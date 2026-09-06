Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdi

·16·Texno
Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Lenovo kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — ThinkBook 14x Gen 2 modelini rasman namoyish etdi. Boshlangʻich narxi 1000 AQSh dollaridan boshlanuvchi mazkur qurilma oʻta yupqa korpusi, oʻziga xos dizayn yechimlari hamda yuqori unumdorligi bilan texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy bozorda foydalanuvchilar nafaqat quvvatli, balki doimo oʻzlari bilan olib yurish uchun qulay boʻlgan mobil kompyuterlarni qadrlashadi. Mazkur model aynan shu talablarni qondirishga moʻljallangan boʻlib, seriyali ishlab chiqariladigan qurilmalar orasida oʻzining vazni va qalinligi bilan ajralib turadi.

Texnik imkoniyatlar va ekran

Qurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning oʻlchamlaridir. Qalinligi atigi 12,9 millimetrni tashkil etuvchi noutbuk 14 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning umumiy ogʻirligi bor-yoʻgʻi 990 grammni tashkil qiladi. Garchi bozorda undan ham yupqaroq eksperimental modellar mavjud boʻlsa-da, Lenovo mutaxassislari bu koʻrsatkichga toʻlaqonli ishlaydigan seriyali qurilmada erishgani muhim ahamiyatga ega.

Tashqi koʻrinishida ham qiziqarli oʻzgarishlar bor. Noutbuk suxrullangan yondosh qirralarga ega boʻlib, bu mobil kompyuterlar uchun biroz noodatiy dizayn hisoblanadi. Shu bilan birga, interfeys portlari joylashgan hududlarda maxsus qirqimlar qilingan boʻlib, bu ham estetik, ham amaliy vazifani bajaradi.

Unumdorlik va quvvat manbai

Ixbt.com xabar qilishicha, qurilma Intel Core Series 3 protsessorlari bazasida ishlaydi. Bu esa zamonaviy dasturlar bilan ishlashda yuqori tezlikni taʼminlash bilan birga, energiya samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi. Protsessorlarning bu avlodi tufayli noutbukning avtonom ishlash vaqti yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda.

Xotira imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla mos keladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, 32 gigabaytgacha boʻlgan tezkor xotira (OShU) hamda hajmi 2 terabaytgacha yetuvchi SSD qattiq diskiga ega konfiguratsiyalarni tanlashlari mumkin.

Displey borasida ham tanlov mavjud: xaridorlarga tanlangan modifikatsiyaga qarab 120 G chastotali va 2.8K sifatli OLED ekran yoki 1200p oʻlchamli IPS displey taklif etiladi. Shuningdek, noutbuk 54,7 yoki 65 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma joriy oyning oʻzidayoq savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va mutaxassislari uchun ham bunday yengil va quvvatli noutbuklar doimo dolzarb sanaladi.

LenovoThinkBookNoutbukTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi