Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Lenovo kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — ThinkBook 14x Gen 2 modelini rasman namoyish etdi. Boshlangʻich narxi 1000 AQSh dollaridan boshlanuvchi mazkur qurilma oʻta yupqa korpusi, oʻziga xos dizayn yechimlari hamda yuqori unumdorligi bilan texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zamonaviy bozorda foydalanuvchilar nafaqat quvvatli, balki doimo oʻzlari bilan olib yurish uchun qulay boʻlgan mobil kompyuterlarni qadrlashadi. Mazkur model aynan shu talablarni qondirishga moʻljallangan boʻlib, seriyali ishlab chiqariladigan qurilmalar orasida oʻzining vazni va qalinligi bilan ajralib turadi.
Texnik imkoniyatlar va ekranQurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning oʻlchamlaridir. Qalinligi atigi 12,9 millimetrni tashkil etuvchi noutbuk 14 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning umumiy ogʻirligi bor-yoʻgʻi 990 grammni tashkil qiladi. Garchi bozorda undan ham yupqaroq eksperimental modellar mavjud boʻlsa-da, Lenovo mutaxassislari bu koʻrsatkichga toʻlaqonli ishlaydigan seriyali qurilmada erishgani muhim ahamiyatga ega.
Tashqi koʻrinishida ham qiziqarli oʻzgarishlar bor. Noutbuk suxrullangan yondosh qirralarga ega boʻlib, bu mobil kompyuterlar uchun biroz noodatiy dizayn hisoblanadi. Shu bilan birga, interfeys portlari joylashgan hududlarda maxsus qirqimlar qilingan boʻlib, bu ham estetik, ham amaliy vazifani bajaradi.
Unumdorlik va quvvat manbaiIxbt.com xabar qilishicha, qurilma Intel Core Series 3 protsessorlari bazasida ishlaydi. Bu esa zamonaviy dasturlar bilan ishlashda yuqori tezlikni taʼminlash bilan birga, energiya samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi. Protsessorlarning bu avlodi tufayli noutbukning avtonom ishlash vaqti yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda.
Xotira imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla mos keladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, 32 gigabaytgacha boʻlgan tezkor xotira (OShU) hamda hajmi 2 terabaytgacha yetuvchi SSD qattiq diskiga ega konfiguratsiyalarni tanlashlari mumkin.
Displey borasida ham tanlov mavjud: xaridorlarga tanlangan modifikatsiyaga qarab 120 G chastotali va 2.8K sifatli OLED ekran yoki 1200p oʻlchamli IPS displey taklif etiladi. Shuningdek, noutbuk 54,7 yoki 65 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma joriy oyning oʻzidayoq savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va mutaxassislari uchun ham bunday yengil va quvvatli noutbuklar doimo dolzarb sanaladi.
…