JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdi
Mashhur YouTube-kanal muallifi Zak Nelson oʻzining JerryRigEverything koʻrsatuvida oʻziga xos dizaynga ega boʻlgan ixcham Ikko MindOne Pro smartfonini chidamlilik sinovidan oʻtkazib, uning ichki tuzilishini toʻliq qismlarga ajratib koʻrsatdi. Mazkur qurilma kvadrat korpusi, noyob safir oynasi hamda asosiy va selfi vazifasini birdek bajaruvchi 180 gradusga aylanuvchi kamerasi bilan texnologiya olami eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ikko MindOne Pro modeli 90 Hz chastotali va Full HD oʻlchamli 4 dyuymli kichik AMOLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma asosi sifatida MediaTek MT8781 protsessori tanlangan boʻlib, u 8 GB tezkor va 256 GB doimiy eMMC 5.1 xotiraga ega. Oʻziga xos form-faktor va noodatiy yechimlar bozordagi odatiy flagmanlardan tubdan farq qiladi.
Chidamlilik sinovlari va safir oynasining sirlariSinov jarayonining eng qiziqarli qismlaridan biri safir himoya oynasining mustahkamligini tekshirish boʻldi. Moos shkalasi boʻyicha oʻtkazilgan test davomida displeyda sezilarli tirnalishlar faqatgina sakkizinchi darajada paydo boʻldi, bu koʻrsatkich oddiy smartfonlardagi temperlangan oynalardan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Shuningdek, ekran ochiq olov taʼsiriga ham hech qanday koʻrinadigan zararsiz bardosh berdi.
Smartfon korpusi yetarlicha puxta yasalgan boʻlib, uni qoʻlda egib sinab koʻringanda konstruksiya deformatsiyaga uchramadi. Biroq, ishlab chiqaruvchi qoʻllagan asosiy konstruktiv yechimlardan biri — aylanuvchi kamera mexanizmi qurilmaning eng zaif nuqtasi boʻlib chiqdi. U mustahkam sharnira oʻrniga kichik shtiftlar yordamida ushlab turilgani sababli uni osonlikcha uzib yuborish mumkinligi maʼlum boʻldi.
Ixchamlik evaziga qilingan murosalarQurilmani qismlarga ajratish jarayoni ixcham korpus yaratish uchun qilingan qator muhandislik murosalarini ochib berdi. Xususan, smartfon ichiga sigʻimi atigi 2200 mA·ch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, uning sovishiga grafotermik qatlam javob beradi. Suv va changdan himoyalanish darajasi esa IP54 standartidan nariga oʻtmagan.
Bloger shuningdek, reklama qilingan «bepul global internet» funksiyasini ham amalda sinab koʻrdi. Maʼlum boʻlishicha, bu haqiqiy erkin tarmoq emas, balki ishlab chiqaruvchi infratuzilmasi orqali ishlaydigan maxsus sunʼiy intellekt xizmati ekan. Chat-bot nisbatan sekin javob qaytarib, tasvirlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega emasligi aniqlandi. Odatdagi maʼlumotlar almashinuvi uchun virtual SIM-karta koʻzda tutilgan, shuningdek, oddiy fizik SIM-kartani ham qoʻllash mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Ikko MindOne Pro oʻzining noyob tashqi koʻrinishi va safir oynasi bilan qiziqish uygʻotadi, biroq kichik batareya, oʻrtacha darajadagi himoya hamda moʻrt kamera mexanizmi uning asosiy kamchiliklariga aylandi.
…