodir. Bu foydalanuvchilarga mos ravishda 16 va 32 martagacha boʻlgan taʼsirchan sekinlashtirish effektini taqdim etadi.
Mazkur ilgʻor texnologiya ayniqsa tabiatdagi tezkor jarayonlarni, masalan, suv sachrashi, pufaklarning yorilishi va boshqa koʻz ilgʻamaydigan tez harakatlanuvchi holatlarni muhrlab olishda juda qoʻl keladi. Shuningdek, kompaniya oddiy tezlikdan sekinlashgan rejimga oʻtishda silliq oʻtishlarni taʼminlovchi maxsus tezlikni boshqarish algoritmini ham vaʼda qilmoqda.
Portret syomkasi va sifat kafolatiYangi qurilmani yaratishda asosiy eʼtibor 4K piksellar sonidagi yuqori tasvir sifatini saqlab qolishga qaratilgan. Yuqori chastotali videolarni qayta ishlashda ham tasvirning tiniqligi va tabiiyligi yoʻqolmasligi uchun zamonaviy dasturiy taʼminot masʼul boʻladi.
Bundan tashqari, Vivo X500 Pro portret videosuratga olish imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan. Xabarda keltirilishicha, hatto kuchli yorugʻlik qarshiligida va orqa fondan tushadigan qattiq nurlar ostida ham intellektual algoritmlar inson yuzidagi barcha mayda tafsilotlarni aniq saqlab qoladi hamda tasvirning tabiiy koʻrinishini taʼminlaydi.
…