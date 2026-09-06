JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdi

·3·Texno
JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdi

Mashhur YouTube-kanal muallifi Zak Nelson oʻzining JerryRigEverything koʻrsatuvida oʻziga xos dizaynga ega boʻlgan ixcham Ikko MindOne Pro smartfonini chidamlilik sinovidan oʻtkazib, uning ichki tuzilishini toʻliq qismlarga ajratib koʻrsatdi. Mazkur qurilma kvadrat korpusi, noyob safir oynasi hamda asosiy va selfi vazifasini birdek bajaruvchi 180 gradusga aylanuvchi kamerasi bilan texnologiya olami eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ikko MindOne Pro modeli 90 Hz chastotali va Full HD oʻlchamli 4 dyuymli kichik AMOLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma asosi sifatida MediaTek MT8781 protsessori tanlangan boʻlib, u 8 GB tezkor va 256 GB doimiy eMMC 5.1 xotiraga ega. Oʻziga xos form-faktor va noodatiy yechimlar bozordagi odatiy flagmanlardan tubdan farq qiladi.

Chidamlilik sinovlari va safir oynasining sirlari

Sinov jarayonining eng qiziqarli qismlaridan biri safir himoya oynasining mustahkamligini tekshirish boʻldi. Moos shkalasi boʻyicha oʻtkazilgan test davomida displeyda sezilarli tirnalishlar faqatgina sakkizinchi darajada paydo boʻldi, bu koʻrsatkich oddiy smartfonlardagi temperlangan oynalardan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Shuningdek, ekran ochiq olov taʼsiriga ham hech qanday koʻrinadigan zararsiz bardosh berdi.

Smartfon korpusi yetarlicha puxta yasalgan boʻlib, uni qoʻlda egib sinab koʻringanda konstruksiya deformatsiyaga uchramadi. Biroq, ishlab chiqaruvchi qoʻllagan asosiy konstruktiv yechimlardan biri — aylanuvchi kamera mexanizmi qurilmaning eng zaif nuqtasi boʻlib chiqdi. U mustahkam sharnira oʻrniga kichik shtiftlar yordamida ushlab turilgani sababli uni osonlikcha uzib yuborish mumkinligi maʼlum boʻldi.

Ixchamlik evaziga qilingan murosalar

Qurilmani qismlarga ajratish jarayoni ixcham korpus yaratish uchun qilingan qator muhandislik murosalarini ochib berdi. Xususan, smartfon ichiga sigʻimi atigi 2200 mA·ch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, uning sovishiga grafotermik qatlam javob beradi. Suv va changdan himoyalanish darajasi esa IP54 standartidan nariga oʻtmagan.

Bloger shuningdek, reklama qilingan «bepul global internet» funksiyasini ham amalda sinab koʻrdi. Maʼlum boʻlishicha, bu haqiqiy erkin tarmoq emas, balki ishlab chiqaruvchi infratuzilmasi orqali ishlaydigan maxsus sunʼiy intellekt xizmati ekan. Chat-bot nisbatan sekin javob qaytarib, tasvirlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega emasligi aniqlandi. Odatdagi maʼlumotlar almashinuvi uchun virtual SIM-karta koʻzda tutilgan, shuningdek, oddiy fizik SIM-kartani ham qoʻllash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Ikko MindOne Pro oʻzining noyob tashqi koʻrinishi va safir oynasi bilan qiziqish uygʻotadi, biroq kichik batareya, oʻrtacha darajadagi himoya hamda moʻrt kamera mexanizmi uning asosiy kamchiliklariga aylandi.

Ikko MindOne ProJerryRigEverythingSafir oynaSmartfon sinoviTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi